మళ్లీ తుపాను ముప్పు - చేతికొచ్చిన పంటను కాపాడుకోండిలా

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 30, 2025 at 7:40 PM IST

2 Min Read
Scientists Suggestions for Protecting Crops in AP : ఆరుగాలం కష్టం నీటిపాలవుతుందేమోనన్న ఆవేదన అన్నదాతను వెంటాడుతోంది. మొన్నటి వరకు 'మొంథా' తుపాను మిగిల్చిన కన్నీరు ఆరకముందే, ఇప్పుడు మరో ముప్పు 'దిత్వా' రూపంలో ముంచుకొస్తోంది. తుపాన్లు, వర్షాల నేపథ్యంలో కష్టపడి పండించిన పంట ఇంటికి చేరేవరకు రైతుల గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెడుతున్నాయి. ఉత్తరాంధ్రలో తుపాను తీవ్రత తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, సాధారణ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో రైతులు తమ పంటలను ఎలా రక్షించుకోవాలో ఏరువాక కేంద్రం సమన్వయకర్త కెల్ల లక్ష్మణ్, సస్యపోషణ ప్రధాన శాస్త్రవేత్త ఎం.ఎం.వి.శ్రీనివాసరావు పలు కీలక సూచనలు చేశారు.

తెల్ల బంగారానికి రక్షణ కవచం: విజయనగరం జిల్లాలో పత్తి సాగు గణనీయంగా ఉంది. గజపతినగరం, తెర్లాం, రామభద్రపురం, బొబ్బిలి మండలాల్లో ఏకంగా 7,554 ఎకరాల్లో పత్తి సాగైంది. ఈ ఏడాది సుమారు 6,375 మెట్రిక్‌ టన్నుల దిగుబడి వస్తుందని అధికారుల అంచనా. ఇప్పటికే 1147 క్వింటాళ్ల మేర అమ్మకాలు జరిగాయి. ప్రస్తుతం పొలాల్లో రెండో తీత పనులు సాగుతున్నాయి. వర్షాల వల్ల పత్తి కాయలు విచ్చుకోకుండా పాడయ్యే ప్రమాదం ఉంది. వర్షాలు తగ్గిన వెంటనే లీటరు నీటిలో 3 గ్రాముల కాపర్‌ ఆక్సీక్లోరైడ్‌ను కలపాలి. ఈ మందును మొక్క మొదళ్ల నుంచి చిగుర్ల వరకు పూర్తిగా తడిచేలా పిచికారీ చేయాలి.

వరి కోతలు వాయిదా వేయాల్సిందే: జిల్లాలో వరి కోతలు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి. ఈ ఏడాది 3.07 లక్షల ఎకరాల్లో వరి సాగు చేయగా, ఇప్పటికీ 1.86 లక్షల ఎకరాల మేర పంట చేతికొచ్చింది. దాదాపు 7.36 లక్షల మెట్రిక్‌ టన్నుల ధాన్యం దిగుబడి వస్తుందని అంచనా. ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితుల దృష్ట్యా, కోతలు కోయని రైతులు కొద్దిరోజులు వాయిదా వేసుకోవడం ఉత్తమం. కోసిన పొలాల్లో ఎక్కడా నీరు నిల్వ లేకుండా చూసుకోవాలి. కాలువలు తీసి నీటిని బయటకు పంపాలి. సాంబా మసూరి, శ్రీదృతి వంటి రకాలు తడిస్తే వెంటనే మొలకలు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. ఆ పరిస్థితి రాకుండా ఉండాలంటే 5 శాతం ఉప్పు ద్రావణాన్ని పిచికారీ చేయాలి. ధాన్యం రాశుల కుప్పల మధ్యలో గడ్డ ఉప్పు (రాళ్ల ఉప్పు) వేయడం వల్ల ధాన్యం ముక్కిపోకుండా, రంగు మారకుండా ఉంటుంది. నూర్పులు పూర్తయిన ధాన్యంపై తప్పనిసరిగా టార్పాలిన్లు కప్పాలి.

కూరగాయల సాగులో జాగ్రత్తలు: నెలివాడ, కొండవెలగాడ, జామి, రామభద్రపురం, కుమ్మరిగుంట, పోరాం, జక్కువ, జయతి గ్రామాల్లో కూరగాయల సాగు ఎక్కువగా ఉంది. బెండ, క్యాబేజీ, వంగ, పొడవు చిక్కుడు, ఆనప, బీర, కాకర, ఆకుకూరలు సాగవుతున్నాయి. పొలాల్లో నీరు నిల్వ ఉంటే కూరగాయల వేర్లు కుళ్లిపోయి పంట పాడవుతుంది. కాబట్టి నీరు నిల్వ ఉండకూడదు. అధిక తేమ వల్ల కుళ్లు తెగులు ఆశిస్తే, లీటరు నీటిలో మూడు గ్రాముల బ్లైటాక్స్‌ మందును కలిపి చల్లాలి. క్యాబేజీ పంటను కాపాడుకునేందుకు లీటరు నీటిలో ఒక గ్రాము అజాక్షిస్ట్రోబిన్‌ను కలిపి పిచికారీ చేయాలి. మొక్కజొన్న రైతులు కూడా పొలాల్లో నీరు నిల్వ లేకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని శాస్త్రవేత్తలు సూచించారు.

