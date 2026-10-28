అర్నబ్ తుపాను ఎఫెక్ట్ - ఛిద్రమైన 126 కిలోమీటర్ల రహదారులు, యుద్ధప్రాతిపదికన పునరుద్ధరణ
రాష్ట్రంలో అర్నబ్ తుపానుతో దెబ్బతిన్న రహదారుల పునరుద్ధరణ పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయని ఆర్అండ్బీ మంత్రి జనార్దన్ రెడ్డి తెలిపారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 3:49 PM IST
Minister Janardhan Reddy on Road Damage : బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన 'అర్నబ్' తుపాను రాష్ట్రంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపింది. భారీ వర్షాలు, ఈదురు గాలుల దెబ్బకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రహదారులు ఛిద్రమయ్యాయి. ఏకంగా 126 కిలోమీటర్లకు పైగా రోడ్లు దెబ్బతిన్నాయి. ఈ రహదారుల పునరుద్ధరణ పనులను యంత్రాంగం యుద్ధప్రాతిపదికన చేపట్టినట్లు రాష్ట్ర రోడ్లు, భవనాల (ఆర్అండ్బీ) శాఖ మంత్రి బీసీ జనార్దన్రెడ్డి వెల్లడించారు. క్షేత్రస్థాయిలో జరుగుతున్న మరమ్మతు పనులను ఆయన ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తున్నారు.
తుపాను తీవ్రతకు రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో రహదారులపై భారీగా వృక్షాలు నేలకొరిగాయి. మొత్తం 1,058 చెట్లు రోడ్లకు అడ్డంగా పడిపోయాయి. అధికారులు వెంటనే స్పందించి ఇప్పటివరకు 859 చెట్లను తొలగించారని మంత్రి వెల్లడించారు. చెట్లు విరిగిపడటం, రోడ్లు కోతకు గురికావడంతో 57 చోట్ల ట్రాఫిక్కు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. అయితే, సహాయక బృందాలు వేగంగా కదిలి ఇప్పటికే 20 చోట్ల రాకపోకలను పూర్తిగా పునరుద్ధరించినట్లు మంత్రి వివరించారు.
కల్వర్టుల మరమ్మతులు : భారీ వర్షపు నీటి ఉద్ధృతికి పలుచోట్ల కల్వర్టులు కోతకు గురయ్యాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొత్తం 9 కల్వర్టులు దెబ్బతినగా, అందులో ఆరింటిని అధికారులు పునరుద్ధరించారు. రెండు చోట్ల రోడ్డు స్కౌర్లు (కోతలు) ఏర్పడగా, ఒకచోట యుద్ధప్రాతిపదికన మరమ్మతులు పూర్తి చేశామని మంత్రి తెలిపారు. మిగిలిన పనులు కూడా శరవేగంగా జరుగుతున్నాయని స్పష్టం చేశారు.
అర్నబ్ తుపాను వల్ల శ్రీకాకుళం జిల్లాలో అత్యధిక నష్టం వాటిల్లింది. ఆ జిల్లాలో 111.665 కిలోమీటర్ల మేర రహదారులు దెబ్బతిన్నట్లు మంత్రి పేర్కొన్నారు. ఆ తర్వాత తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో 14.5 కిలోమీటర్ల మేర రోడ్లు దెబ్బతిన్నాయి. ఈ రహదారులు, ఇతర మౌలిక వసతుల తాత్కాలిక, శాశ్వత పునరుద్ధరణ పనుల కోసం ప్రాథమికంగా రూ.59.45 కోట్లు అవసరమని అధికారులు అంచనా వేశారు.
అప్రమత్తంగా ఉండాలి : ప్రజలకు, వాహనదారులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా చూడాలని అధికారులను మంత్రి జనార్దన్రెడ్డి ఆదేశించారు. రహదారులపై పడిన చెట్లు, ఇతర అడ్డంకులను వెంటనే తొలగించి ట్రాఫిక్కు అంతరాయం లేకుండా చూడాలన్నారు. క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితులను నిరంతరం పర్యవేక్షించాలన్నారు. తుపాను ప్రభావం పూర్తిగా తగ్గేవరకు ఆర్అండ్బీ యంత్రాంగం మొత్తం అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
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