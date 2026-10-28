ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాపై అర్నబ్ తుపాన్ ప్రభావం - అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారుల సూచన
Arnab Cyclone Impact on Khammam : తుపాను ప్రభావంతో ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లావ్యాప్తంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో అధికార యంత్రాంగం ప్రజలను అప్రమత్తం చేస్తున్నారు.
Published : October 28, 2026 at 8:45 PM IST
Arnab Cyclone Impact on Khammam : అర్నబ్ తుపాను ప్రభావంతో ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా వ్యాప్తంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఖమ్మం పట్టణంలో తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వాన కురుస్తోంది. భద్రాద్రి జిల్లా భద్రాచలం, ఇల్లందు, అశ్వరావుపేట, మణుగూరు మండలాల్లోనూ ఉదయం నుంచి వర్షం కురుస్తోంది. తుపాను కారణంగా జిల్లాలో ఇవాళ విద్యా సంస్థలకు సెలవు ప్రకటించారు. వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో అధికార యంత్రాంగం పూర్తిస్థాయిలో అప్రమత్తమైంది. విద్యుత్ స్తంభాలు, తెగిపడిన కరెంటు తీగలకు దూరంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు.
సిబ్బంది సెలవులు రద్దు
వాతావరణ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో అధికార యంత్రాంగం పూర్తిస్థాయిలో అప్రమత్తమైంది. జిల్లా కలెక్టర్లు ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితిని సమీక్షిస్తున్నారు. తుపాను నేపథ్యంలో జిల్లా అధికారులు, ఇతర సిబ్బందికి మంజూరు చేసిన సెలవులను రద్దు చేశారు. ప్రతి ఒక్కరూ విధులకు హాజరై, తమ హెడ్క్వార్టర్లలోనే అందుబాటులో ఉండాలని, అనుమతి లేకుండా హెడ్క్వార్టర్ను విడిచి వెళ్లరాదని ఆదేశించారు.
తుపాను ప్రభావాన్ని ఎదుర్కొనేందుకు అన్ని శాఖల అధికారులు సమన్వయంతో పనిచేస్తూ, ఎలాంటి అత్యవసర పరిస్థితులు ఎదురైనా తక్షణ చర్యలు తీసుకునేందుకు సిద్ధంగా ఉండాలని జిల్లా కలెక్టర్లు సూచించారు. విద్యుత్ స్తంభాలు, తెగిపడిన విద్యుత్ తీగలకు ప్రజలు దూరంగా ఉండాలని సూచించారు. పాతబడిన గోడలు, శిథిలావస్థలో ఉన్న భవనాల సమీపంలో ఉండకూడదని, అత్యవసర పరిస్థితుల్లో అధికారులు సూచించిన జాగ్రత్తలను పాటించాలని తెలిపారు.
మంగళవారం నుంచి ఏకధాటిగా కురుస్తున్న వాన
అర్నాబ్ తుపాన్ కారణంగా భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా భద్రాచలం నియోజకవర్గంలో ఎడతెరపి లేకుండా సాధారణ వర్షం కురుస్తోంది. మంగళవారం ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు చలిగాలులతో మబ్బుగా ఉన్న వాతావరణం సాయంత్రానికి వర్షంగా మారింది. ఏకధాటిగా వర్షం కురుస్తూ వస్తోంది. ఒకవైపు వర్షం మరోవైపు గాలులు వీస్తుండటంతో జిల్లా కలెక్టల్ అంకిత్ జిల్లావ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించారు. అలాగే ప్రజలంతా తుపాన్ కారణంగా అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. ఇవాళ వర్షపాతం మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు.
ముందస్తు చర్యలు చేపట్టిన అధికారులు
మధిర నియోజకవర్గంలో ఎడతెరిపిలేని వాన కురుస్తోంది. అర్నబ్ తుపాను కారణంగా తెల్లవారుజాము నుంచి ఈదురుగాలులతోపాటు వాన కురుస్తుండటంతో వాతావరణం చలిగా మారింది. దీంతో అత్యవసర పనులు ఉంటే తప్ప ప్రజలు వీధుల్లోకి రావడం లేదు. చెరువులు కుంటల్లోకి నీరు చేరి చెక్ డ్యాములపై నుంచి ప్రవహిస్తున్నాయి. తుపాను కారణంగా ఎటువంటి ప్రమాదాలు జరగకుండా అధికారులు ముందస్తు చర్యలు చేపట్టారు. అదేవిధంగా లోతట్టు ప్రాంత వాసులకు పునరావాస కేంద్రాలు సైతం సిద్ధం చేశారు.
తుపాను కారణంగా దెబ్బతిన్న పంటలు
తుపాను కారణంగా పాలేరు నియోజకవర్గంలో కురుస్తున్న వర్షాలకు వరి, పత్తి, చెరకు పంటలు దెబ్బతిన్నాయి. ఎల్నినో కారణంగా ఇప్పటికే వరి సాగు తగ్గింది. బావులు చెరువులు బోర్లు కింద అరకొరగా సాగు చేశారు. నీటి కొరత వల్ల రైతులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. భారీగా పెట్టుబడి పెట్టి పండించిన పంటలు దెబ్బతిన్నాయి. దీంతో పెట్టుబడి కూడా రాదని రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ప్రస్తుతం తుపాను కారణంగా కోసిన వరి ధాన్యాన్ని తార్ఫాలిన్లు కప్పి వర్షం నుంచి రక్షించుకుంటున్నారు. ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని రైతులు కోరుతున్నారు.
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