బలహీనపడుతున్న 'దిత్వా' - ఆ జిల్లాల్లో మూడు రోజులు వర్షాలు

దిత్వా తుపాను ప్రభావంతో ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షం -ప్రమాదాలు జరగకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్న అధికారులు

Published : December 1, 2025 at 4:58 PM IST

Cyclone Ditwah Effect Heavy Rains in Andhra Pradesh : నైరుతి బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన దిత్వా తుపాను క్రమంగా బలహీనపడుతోందని అమరావతి వాతావరణ శాఖ శాస్త్రవేత్త కరుణా సాగర్ చెప్పారు. ఈ తుపాను గడిచిన ఆరు గంటల్లో ఐదు కిలోమీటర్ల వేగంతో ఉత్తర వైపు నెమ్మదిగా కదులుతుందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. ఈ తుపాను నైరుతి బంగాళాఖాతం, పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతం, ఉత్తర తమిళనాడు, దక్షిణ ఆంధ్ర ప్రదేశ్ తీర ప్రాంతం మీదుగా కదులుతోందన్నారు.

చెన్నైకి 50, పుదుచ్చేరికి 130, కడలూరికి 150, నెల్లూరుకి 200 కిలోమీటర్ల దూరంలో కేంద్రీకృతమైందన్నారు. రాబోయే 12 గంటల్లో వాయుగుండంగా బలహీనపడే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు. దీని ఫలితంగా రాబోయే మూడు రోజులు నెల్లూరు, చిత్తూరు, తిరుపతి, దక్షిణ కోస్తా జిల్లాలలో వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ శాస్త్రవేత్త కరుణా సాగర్ చెప్పారు.

'బలహీనపడుతున్న దిత్వా- రాబోయే మూడు రోజులు ఆ జిల్లాల్లో వర్షాలు' (ETV)

దిత్వా తుపాను కారణంగా నెల్లూరు జిల్లాలో ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలకు నగరంలో శివారు కాలనీలు జలమయమయ్యాయి. నగరంలోని అయ్యప్పగుడి వద్ద ప్రధాన రహదారి నీట మునిగింది. ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి వస్తున్న వర్షపనీరు రహదారిపై ముంచెత్తడంతో వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. వర్షాలకు శివారు ప్రాంతాల్లోని లోతట్టు కాలనీలు జలమయం అయ్యాయి. తల్పగిరి కాలనీ, ఆర్టీసీ కాలనీల్లోకి నీరు చేరడంతో స్థానిక ప్రజలు అవస్థలు పడుతున్నారు. పొట్టేపాలెం కలుజు పైన నీరు ప్రవహిస్తుంది.

తడిసి ముద్దైన ధాన్యం : తుఫాన్ ప్రభావంతో సోమవారం తెల్లవారుజామున కురిసిన వర్షం అన్నదాతలను అతలా కుతలం చేసింది వేకువన నాలుగు గంటల సమయంలో వర్షం కురియడంతో రైతులు పరుగులు తీశారు. గత వారం రోజులుగా ఖరీఫ్ వరి నూర్పులు జోరందుకున్నాయి. ఆరుబయట రహదారులు ఖాళీ స్థలాల్లో ధాన్యం కుప్పలు కుప్పలుగా ఉండగా వర్షంతో తడిసి ముద్దయ్యాయి. తెల్లవారుజామున రైతులు పరుగులు తీసి టార్పాలిన్లతో కప్పారు. అయినా పలు గ్రామాల్లో దాన్యం తడిచిపోయాయి. మరోవంక గత రెండు రోజులుగా సర్వర్ పని చేయక ధాన్యం కొనుగోలు ప్రక్రియ నిలిచింది. ఎట్టకేలకు సోమవారం అంతర్జాలం అందుబాటుతో రైతు సేవాకాంద్రాల వద్ద ధాన్యం విక్రయాలకు రైతుల తాకిడి నెలకొంది. ట్రక్ సీట్ల కోసం రైతులు కొనుగోలు కేంద్రాల వద్ద వరుస కట్టారు.

భారీ వర్ష సూచన : బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన దిత్వా తుపాన్ నేపథ్యంలో నెల్లూరు జిల్లాలో విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. రెండు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలకు రహదారులు జలమయమయ్యాయి. ప్రధాన రహదారులపై వర్షం నీరు చేరడంతో వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. కాలువల్లోనూ వర్షపు నీరు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తుంది. తుఫాన్ తీవ్రత తగ్గినా జిల్లాకు భారీ వర్ష సూచనలు ఉండటంతో లోతట్టు ప్రాంతవాసులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.

తుఫాన్ ప్రభావంతో నెల్లూరు జిల్లాలో రెండు రోజులుగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. నెల్లూరు, కోవూరు, మనుబోలు, వెంకటాచలం, కావలి ప్రాంతాల్లో ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షాలు కురిశాయి. రెండు రోజులుగా వర్షపాతం వివరాలు.

  • కావలి 13 సెంటీ మీటర్లు
  • సంగం 12 సెంటీ మీటర్లు
  • బుచ్చిరెడ్దిపాలెం 11సెంటీ మీటర్లు
  • జలదంకి 10 సెంటీ మీటర్లు
  • కోవూరు 10 సెంటీ మీటర్లు
  • ఆత్మకూరు10 సెంటీ మీటర్లు
  • బోగోలు 09 సెంటీ మీటర్లు
  • అనుమసముద్రం 09 సెంటీ మీటర్లు
  • పొదలకూరు 09 సెంటీ మీటర్లు
  • రాపూరు09 సెంటీ మీటర్లు
  • దగదర్తి 08 సెంటీ మీటర్లు

ఇప్పటికే సోమశిల, కండలేరు జలాశయాలు నిండుకున్నాయి. కురుస్తున్న వర్షాలతో వస్తున్న వరద ప్రవాహాన్ని పెన్నా నదిలోకి వదిలి వేశారు. రాళ్లపాడు, కనిగిరి రిజర్వాయర్లు గేట్లు నుంచి వరదనీటిని బయటకు వదిలి వేస్తున్నారు. కలెక్టరేట్ లో కంట్రోల్ రూమ్ ను ఏర్పాటు చేశారు. మంత్రి నారాయణ, ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి జోరు వానలోనే పింఛన్లు పంపిణీ చేశారు.

'దిత్వా' తుపాను ఎఫెక్ట్ - ఆ జిల్లాల్లో రేపు విద్యాసంస్థలకు సెలవు

ఎగిసిపడుతున్న అలలు : తుపాను ప్రభావంతో బాపట్ల జిల్లాలోని వాడరేవు, రామాపురం సముద్ర తీరాల్లో అలలు ఎగసిపడుతున్నాయి. వాడరేవు తీరంలో సముద్రం 4 అడుగుల మేర ముందుకు చొచ్చుకొచ్చినట్లు సంబంధిత అధికారులు తెలుపుతున్నారు. తుపాను కారణంగా వాడరేవు, రామాపురం, కటారివారిపాలెం, పొట్టి సుబ్బయ్యపాలెం బీచ్‌లు మూసివేశారు. సముద్ర తీర మార్గాల్లో బారికేడ్లు పెట్టిన పోలీసులు ఎవరినీ అటువైపు వెళ్లడానికి అనుమతించడం లేదు.

దూసుకొస్తున్న 'దిత్వా' తుపాను - పలు జిల్లాలకు భారీ వర్ష సూచన

