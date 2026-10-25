బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండం - గంటకు 5 కి.మీ వేగంతో కదులుతున్న ‘అర్నబ్’
Cyclone Arnab: బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండం స్థిరంగా కదులుతోంది. గంటకు 5 కిలోమీటర్ల వేగంతో వాయుగుండం ముందుకు కదులుతోందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. నేడు ఇది తీవ్ర వాయుగుండంగా సోమవారానికి తుపానుగా బలపడతుందని అధికారులు హెచ్చరించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 7:30 AM IST
Arnab Cyclone Alert : బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండం స్థిరంగా కదులుతోంది. ప్రస్తుతం విశాఖకు 880 కిలోమీటర్లు, కాకినాడకు 980 కిలోమీటర్లు, మచిలీపట్నానికి 1,080 కి.మీ, బాపట్లకు 1,150 కి.మీ, దూరంలో ఇది కేంద్రీకృతమైంది. గంటకు 5 కిలోమీటర్ల వేగంతో వాయుగుండం ముందుకు కదులుతోందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. నేడు ఇది తీవ్ర వాయుగుండంగా రూపాంతరం చెందుతుందని వెల్లడించింది. సోమవారానికి తుపానుగా బలపడతుందని వాతావరణశాఖ అధికారులు హెచ్చరించారు.
ఈనెల 27న పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర తుపానుగా బలపడే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. ఈనెల 28 ఉదయానికి అతి తీవ్ర తుపానుగా బలపడి, మధ్యాహ్ననికి బాపట్ల-విశాఖ మధ్య తీరం దాటే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. తీరం దాటే సమయంలో గంటకు గరిష్ఠంగా 140 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉందన్నారు. ప్రజలు అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలని రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ హెచ్చరించింది. ఈ తుపానుకు బంగ్లాదేశ్ సూచించిన ‘అర్నబ్’ పేరు పెట్టిన విషయం తెలిసిందే.
హోంమంత్రి కీలక ఆదేశాలు: తుపాను పొంచి ఉండటంతో రాష్ట్ర యంత్రాంగం అప్రమత్తంగా ఉండాలని హోంమంత్రి అనిత అధికారులను ఆదేశించారు. వచ్చే 5 రోజులు ప్రజలు అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించారు. సోమవారం నుంచి విస్తారంగా వర్షాలు.. మంగళ, బుధవారాల్లో కోస్తాంధ్ర జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. బుధవారం బాపట్ల–విశాఖ తీరాల మధ్య తుపాను తీరం దాటే సూచనలు ఉన్నాయని ఆ సమయంలో బలమైన ఈదురుగాలులు వీచే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించారు.
ప్రభావిత జిల్లాల కలెక్టర్లు, ఎస్పీలు, క్షేత్రస్థాయి అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ప్రమాదకరంగా ఉన్న హోర్డింగులను వెంటనే తొలగించాలని ఆదేశించారు. అవసరమైతే తీరప్రాంత ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించేందుకు ఏర్పాట్లు చేయాలని, సహాయక చర్యల కోసం ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలను సిద్ధంగా ఉంచాలని స్పష్టం చేశారు. మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లరాదని, బీచ్లలోకి పర్యాటకులను అనుమతించవద్దని సూచించారు. రైతులు, ప్రజలు ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సోషల్ మీడియాలో వచ్చే వదంతులను నమ్మవద్దని, వ్యాప్తి చేయవద్దని తెలిపారు.
12 జిల్లాలపై ప్రభావం: అర్నబ్ తీవ్ర తుపాను కారణంగా 12 జిల్లాల్లో అత్యంత భారీవర్షాలు కురవనున్నట్లు వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. ఇది ఈ నెల 28 నాటికి తీవ్ర ప్రభావం చూపనున్నట్లు వెల్లడించారు. మరోవైపు తుపాను ప్రభావంపై ఏపీఈపీడీసీఎల్ ఛైర్మన్ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అధికారులను ఆదేశించారు. తుపాను ప్రభావంతో ఈ నెల 27, 28 తేదీల్లో విశాఖ, అల్లూరి సీతారామరాజు, అనకాపల్లి, కాకినాడ, తూర్పుగోదావరి, అంబేడ్కర్ కోనసీమ, పశ్చిమగోదావరి, ఏలూరు, బాపట్ల, గుంటూరు, ఎన్టీఆర్, కృష్ణా, పార్వతీపురం మన్యం, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం జిల్లాలో అతి భారీ వర్షాలు, పల్నాడు, ప్రకాశం, నెల్లూరు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురవనున్నాయి. ఈ నెల 29 నాటికి తుపాను తీవ్రత కాస్త తగ్గనుంది. ఆ రోజు ఏలూరు, పశ్చిమగోదావరి, అల్లూరి, విశాఖ, అనకాపల్లి, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
మరోవైపు అత్యవసర పరిస్థితులనైనా సమర్థంగా ఎదుర్కొనేందుకు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఏపీఈపీడీసీఎల్ ఛైర్మన్ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ పృథ్వీతేజ్ అధికారులను ఆదేశించారు. తుపాను పరిస్థితులపై టెలికాన్ఫరెన్స్ ద్వారా 12 జిల్లాల సర్కిల్ సూపరింటెండింగ్ ఇంజినీర్లు, ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజినీర్లు, ఇతర సంబంధిత అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. అవసరమైన ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలని స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
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