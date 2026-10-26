ఏపీకి అర్నబ్ ముప్పు - రేపు, ఎల్లుండి ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవాలని సూచన
బంగాళాఖాతంలో కొనసాగుతున్న తుపాను కొన్ని గంటల్లో తీవ్ర తుపానుగా మారనుంది. రేపు అతి తీవ్ర తుపానుగా మారనుంది. ఈ క్రమంలోనే సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశాల మేరకు అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 5:34 PM IST
Cyclone Arnab Threatens in AP : బంగాళాఖాతంలో అర్నబ్ తుపాను తీరం దిశగా దూసుకొస్తుంది. గడిచిన 6 గంటల్లో 13 కిలోమీటర్ల వేగంతో పశ్చిమ దిశగా కదులుతోంది. విశాఖకు 580 కిలోమీటర్లు, కాకినాడకు 660 కిలోమీటర్లు, మచిలీపట్నానికి 760 కిలోమీటర్లు, బాపట్లకు 830 కిలోమీటర్లు, గోపాల్పూర్ (ఒడిశా)కు 550 కిలోమీటర్ల దూరంలో తుపాను కేంద్రీకృతమైంది. ఈ క్రమంలోనే ఇవాళ అర్ధరాత్రికి నాటికి తీవ్ర తుపానుగా బలపడనుంది.
రేపు (మంగళవారం) అతి తీవ్ర తుపానుగా మారనుంది. ఎల్లుండి (బుధవారం) ఉదయం బాపట్ల-విశాఖ మధ్య యానాం వద్ద తీరం దాటే అవకాశం ఉంది. తీరం దాటే సమయంలో గరిష్ఠంగా 140 కిలోమీటర్లు వేగంతో బలమైన ఈదురుగాలులు వీస్తాయని అధికారులు తెలిపారు. రేపు, ఎల్లుండి కొన్నిచోట్ల అత్యంత భారీ వర్షాలు కురవడంతో పాటు బలమైన ఈదురుగాలులు వీస్తాయని వివరించారు. రేపు(మంగళవారం) కాకినాడ, కోనసీమ, తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమగోదావరి, ఏలూరు జిల్లాల్లో అత్యంత భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వెల్లడించారు. శ్రీకాకుళం, మన్యం, విజయనగరం, విశాఖ, అల్లూరి, పోలవరం, అనకాపల్లి, ఎన్టీఆర్, కృష్ణా, గుంటూరు, బాపట్ల జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని చెప్పారు. పల్నాడు, ప్రకాశం, మార్కాపురం, నెల్లూరు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురువనున్నట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు.
రేపు(మంగళవారం) కోస్తా తీరం వెంబడి 90 నుంచి 100 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీస్తాయని అధికారులు పేర్కొన్నారు. చెట్లు, భారీ హోర్డింగ్స్, శిథిలావస్థలోని భవనాల్లో ఉండరాదని హెచ్చరించారు. ఇబ్బందులు ఉంటే ముందే సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లాలని సూచించారు. అదేవిధంగా మత్స్యకారులు సముద్రంలో వేటకు వెళ్లరాదని, ఎగసిపడే అలల వద్దకు వెళ్లి సెల్ఫీలు దిగవద్దని హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. అత్యవసర సహాయక చర్యలకు జిల్లాల్లో 7 ఎన్డీఆర్ఎఫ్, 8 ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలను సిద్ధంగా ఉంచారు. అత్యవసర సహాయం కోసం విపత్తుల సంస్థ టోల్ఫ్రీ నంబర్లు 112, 1070, 1800 425 0101ను సంప్రదించాలనితెలియజేశారు. అదేవిధంగా రేపు, ఎల్లుండి ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు.
Chandrababu on Cyclone Arnab : తుపాను దృష్ట్యా క్యాంపు కార్యాలయంలో అధికారులతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సమీక్షకు సీఎస్, ఆర్టీజీఎస్, విపత్తు నిర్వహణశాఖల అధికారులతో పాటు వర్చువల్గా వివిధ శాఖల ఉన్నతాధికారులు, కలెక్టర్లు, పోలీసులు హాజరయ్యారు. తుపాను గమనం అంచనా వేసి ముందు జాగ్రత్తలు చేపట్టాలని అధికారులకు సీఎం దిశానిర్దేశం చేశారు. ఆస్తి, ప్రాణ నష్టం జరగకుండా చూడాలని సూచించారు. వర్షాలు, గాలులు, వరదలు అంచనా వేస్తూ చర్యలు చేపట్టాలని, రైతులు, ప్రజలను ఎప్పటికప్పుడు హెచ్చరించాలని సూచనలు చేశారు. తీరప్రాంతాల ప్రజలను షెల్టర్లకు తరలించాలని కలెక్టర్లను చంద్రబాబు ఆదేశించారు.
అర్నబ్ తుపానుతో రాష్ట్రానికి ముప్పు పొంచి ఉందని వ్యవసాయశాఖ మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు హెచ్చరించారు. మంగళవారం, బుధవారం భారీ నుంచి అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నందున ప్రజలు, రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. తీరప్రాంత ప్రజలు అవసరమైతే పునరావాస కేంద్రాలకు తరలివెళ్లాలని చెప్పారు. మత్స్యకారులు సముద్రంలోకి వెళ్లరాదన్నారు. కోతకు సిద్ధంగా ఉన్న పంటలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలని, ధాన్యం, వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు తడవకుండా టార్పాలిన్లతో కప్పి భద్రపరచుకోవాలని అన్నదాతలకు సూచించారు.
పొలాల్లో నీరు నిల్వ ఉండకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని, పశువులు, కోళ్ల షెడ్లు, వ్యవసాయ పరికరాలను సురక్షితంగా ఉంచుకోవాలని తెలిపారు. వర్షాల సమయంలో ఎరువుల వినియోగం వాయిదా వేయాలన్నారు. పంట నష్టం ఫొటోలు, వివరాలు భద్రపరచుకోవాలని సూచించారు. అదేవిధంగా వాతావరణ శాఖ, విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ సూచనలను పాటించాలని, పంటల కంటే ప్రాణరక్షణకే తొలి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు స్పష్టం చేశారు.
అప్రమత్తమైన ఆర్అండ్బీ శాఖ : అర్నబ్ తుపాను ముప్పు దృష్ట్యా ఆర్అండ్బీ శాఖ అప్రమత్తమైంది. 'తుపాను ప్రభావం నేపథ్యంలో ప్రత్యేక కార్యాచరణ ప్రణాళిక రూపొందించాం. జీరో క్యాజువాలిటీ లక్ష్యంగా పనిచేయాలి. రహదారులు, వంతెనల భద్రతను నిరంతరం పర్యవేక్షించాలి. చెట్లు తొలగించేందుకు ట్రీ కట్టర్లు, జేసీబీలు, పొక్లెయిన్లు సిద్ధంగా ఉంచాలి. సంబంధిత అధికారుల సెలవులు రద్దు చేస్తున్నాం. చీఫ్ ఇంజినీర్లు, ఎస్ఈలు, ఈఈలు అందుబాటులో ఉండాలి. కలెక్టర్లు పోలీసులతో సమన్వయం చేసుకుంటూ పనిచేయాలి. ప్రమాదకర వంతెనలు, కాజ్వేల వద్ద బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేయాలి. పునరావాస కేంద్రాల్లో భవనాల భద్రత, మౌలిక వసతులు నిర్ధారించాలి. విధి నిర్వహణలో నిర్లక్ష్యం వహిస్తే కఠిన చర్యలు. తుపాను ప్రభావం తగ్గే వరకు అప్రమత్తంగా ఉండాలని' అధికారులకు మంత్రి బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి ఆదేశాలిచ్చారు.
తుపాను దృష్ట్యా ప్రజల తరలింపునకు జిల్లావ్యాప్తంగా 101పునరావాస కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసినట్లు కాకినాడ కలెక్టర్ హరేంధిర ప్రసాద్ పేర్కొన్నారు. తీర ప్రాంతాల్లోని 89,000ల మందికి ముందస్తు హెచ్చరికలు జారీ చేసినట్లు చెప్పారు. రేపు (మంగళవారం) మధ్యాహ్నంలోపు తీరప్రాంత ప్రజల తరలింపునకు ఆదేశాలిచినట్లు తెలిపారు ఆరు తీరప్రాంత మండలాలతో పాటు మరో 5 మండలాలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించినట్లు కలెక్టర్ వెల్లడించారు.
'మత్స్యకారులు సముద్రంలోకి వెళ్లొద్దు. జిల్లాలోని 4,602 బోట్లలో 4,559 బోట్లు సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాం. మిగిలిన 43 బోట్లు పారదీప్ తదితర హార్బర్లలో సురక్షితంగా ఉన్నాయి. ఆసుపత్రులు, తాగునీటి పథకాలకు ప్రత్యామ్నాయ విద్యుత్ ఏర్పాట్లు చేశాం. విద్యుత్ అంతరాయాల పరిష్కారానికి ప్రత్యేక బృందాలు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. రహదారులపై కూలిన చెట్ల తొలగింపునకు ప్రత్యేక బృందాలు ఏర్పాటు చేశాం. సహాయ చర్యలకు ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలను సిద్ధంగా ఉంచాం. పెట్రోల్ బంకుల్లో ఇంధన నిల్వలు సమృద్ధిగా ఉంచాలని ఆదేశాలిచ్చాం. రేపు (మంగళవారం) మధ్యాహ్నం 2 నుంచి ఎల్లుండి సాయంత్రం వరకు అత్యవసరమైతేనే ప్రయాణాలు చేయాలి. 2-3 రోజులకు సరిపడా ఆహారం, తాగునీరు, మందులు సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఈనెల 27, 28 తేదీల్లో పాఠశాలలు, కళాశాలలకు సెలవులు. అత్యవసర సహాయం కోసం జిల్లా కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేశాం. కంట్రోల్ రూమ్ నంబర్ల 0884-2356801, 98499 03879ను సంప్రదించాలని' కలెక్టర్ హరేంధిర ప్రసాద్ తెలియజేశారు.
మరోవైపు మన్యం జిల్లాలోని 15 మండలాల్లోని తహశీల్దార్ కార్యాలయాల పరిధిలో తుపాను కంట్రోల్ రూమ్ నంబర్లను అధికారులు ఏర్పాటు చేశారు. పార్వతీపురం 83747 68252, కొమరాడ 62816 57058, సీతానగరం 94417 80526, బలిజిపేట 99484 96768, సాలూరు 73862 38564, పాచిపెంట 95508 57799 నంబర్లను సంప్రదించాలన్నారు. మక్కువ 85005 25011, గరుగుబిల్లి 93465 56187,జియ్యమ్మవలస 76758 02129, కురుపాం 94415 71485, జి.ఎల్.పురం 94901 15460, పాలకొండ 97014 71460, సీతంపేట 94942 01944, వీరఘట్టం 79815 75988, భామిని 9703076258ను సంప్రదించాలని తెలిపారు.
అర్నబ్ తుపాను - విజయవాడలో ముందస్తు చర్యలు తీసుకుంటున్న అధికారులు