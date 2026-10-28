తీరం దాటిన 'అర్నబ్' తుపాను - కొనసాగనున్న వర్షాలు
Cyclone Arnab: బంగాళాఖాతంలో అతి తీవ్ర తుపాను అర్నబ్ అల్లకల్లోలం సృష్టిస్తోంది. ప్రస్తుతం తుపాను పూర్తి స్థాయిలో దాటింది. తీర ప్రాంతాల్లో ఈదురుగాలులతో కూడిన భారీ వర్షం కురుస్తుంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 7:32 AM IST
Cyclone Arnab Makes Landfall Along Andhra Coast: అర్నబ్ తుపాను తీరం దాటింది. యానాంకు నైరుతి దిశలో నరసాపురానికి దగ్గరగా తీరం దాటినట్లు వాతావరణశాఖ వెల్లడించింది. ఇప్పుడు క్రమంగా బలహీనపడుతున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. తుపాను తీరం దాటిన క్రమంలో ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నయి. మధ్యాహ్నం వరకు వర్షాలు కొనసాగనున్నాయని వాతావరణ అధికారులు తెలిపారు. తీరం వెంబడి బలమైన ఈదురుగాలులు, వర్షాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇవాళ కూడా ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ తెలిపింది.
Heavy Rain Alert: తీవ్ర తుపాను దృష్ట్యా ఇవాళ భారీ, అతి భారీ, అత్యంత భారీ వర్షాలు కురస్తాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. విశాఖ, అనకాపల్లి, కాకినాడ, తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలకు రెడ్ అలెర్ట్ జారీ చేసింది. కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, బాపట్ల జిల్లాల్లో అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. శ్రీకాకుళం, పార్వతీపురం మన్యం, విజయనగరం, గుంటూరు, పల్నాడు జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. ప్రకాశం, నెల్లూరు జిల్లాలకు ఎల్లో అలెర్ట్ జారీ చేసింది. ఇవాళ అల్లూరి, అనకాపల్లి, విశాఖ, శ్రీకాకుళం, కోనసీమ, కృష్ణా, తూర్పుగోదావరి జిల్లాలకు ఫ్లాష్ ఫ్లడ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది.
అర్నబ్ తుపాను ప్రభావంతో రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో మంగళవారం వర్షం దంచి కొట్టింది. గోదావరి జిల్లాలు భారీ వర్షాలకు చిగురుటాకులా వణికాయి. భారీ ఈదురుగాలుల ధాటికి పలు చోట్లు చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాలు నెలకొరిగాయి. ఇళ్లలోకి నీరు చేరి జనం తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. కాకినాడలోని జగన్నాథపురం, గోలీలపేట, ఇందిరా నగర్, ముత్తా నగర్ ప్రాంతాలు నీట మునిగాయి. చాలా ఇళ్లలోకి నీరు చేరింది. దీంతో స్థానికులు ఇళ్లకు తాళాలు వేసి సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలివెళ్లారు. జగన్నాథపురం రాజీవ్ గృహకల్ప ఆపార్ట్మెంట్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ నీట మునిగింది. దీంతో నివాసితులు రెండో అంతస్థులోకి వెళ్లారు. సముద్రం శాంతించాలని కోరుతూ స్థానికులు గ్రామ దేవత మహాలక్ష్మీ అమ్మవారికి పూజలు చేశారు.
Cyclone Arnab: ఈదురుగాలుల ధాటికి కోనసీమ జిల్లా అయినవిల్లి మండలంలో చింతనలంకలోని వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలోని ధ్వజస్తంభం నేలకొరిగింది. పశ్చిమగోదావరి జిల్లా నరసాపురం, పాలకొల్లు, అచంట నియోజకవర్గాల్లో భారీ ఈదురుగాలులు వీస్తున్నాయి. పలుచోట్ల చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాలు నేలకొరిగాయి. విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడింది.
రాష్ట్రంపై అర్నాబ్ తుపాను ప్రభావం - పలుచోట్ల భారీ వర్షాలు
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