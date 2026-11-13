వెంటిలేటర్పై ఆస్పత్రి - అధికారుల నిర్లక్ష్యానికి నిదర్శనంగా వీఎంసీ ఆస్పత్రి
Maternity Hospital In Vijayawada : 2024లో వచ్చిన బుడమేరు వరదలతో ఆస్పత్రిలోని ఫార్మసీ, ల్యాబ్, కంప్యూటర్లు, బెడ్లు మొత్తం పాడయ్యాయి.అధికారులు స్పందించి ఆస్పత్రికి తక్షణ చికిత్స అందించాల్సిన అవసరం ఉంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 9:52 AM IST
సాధారణ రోగులు, గర్భిణులకు ఆ వైద్యాలయమే దేవాలయం! ఒకప్పుడు 3 వేల మందికిపైనే సేవలందించిన చరిత్ర ఉంది. అలాంటి ఆస్పత్రి ఇప్పుడు వెంటిలేటర్పై ఉంది! బుడమేరు వరదలు చేసిన గాయం నుంచి రెండేళ్లైనా కోలుకోలేకపోతోంది. ఆ ఆస్పత్రి రోగం కుదిరేదెప్పుడో వైద్యులకూ అంతుచిక్కడం లేదు.
ఆసుపత్రిపై వరద ప్రభావం : ఇది విజయవాడ విద్యాధరపురం లేబర్ కాలనీలోని ప్రసూతి ఆస్పత్రి. విజయవాడ నగర పాలక సంస్థ ఆధ్వర్యంలో నడిచే ఈ ఆస్పత్రి కొన్నేళ్లుగా అధికారుల నిర్లక్ష్యానికి గురవుతూ వస్తోంది. 2024లో వచ్చిన బుడమేరు వరదలతో ఆస్పత్రిలోని ఫార్మసీ, ల్యాబ్, కంప్యూటర్లు, బెడ్లు మొత్తం పాడయ్యాయి. ఫ్రిడ్జ్లు, వ్యాక్సిన్ నిల్వచేసే కూలర్లు దెబ్బతిన్నాయి. విలువైన పరికరాలన్నీ ఎందుకూ పనికిరాకుండా పోయాయి. ఇప్పటికీ ఆస్పత్రి ఆవరణలోనే అవన్నీ వరదలకు సాక్ష్యంగా కనిపిస్తున్నాయి. బుడమేరు వరదల నుంచే ఇంకా కోలుకోని ఆస్పత్రిపై అర్నబ్, మురసు తుపానులు ప్రభావం చూపించాయి. మూడ్రోజులు రోగులతో పాటు వైద్యులు, సిబ్బంది ఆస్పత్రిలోకి వెళ్లలేని పరిస్థితి తలెత్తింది.
"ఆసుపత్రిలో ఉన్న పరిస్థితులను వివరిస్తూ, మేము చాలా మందికి, వివిధ కార్యాలయాలకు లేఖలు రాసి పంపాము. అప్పుడు చాలామంది "ఏం చేయగలమో చూద్దాం" అని చెప్పేవారే తప్ప, ఎవరూ ఎటువంటి ఆచరణాత్మక చర్యలు తీసుకోలేదు. బుడమేరు ఘటనకు ముందు పరిస్థితి చాలా బాగుండేది. అప్పట్లో వైద్య సేవల కోసం అందరూ ఇక్కడికే వచ్చేవారు. కానీ, ఇప్పుడు పరిస్థితి అలా లేదు"-షీబా, వైద్యురాలు
ఆస్పత్రి నీట మునగడానికి డ్రైనేజీ వ్యవస్థ సరిగా లేకపోవడమే కారణం. కార్పొరేషన్ అధికారులకు ఎన్నిసార్లు ఫిర్యాదు చేసినా స్పందన శూన్యం. అధికారులు స్పందించి ఆస్పత్రికి తక్షణ చికిత్స అందించాల్సిన అవసరం ఉంది.
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