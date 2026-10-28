ఏపీపై అర్నబ్ పంజా - పలు ప్రాంతాల్లో గరిష్ఠ వర్షపాతం నమోదు
రాష్ట్రంలో అర్నబ్ తుపాన్ బీభత్సం సృష్టిస్తోంది. పలు చోట్లు విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. దీంతో వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి.
ఏపీలో దంచికొడుతున్న వర్షాలు (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 4:43 PM IST|
Updated : October 28, 2026 at 5:09 PM IST
Heavy Rains in AP : అర్నబ్ తుపాను ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో వర్షాలు దంచికొడుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో పలు ప్రాంతాల్లో గరిష్ఠ వర్షపాతాలు నమోదయ్యాయి. గరివిడి (విజయనగరం జిల్లా) – 26 సెంటీమీటర్లు, అనకాపల్లి (అనకాపల్లి జిల్లా) – 25 సెంటీమీటర్లు, శృంగవరపుకోట (విజయనగరం జిల్లా) – 25 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది.
వివిధ ప్రాంతాల్లో నమోదైన వర్షపాత వివరాలు :
- వేపాడ (విజయనగరం జిల్లా) – 25 సెంటీమీటర్లు
- చీపురుపల్లి (విజయనగరం జిల్లా) – 25 సెంటీమీటర్లు
- భీమునిపట్నం (విశాఖపట్నం జిల్లా) – 24 సెంటీమీటర్లు
- మెంటాడ (విజయనగరం జిల్లా) – 24 సెంటీమీటర్లు
- ఎలమంచిలి (అనకాపల్లి జిల్లా) – 24 సెంటీమీటర్లు
- గంట్యాడ (విజయనగరం జిల్లా) – 23 సెంటీమీటర్లు
- రణస్థలం (శ్రీకాకుళం జిల్లా) – 23 సెంటీమీటర్లు
- గజపతినగరం (విజయనగరం జిల్లా) – 22 సెంటీమీటర్లు
- నెల్లిమర్ల (విజయనగరం జిల్లా) – 22 సెంటీమీటర్లు
- విశాఖపట్నం (విశాఖపట్నం జిల్లా) – 22 సెంటీమీటర్లు
- మెరకముడిదాం (విజయనగరం జిల్లా) – 22 సెంటీమీటర్లు
- విజయనగరంలో 21 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది.
Last Updated : October 28, 2026 at 5:09 PM IST