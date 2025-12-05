నవంబరులో 67 శాతం లోటు వర్షపాతం - ఏయే జిల్లాల్లో ఎంతంటే?

ETV Bharat / state

Cyclone Ditwah Effect Heavy Rains in Nellore and Other Districts
Cyclone Ditwah Effect Heavy Rains in Nellore and Other Districts (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 5, 2025 at 11:58 AM IST

Cyclone Ditwah Effect Heavy Rains in Nellore and Other Districts: రాష్ట్రంలో నవంబరు నెలలో 67 శాతం లోటు వర్షపాతం నమోదైంది. కోస్తా జిల్లాల్లో తూర్పుగోదావరి, రాయలసీమ, నంద్యాలలో మాత్రమే సాధారణ వర్షపాతం నమోదైంది. అల్లూరి సీతారామరాజు, డా.బీఆర్‌ అంబేడ్కర్‌ కోనసీమ, ఏలూరు, గుంటూరు, కృష్ణా, పల్నాడు, పార్వతీపురం మన్యం, ప్రకాశం, శ్రీకాకుళం, విశాఖ జిల్లాల్లో 90 శాతానికి పైగా లోటు వర్షపాతం నెలకొంది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా గత నెలలో 98.8 మిల్లీమీటర్లకు 32.8 మి.మీ.వర్షం మాత్రమే కురిసింది. అయితే గత వారం రోజుల్లో రాష్ట్రంలో అత్యధిక వర్షపాతం నమోదైంది. ఈనెలలో గురువారం వరకు రాష్ట్రంలో సగటున 3.2 మి.మీ. వర్షపాతం నమోదు కావాల్సి ఉండగా, 25.7 వర్షం కురిసింది. తిరుపతి జిల్లాలో 28.3 మిల్లిమీటర్లకు గాను 178.7 మిల్లిమీటర్ల, నెల్లూరు 15.9 మి.మీ. గాను 142.7 మి.మీ. వర్షం కురిసింది.

నేడు ప్రకాశం, శ్రీసత్యసాయి, వైఎస్సార్‌ కడప, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురవనున్నాయి. మిగిలిన జిల్లాల్లో తేలికపాటి వానలు కురిసే అవకాశం ఉందని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ తెలిపింది. నిన్న తిరుపతి, శ్రీపొట్టిశ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాల్లో కొన్ని చోట్ల ఓ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిశాయి. సాయంత్రం 6 గంటల వరకు అధికంగా తిరుపతి జిల్లాలోని చిట్టమూరులో 88.7, చింతవరంలో 83.5, నెల్లూరు జిల్లా పాలూరులో 61 మి.మీ. వర్షపాతం నమోదైంది.

నెల్లూరు నగరంలో ప్రధాన రోడ్లన్నీ జలమయం: దిత్వా తుపాను బలహీనపడి వాయుగుండంగా కొనసాగుత కారణంగా శ్రీపొట్టిశ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాలో బుధవారం రాత్రి నుంచి నిన్న (గురువారం) సాయంత్రం 4 గంటల వరకు భారీ వర్షం కురిసింది. దీంతో నెల్లూరు నగరంలోని లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం అయ్యాయి. నెల్లూరు రూరల్, వెంకటాచలం పరిధిలో చెరువులు నిండాయి. దాంతో నేషనల్​ హైవే పైకి వరద నీరు చేరింది. నెల్లూరులోని పలు కాలనీల్లోకి ముంపు నీరు చేరింది. నెల్లూరు-జొన్నవాడ మార్గంలో పొట్టేపాలెం కలుజు మట్టికట్ట దెబ్బ తినడంతో వాహనాలు పెద్ద ఎత్తున నిలిచిపోయాయి.

కాలువల్లో పడి ఒకరి మృతి, మరొకరు గల్లంతు: కలుజు వద్ద ప్రమాదవశాత్తు నీటిలో పడి షేక్‌ మెహ్రాజ్‌ మస్తాన్‌ మృతి చెందారు. నెల్లూరు గ్రామీణం కొండ్లపూడి సమీపంలో నెల్లూరు కాలువలో పడి రవి అనే మరో వ్యక్తి గల్లంతు అయ్యారు. నిన్న ఉదయం నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు అత్యధికంగా నెల్లూరు రూరల్‌లో 8.8 సెం.మీ., నెల్లూరు అర్బన్‌లో 8.3 సెం.మీ., కోవూరులో 6.7 సెం.మీ. వర్షపాతం నమోదైంది. ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు 3 రోజులుగా తిరుపతి జిల్లాలో కురుస్తున్న వర్షానికి సుమారు 5,000 హెక్టార్లలో పంటలు నీట మునిగాయి. గూడూరు మండలంలో బుధవారం రాత్రి నుంచి నిన్న (గురువారం) ఉదయం 8 గంటల వరకు 21 సెం.మీ. వర్షపాతం నమోదైంది. తీర మండలాల్లోను కూడా వర్షం కురిసింది.

నగరంలో రెట్టింపైన అవస్థలు: నెల్లూరు జిల్లాను భారీ వర్షాలు అతలాకుతలం చేశాయి. దిత్వా తుపాను ప్రభావంతో గత 5 రోజులుగా కురుస్తున్న వానలు బుధ, గురువారాల్లో తీవ్ర రూపం దాల్చాయి. ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఎక్కడికక్కడ నీరు నిలిచిపోవడంతో లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం అయ్యాయి. ఖాళీ స్థలాలు సైతం తటాకాలను తలపించాయి. నెల్లూరు రూరల్, అర్బన్, పొదలకూరు, మనుబోలు, కోవూరు, వెంకటాచలం, ముత్తుకూరు, కొండాపురం మండలాల్లో అత్యధిక వర్షపాతం నమోదైంది. వర్షాల ప్రభావంతో ప్రధానంగా నెల్లూరు నగరంలో దయనీయ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి.

