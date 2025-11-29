ETV Bharat / state

ముంచుకొస్తున్న 'దిత్వా' తుపాను - ఆ జిల్లాలకు భారీ వర్ష సూచన

కోస్తా తీరం వెంట గంటకు 50 నుంచి 70 కి.మీ. వేగంతో ఈదురు గాలులు - దక్షిణ కోస్తా, కృష్ణపట్నం పోర్టులకు మూడో నంబర్ ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ

Ditwah Cyclone Alert in Andhra Pradesh
Ditwah Cyclone Alert in Andhra Pradesh (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 29, 2025 at 6:36 PM IST

Ditwah Cyclone Alert in Andhra Pradesh : 'దిత్వా' తుపాను నైరుతి బంగాళాఖాతం, శ్రీలంక తీరాన్ని ఆనుకొని కొనసాగుతోంది. ప్రస్తుతం పుదుచ్చేరికి 300 కి.మీ, చెన్నైకి 400 కి.మీ దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉంది. గడిచిన 6 గంటలుగా 7 కి.మీ వేగంతో కదులుతోంది. ఆదివారం తెల్లవారుజామున తీవ్రవాయుగుండంగా తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి, దక్షిణ కోస్తాంధ్ర తీరాలకు చేరుకునే అవకాశం ఉంది. దీని ప్రభావంతో ఇవాళ(శనివారం) చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. అలాగే ప్రకాశం, నెల్లూరు, కడప, అన్నమయ్య జిల్లాల్లో అక్కడక్కడా మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు విపత్తుల ప్రతిస్పందన సంస్థ ఎండీ ప్రఖర్‌ జైన్‌ తెలిపారు. మంగళవారం వరకు మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లొద్దని, ప్రజలు, రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు.

ముంచుకొస్తున్న 'దిత్వా' తుపాను- ఆ జిల్లాలకు భారీ వర్ష సూచన (ETV)

రేపు అత్యంత భారీ వర్షాలు : 'దిత్వా' ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని విశాఖ వాతావరణ శాఖ అధికారి జగన్నాథ కుమార్ తెలిపారు. నైరుతి బంగాళాఖాతం, శ్రీలంక తీరాన్ని ఆనుకుని 'దిత్వా' తుపాను కొనసాగుతోందన్నారు. దిత్వా తుపాను దృష్ట్యా రేపు(ఆదివారం) అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని, తెల్లవారుజామున తీవ్రవాయుగుండంగా మారే అవకాశం ఉందన్నారు. డిసెంబర్ 1న ప్రకాశం, నెల్లూరు జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలెర్ట్ ఉండనున్నట్లు తెలిపారు. కోస్తా తీరం వెంట 50 నుంచి 70 కి.మీ. వేగంతో ఈదురు గాలులు వీస్తాయని వాతావరణ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. దక్షిణ కోస్తా, కృష్ణపట్నం పోర్టులకు 3వ నంబర్మి, గిలిన ఓడరేవులకు రెండో నంబర్ ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు.
24 గంటల్లో నెల్లూరు, చిత్తూరు, తిరుపతిలో ఆకస్మిక వర్ష సూచన ఉన్నట్లు తెలిపారు. భారీ వర్షాల దృష్ట్యా కొన్ని జిల్లాలకు రెడ్‌, ఆరెంజ్‌, ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేశారు.

  • దిత్వా తుపాను దృష్ట్యా నేడు (శనివారం) నెల్లూరు, తిరుపతి, చిత్తూరు జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలెర్ట్ జారీ చేశారు.
  • ప్రకాశం, కడప జిల్లాలకు ఎల్లో అలెర్ట్

ఆదివారం :

  • తుపాను దృష్ట్యా రేపు నెల్లూరు, తిరుపతి, చిత్తూరు జిల్లాలకు రెడ్ అలెర్ట్
  • ప్రకాశం, కడప, అన్నమయ్య జిల్లాలకు ఎల్లో అలెర్ట్ జారీ
  • నంద్యాల, అనంతపురం, సత్యసాయి జిల్లాలకు ఎల్లో అలెర్ట్

మంత్రులకు సీఎం సూచనలు : దిత్వా తుపాను దృష్ట్యా ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, హోం మంత్రి అనిత, మంత్రి గొట్టిపాటి రవి అధికారులను ఆదేశించారు. తుపాను వల్ల నష్టం జరగకుండా ప్రణాళిక ప్రకారం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సీఎం సూచించారు. ఇన్‌ఛార్జి మంత్రులు వారికి కేటాయించిన జిల్లాల్లో ఉండి పర్యవేక్షించాలని తెలిపారు.

‘ దిత్వా’ తుపాను హెచ్చరికల నేపథ్యంలో విపత్తుల ప్రతిస్పందన సంస్థ కార్యాలయంలో హోం మంత్రి అనిత ఉన్నతాధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. తుఫాన్ నేపథ్యంలో అధికార యంత్రాంగం క్షేత్ర స్థాయిలో ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండాలని, అనుక్షణం అప్రమత్తంగా ఉండాలని హోంమంత్రి అనిత అదేశించారు. ఎక్కువగా ప్రభావం చూపే తిరుపతి, చిత్తూరు, కడప, నెల్లూరు, ప్రకాశం జిల్లాల కలెక్టర్లు, ఎస్పీలకు హోంమంత్రి ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఎక్కడా ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం జరగకుండా చూడాలని సూచించారు. శిధిలావస్థలోని ఇళ్లలోని వారిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలని తెలిపారు.

యంత్రాంగం అనుక్షణం అలర్ట్‌గా ఉండాలి : తుపాను తీవ్రతను అంచనా వేసి ప్రభావిత జిల్లాలను అలెర్ట్‌ చేయాలన్నారు. తుపాను ప్రభావిత జిల్లాల కలెక్టర్లతో ఫోన్‌లో మాట్లాడి ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యలు పటిష్ఠంగా అమలు చేయాలన్నారు. సహాయక చర్యల కోసం ఎస్‌డీఆర్‌ఎఫ్‌, ఎన్డీఆర్‌ఎఫ్‌ బృందాలను పంపించాలని ఆదేశించారు. రేపు, ఎల్లుండి దక్షిణ కోస్తా జిల్లాల్లో అక్కడక్కడా భారీ వర్ష సూచన ఉందని అధికారులు వివరించారు. ఎటువంటి ప్రాణనష్టం జరగకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని మంత్రి సూచించారు. తుపాను సమాచారాన్ని ఎప్పటికప్పుడు అధికారులకు, ప్రజలకు తెలియజేయాలన్నారు. క్షేత్ర స్థాయిలో అధికార యంత్రాంగం అనుక్షణం అలర్ట్‌గా ఉండాలని సూచించారు.

