ETV Bharat / state

దిత్వా ఎఫెక్ట్​ - జలదిగ్భందంలో నెల్లూరు - పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు

దిత్వా తుపాను ప్రభావంతో విస్తారంగా వర్షాలు-నెల్లూరులోని పలు ప్రాంతాలు జలయమం-ముంపునకు గురైన శివారు కాలనీలు

Cyclone Ditwah Effect Heavy Rains in Nellore District
Cyclone Ditwah Effect Heavy Rains in Nellore District (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 3, 2025 at 2:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Cyclone Ditwah Effect Heavy Rains in Nellore District : దిత్వా బలమైన అల్పపీడనంగా మారింది. తమిళనాడు పుదుచ్చేరి, దక్షిణ కోస్తా తీర సమీపంలో అల్పపీడనంగా కొనసాగుతోంది. 24 గంటల్లో నైరుతి దిశగా భూభాగంపై కదిలి మరింత బలహీనపడనుంది. క్రమేపి అల్పపీడనంగా మారనుంది. ఈ ప్రభావంతో ప్రభావంతో నెల్లూరు జిల్లాలో విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. మంగళవారం రాత్రి ఎడతెరిపి లేకుండా కురిసిన భారీ వర్షానికి నగరంలోని పలు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి.

శివారు కాలనీలు ముంపునకు గురికాగా అండర్ బ్రిడ్జిల కింద నీరు చేరింది. జాతీయ రహదారి చెముడుగుంట వద్ద చెరువు పొంగి ప్రవహించడంతో వాహనాల రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. చెన్నై -విజయవాడ రెండు వైపుల సుమారు రెండుకిలోమీరుర్లు మేర ట్రాఫిక్​ సమస్య నెలకొంది.

దిత్వా ఎఫెక్ట్​- జలదిగ్భందంలో నెల్లూరు- పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు (ETV)

వరద నీటితో ఇక్కట్లు : నెల్లూరులోని శ్రామికనగర్‌లో కురిసిన భారీ వర్షానికి కాలనీలోని ఇళ్లు నీట మునిగాయి. రహదారులపై భారీగా నీరు చేరటంతో వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. చాలా ఏళ్లుగా ఇలాంటి పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటున్నట్లు కాలనీ వాసులు తెలిపారు. రాత్రి నుంచి కురుస్తున్న వర్షాలకు వైఎస్సార్ నగర్, చంద్రబాబు నగర్‌, తల్పగిరి కాలనీలలో ఇళ్లల్లోకి భారీగా నీరు చేరడంతో ప్రజలు అనేక అవస్థలు పడుతున్నారు. మాగుంట లేఔట్​లోని వెంకటేశ్వర స్వామి గుడి వద్ద రోడ్డుపై భారీగా నీరు చేరడంతో వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. మాగుంట లేఔట్​లోని రోడ్డుపై నీరు చేరడంతో స్థానిక ప్రజలు ఇళ్ల నుంచి బయటకు రాలేని పరిస్థితి నెలకొంది. రైల్వే అండర్ బ్రిడ్జి వద్ద పెద్ద ఎత్తున నీరు చేరడంతో రాకపోకలు నిలిపివేశారు. ప్రజలను అటువైపు వెళ్లనీయకుండా పోలీసులను బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేశారు.

నెల్లూరు అయ్యప్పగుడి ప్రధాన రహదారిపై వర్షపు నీటి ప్రవాహం కొనసాగుతుంది. 28వ డివిజన్‌ జీకే కాలనీలో అపార్టుమెంట్లలోకి వర్షపు నీరు చేరింది. వరద నీటి ప్రవాహానికి కార్లు, మోటార్ బైకులు మునిగిపోయాయి. నెల్లూరు గ్రామీణం 31వ డివిజన్‌ రాజారామ్‌రెడ్డినగర్‌లో ఇళ్లు నీటమునిగాయి.

  • వెంకటాచలంలో 21.46 సెం.మీ. వర్షపాతం నమోదయ్యింది.
  • మనుబోలులో 15.46 సెం.మీ
  • ముత్తుకూరులో 13.2 సెం.మీ
  • తోటపల్లిగూడూరులో 10.82 సెం.మీ
  • నెల్లూరు రూరల్‌లో 10.24 సెం.మీ.
  • సైదాపూర్‌లో 9.7 సెం.మీ. వర్షపాతం నమోదయ్యింది.

రాకపోకలు బంద్​ : రెవెన్యూ కాలనీ లోపలి వైపున ఉడుముల కాలువ వాగు కట్ట తెగిపోయింది. పోలీసు కాలనీలో ఇళ్ల మధ్య నీరు నిలిచింది. కంటెపల్లి గొలగమూడి ప్రధాన రహదారి పై వరద నీరు ప్రవహిస్తుండటంతో. రాకపోకలు నిలిపివేశారు. వరద నీటి ఉద్ధృతికి కంటేపల్లి చెరువు షెట్టర్​లు దెబ్బతిన్నాయి. కొండయపాలెం రైల్వే గేటు వైపు వాహనాలు రావడంతో ట్రాఫిక్​జామ్​తో ప్రయాణికులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. పొదలకూరు తాసిల్దార్ కార్యాలయంలో భారీగా వర్షపు నీరు నిలిచింది. ఉలవపాడు-సింగరాయకొండ మధ్య డౌన్‌లైన్‌లో సాంకేతికలోపం గూడ్స్ రైలు నిలిచిపోయింది. ఉలవపాడు స్టేషన్‌లో పలు రైళ్లు ఆగాయి.

భారీ వర్షం కారణంగా పలు ప్రాంతాలలో వర్షపు నీరు నిలిచిపోవటంతో కోటంరెడ్డి గిరిధర్ రెడ్డి, టీడీపీ నాయకులతో కాలనీల్లో తిరుగుతూ మిషన్‌లతో నీటిని బయటకు పంపించే ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. మంత్రి నారాయణ నగరంలో పరిస్థితిని సమీక్షిస్తున్నారు. సోమశిల, పెన్నా పరిస్థితిపై ఆనం అధికారులతో సమావేశం నిర్వహించారు. మున్సిపల్ శాఖ యంత్రాంగం, టీడీపీ నేతలు, శ్రేణులు సహాయక చర్యల్లో పాల్గొన్నారు.

పలు జిల్లాల్లో ఆకస్మిక వరదలు : అన్నమయ్య జిల్లా రైల్వే కోడూరు నియోజకవర్గంలో నాలుగు రోజులుగా వర్షాలు పడుతున్నాయి. వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. చెరువులు కుంటలు జలకళను సంతరించుకున్నాయి. గుంజన నది ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. వర్షం కారణంగా తిరుపతి-కడప ప్రధాన రహదారి గుంతలమయంగా మారింది. దీంతో వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. పలుచోట్ల రహదారులపై వరద నీరు చేరింది. ప్రకాశం, నెల్లూరు, తిరుపతి, చిత్తూరు జిల్లాలకు ఆకస్మిక వరదల హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. మరో 24 గంటల్లో అతి భారీ వర్షాలు, వరదల సూచనలున్నట్లు వాతావరణ అధికారులు తెలుపుతున్నారు.

బలహీనపడుతున్న 'దిత్వా' - ఆ జిల్లాల్లో మూడు రోజులు వర్షాలు

బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర వాయుగుండం - మరికొన్ని గంటల్లో తుపానుగా మారే అవకాశం

TAGGED:

CYCLONE DITWAH EFFECT
RAINS IN AP
TODAY WEATHER UPDATES
RAINS
HEAVY RAINS IN NELLORE DISTRICT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.