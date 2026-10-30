రాష్ట్రాన్ని అతలాకుతలం చేసిన 'అర్నబ్' - నదుల ఉగ్రరూపంతో జలమయమైన లోతట్టు ప్రాంతాలు
Cyclone Arnab Effects: తుపాన్ ధాటికి ఉమ్మడి గోదావరి జిల్లాల్లో ఉద్యాన, వరి పంటలు నేలమట్టమై రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోయారు. పలుచోట్ల నిలిచిపోయిన విద్యుత్ సరఫరా పునరుద్ధరణ చర్యలు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 8:17 AM IST
Cyclone Arnab Triggered Massive Flash Floods Across Srikakulam: అర్నబ్ తుపాన్ విధ్వంసంతో ఉత్తరాంధ్ర, గోదావరి జిల్లాల రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోయారు. భారీ వర్షాలకు పొంగుతున్న వాగులు, వంకలు, నదుల ప్రవాహాలతో శ్రీకాకుళంలోని పలు ప్రాతాలు నీట మునిగాయి. హైవేపైకి కూడా వరద నీరు చేరి రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. విజయనగరం జిల్లాలో జనజీవనానికి ఇబ్బందులు పూర్తిగా తొలగిపోలేదు. తుపాన్ ధాటికి ఉమ్మడి గోదావరి జిల్లాల్లో ఉద్యాన, వరి పంటలు నేలమట్టమై రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోయారు. పలుచోట్ల నిలిచిపోయిన విద్యుత్ సరఫరా పునరుద్ధరణ చర్యలు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి. ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ప్రజాప్రతినిధులు పర్యటిస్తూ బాధితులకు భరోసా ఇచ్చారు.
మూడు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలకు శ్రీకాకుళం జిల్లా ఇచ్ఛాపురంలో బహుదా నది ఉగ్రరూపం దాల్చింది. దీంతో నది పరివాహక ప్రాంతాలు ముంపునకు గురయ్యాయి. జాతీయ రహదారిపై వరదనీరు ప్రవహించడంతో రాకపోకలు స్తంభించాయి. పరిసర ప్రాంతాల గ్రామాలకు వరద నీరు చేరడంతో భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. కలెక్టర్ స్వప్నిల్ దినకర్ పుండ్కర్, ఎస్పీ మహేష్ రెడ్డి కలిసి ఇచ్ఛాపురంలో పర్యటించి పరిస్థితులపై సమీక్షించారు.
నిలిచిన వాహనాలు: ఇటీవల కురిసిన వర్షాలకు డొంకూరులో వరదనీరు పోటెత్తింది. వరదనీటిలో ఇద్దరు చిన్నారులు కొట్టుకుపోతుండగా చుట్టు పక్కల వారు చూసి కేకలు వేశారు. అదే సమయంలో లోకేశ్, జానకిరామ్ చిన్నారులను గుర్తించి వారిని కాపాడారు. మందసలో కల్వర్టు పైనుంచి వెళ్తున్న ట్రాక్టర్ పల్టీ కొట్టింది. వంశధార, నాగావళి బహుద నదులు పొంగిపొర్లుతుండగా శ్రీకాకుళం జిల్లా వ్యాప్తంగా జాతీయ రహదారిపై వాహనాలను ఎక్కడకక్కడ నిలిపేశారు.
విజయనగరం జిల్లా భోగాపురం మండలం రాజాపులోవ జాతీయరహదారి చిన్నపాటి వర్షాలకే పొంగిపొర్లుతోంది. అర్నబ్ తుపాన్ నేపథ్యంలోమూడు రోజుల నుంచి వాహనాల రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. సర్వీస్ రహదారిని ఆనుకొని ఉన్న వల్లభరాయ చెరువు నీరు వెళ్లే రెండు మార్గాలూ చిన్నవి కావడంతో ట్రాఫిక్కు అంతరాయం ఏర్పడింది. విజయనగరం జిల్లా రాజాం పరిధిలో అంత్యక్రియలు నిర్వహించేందుకు గ్రామస్థులు ఇబ్బంది పడ్డారు. ఈరా గెడ్డ పొంగిపొర్లడంతో శ్మశానానికి మృతదేహాన్ని తరలించడం కష్టంగా మారింది. గ్రామస్థులు ప్రాణాలకు తెగించి నడుంలోతు వరదనీటిలో మృతదేహాన్ని భుజాలపై మోసుకుంటూ తరలించారు.
అన్నదాతల ఆవేదన: పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా సాలూరులో కలెక్టర్ ప్రభాకరరెడ్డి పర్యటించారు. భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో ప్రజల భద్రతకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరగకుండా ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలని స్పష్టం చేశారు. అనకాపల్లి జిల్లా చోడవరం మండలం గౌరీపట్నం వద్ద పెద్దేరు నది ఎడమగట్టుకు 24 మీటర్లు మేర గండి పడింది. వరద నీరంతా PSపేట, శ్రీరామ్పట్నానికి చెందిన పొలాల్లోకి చేరింది. దీంతో అన్నదాతలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
కాకినాడ జిల్లా ప్రత్తిపాడు నియోజకవర్గంలో విషాదం నెలకొంది.అన్నవరం పంపా రిజర్వాయర్లో తండ్రి, ఇద్దరు కుమారుల మృతదేహాలు లభ్యమయ్యాయి. మృతులను శంఖవరం గ్రామానికి చెందిన నారాయణరావు, దుర్గాప్రసాద్, రాజేష్గా గుర్తించారు.క్యాచ్మెంట్ ఏరియాలో భూమిని సాగు చేస్తుండగా వర్షాలకు ఎగువ నుంచి రిజర్వాయర్కు గరిష్టంగా నీరు చేరి ఆ నీటిలో మునిగిపోయినట్లు స్థానికులు తెలిపారు.వర్షాల సమయంలో తమ కాలనీ ముంపునకు గురవుతోందని శాశ్వత పరిష్కారం చూపాలని కాకినాడ జిల్లా తొండంగి మండలం తారమరామారావు కాలనీవాసులు ఆందోళన చెపట్టారు.
జాతీయరహదారి కూడలి వద్ద బైఠాయించి ఆందోళన చేపట్టారు. ఉన్నతాధికారులతో మాట్లాడి సమస్య పరిష్కరిస్తామని తహసీల్దారు ఇచ్చిన హామీతో ఆందోళన విరమించారు. అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా ముమ్మిడివరం నియోజవర్గం పరిధిలోని నాలుగు మండలాల్లో మూడో రోజు అంధకారమే అలుముకుంది. వేల సంఖ్యలో విద్యుత్తు స్తంభాలు విరిగిపడడం విద్యుత్ తీగలు తెగిపోవడంతో నిలిచిపోయిన సరఫరాను పునరుద్ధరించలేదు.
దెబ్బతిన్న పంటలు: తుపాను కారణంగా నష్టపోయిన ప్రతి రైతును ఆదుకుంటామని కొత్తపేట ఎమ్మెల్యే బండారు సత్యానందరావు అన్నారు. రావులపాలెం మండలంలోని కొమరాజులంక, పొడగట్లపల్లి గ్రామాల్లో నేలకొరిగిన అరటి తోటలను సత్యానందరావు పరిశీలించారు. దెబ్బతిన్న పంటలను క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించి బాధిత రైతులతో మాట్లాడి పంట నష్టం వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. తుపాన్ ధాటికి కోనసీమ ప్రాంత రైతులు కుదలయ్యారు. కొబ్బరి చెట్లు పడిపోయాయని చెబుతున్నారు. వేల సంఖ్యలో చెట్లు విరగటంతో కాయలు కాచే పరిస్థితి లేదని రైతులు చెప్పారు. కోకో, అరటితో పాటు అంతరపంటగా వేసిన తోటలన్నీ ధ్వంసమయ్యాయి మామిడి, పనస వంటి పళ్ల చెట్లు దెబ్బతిన్నాయి. తోటల్లో పడిపోయిన చెట్లు తొలగించేందుకు అదనపు ఖర్చు అవుతుందని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
తూర్పుగోదావరి జిల్లా పెరవలి మండలంలో నష్టపోయిన పంటను మంత్రి కందుల దుర్గేష్, టీడీపీ నేత శేషారావు పరిశీలించారు. రాజమహేంద్రవరంలో నేలకొరిగిన చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాల తొలగింపు పనులను ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి వాసు పరిశీలించారు. విద్యుత్ పునరుద్ధరణ పనులను టౌన్-1, టౌన్-2గా విభజించి వేగవంతంగా చేపట్టామని తెలిపారు. విద్యుత్ పునరుద్ధరణతోపాటు చెట్ల తొలగింపుపై అధికారుల చర్యలను స్థానికులు ప్రశంసించారు.
బాధితులకు భరోసా: ఎన్నికల ప్రచారాన్ని పక్కన పెట్టి, విపత్తు సమయంలో అధికార యంత్రాంగంతో కలిసి ప్రజా సేవలో కూటమి శ్రేణులు ప్రాల్గొనడం అభినందనీయమని మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు అన్నారు. పాలకొల్లు నియోజకవర్గంలో అర్నబ్ తుపాన్ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో మంత్రి పర్యటించారు. బాధితుల ఇళ్లకు కూటమి శ్రేణులతో కలిసి వెళ్లిన మంత్రి స్వయంగా ఆహారం అందించారు. తుపాన్ వల్ల నష్టపోయిన వారికి ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని భరోసా ఇచ్చారు. తణుకులోని తుపాన్ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పంటపొలాలను ఎమ్మెల్యే ఆరిమిల్లి రాధాకృష్ణ పరిశీలించారు. ఇరగవరం మండలంలోని పంట నష్టపోయిన రైతులను పరామర్శించారు. నష్టంపై వివరాలు తెలుసుకున్నారు. నష్టపోయిన రైతులను ప్రభుత్వం ఆదుకుంటుందని భరోసా కల్పించారు.
కృష్ణా జిల్లా అవనిగడ్డ నియోజకవర్గంలో నష్టపోయిన పంటలను ఎమ్యెల్యే మండలి బుద్దప్రసాద్ పరిశీలించారు. కోసూరువారిపాలెంలో దెబ్బతిన్న పొలాల్లోకి వెళ్లి నష్టంపై వివరాలు సేకరించారు. తుపాన్ కారణంగా అరటి, టమాటా, బొప్పాయి తోటలకు నష్టం వాటిల్లినట్లు చెప్పారు. రైతులు అధైర్యపడవద్దని, ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా అండగా నిలుస్తుందని భరోసానిచ్చారు. ఐనపూరు, పమిడిముక్కల, తోట్లవల్లూరు మండలాల్లో తుపాను తాకిడికి అరటి, బొప్పాయి, కంద, పసుపు, కూరగాయల తోటలు నేలకొరిగాయి. ప్రభుత్వమే తమను ఆదుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
కృష్ణాజిల్లాలో వ్యవసాయశాఖ ప్రాథమిక అంచనాల ప్రకారం 35వేల హెక్టార్లలో పంటలు తుడిచిపెట్టుకుపోయాయి. ఖరీఫ్ వరిపంటకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లింది. మరో పదిహేను రోజుల్లో చేతికొచ్చే సమయంలో పంట నీటిపాలు కావటంతో రైతులు బోరుమంటున్నారు. తుపాను మిగిల్చిన పంట నష్టం వరి దిగుబడులపై ప్రభావం చూపుతుందని అధికారులు చెబుతున్నారు.
నష్టాల నమోదును వేగవంతం: తుపాను కారణంగా నష్టపోయిన ప్రతి రైతునూ గుర్తించి, నష్టంపై అంచనా వేయాలని వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి కింజరాపు అచ్చెన్నాయుడు అధికారులను ఆదేశించారు. అర్నాబ్ తుపాను వల్ల రాష్ట్రంలోని 16 జిల్లాల్లో 5.42 లక్షల మంది రైతులకు చెందిన 3.51 లక్షల హెక్టార్లలో పంటలు నీటమునిగాయని తెలిపారు. ఇందులో 3.45 లక్షల హెక్టార్లకుపైగా వరి పంట ప్రభావితమైందని, 15 జిల్లాల్లో 22 వేల హెక్టార్లకుపైగా ఉద్యాన పంటలకు నష్టం వాటిల్లిందని వెల్లడించారు. ఇవాళ్టి నుంచి క్షేత్రస్థాయిలో నష్టాల నమోదును వేగవంతం చేయాలని ఆదేశించారు. తుపాను నష్టంపై తక్షణమే స్పందించి విద్యుత్, రహదారులు,తాగునీటి సమస్యలను యుద్ధప్రాతిపదికన పరిష్కరించాలని విద్యుత్ శాఖ మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ అధికారులను ఆదేశించారు.
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