తెలంగాణపై అర్నబ్ తుపాను ప్రభావం - ఆ 4 ఉమ్మడి జిల్లాల్లో అతి భారీ వర్షాలు
Cyclone Arnab impact on Hyderabad : ఉమ్మడి వరంగల్, ఖమ్మం, నల్గొండ, మహబూబ్నగర్ జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది.
Published : October 27, 2026 at 7:31 AM IST|
Updated : October 27, 2026 at 5:23 PM IST
Cyclone Arnab impact on Hyderabad : బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అర్నబ్ తుపాను తెలంగాణలో మంగళవారం నుంచి ప్రభావం చూపే అవకాశాలున్నాయని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. నేడు ఉమ్మడి వరంగల్, ఖమ్మం, నల్గొండ, మహబూబ్నగర్ జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయని పేర్కొంది. బుధవారం భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, మహబూబాబాద్, ములుగు జిల్లాల్లో అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని ప్రకటించింది.
28వ తేదీన తీరం దాటే అవకాశాలు
సూర్యాపేట, జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని పేర్కొంది. వరంగల్, హనుమకొండ జిల్లాల్లో ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశాలు ఉన్నాయని వెల్లడించిన వాతావరణ శాఖ, గురువారం ఆదిలాబాద్, నిర్మల్, నిజామాబాద్, కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల జిల్లాల్లో కొన్నిచోట్ల ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశాలు ఉన్నాయని తెలిపింది. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం 28వ తేదీ ఉదయం ఆంధ్రప్రదేశ్-యానాం ప్రాంతాల్లో తీరం దాటే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలిపింది. అనంతరం ఉత్తర దిశగా ఈ తుపాను ప్రయాణిస్తుందని నిపుణులు, శాస్త్రవేత్తలు అంచనా వేస్తున్నారు.
అర్నాబ్ తుఫాన్ ప్రభావంతో నేడు దక్షిణ మధ్య రైల్వే పలు రైళ్లను రద్దు చేసింది. రద్దు చేసిన 10 రైళ్ల వివరాలను తెలిపింది.
రద్దయిన రైళ్ల వివరాలు ఇవే
- ఫలక్నుమా ఎక్స్ప్రెస్
- విశాఖ ఎక్స్ప్రెస్
- గోదావరి ఎక్స్ప్రెస్
- కోకనాడ ఎక్స్ప్రెస్
- గౌతమి ఎక్స్ప్రెస్
- నాగవళీ ఎక్స్ప్రెస్
- మహబూబ్నగర్ - విశాఖపట్నం ఎక్స్ప్రెస్
- సికింద్రాబాద్ - విశాఖపట్నం ఎక్స్ప్రెస్
- లింగంపల్లి - నర్సాపూర్ ఎక్స్ప్రెస్
- చర్లపల్లి శ్రీకాకుళం రోడ్ స్పెషల్
"బంగాళాఖాతంలో అతి తీవ్ర తుఫాన్ అర్నాబ్ కొనసాగుతుంది. ప్రస్తుతం అదే ప్రాంతంలో గంటకు 20 కిలో మీటర్ల వేగంతో కదులుతుంది. పశ్చిమ వాయివ్య దిశగా కదులుతుంది. ప్రస్తుతం ఏపీలోని విశాఖపట్నంకి దక్షిణ ఆగ్నేయ దిశల్లో 220 కి.మీ., కాకినాడకి తూర్పు ఆగ్నేయ దిశల్లో 220 కి.మీ. దూరంలో కొనసాగుతుంది. ఈ అతి తీవ్ర తుఫాన్ అర్నాబ్ రేపు ఉదయం బాపట్ల విశాఖపట్నం మధ్య యానాం దగ్గర తీరందాటే అవకాశం ఉంది. తీవ్ర తుఫాన్ ప్రభావంతో రేపు తెలంగాణలో భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఈశాన్య తెలంగాణ జిల్లాల్లో గంటకు 50 నుంచి 60 కిలో మీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీస్తాయి" - స్టెల్లా, హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం సంచాలకులు
తుపాను దిశ మారే అవకాశం
ప్రస్తుత అంచనాల ప్రకారం ఈ తుపాను యానాంకు సమీపంలో తీరం దాటే అవకాశం ఉండగా దట్టమైన మేఘాల వల్ల దిశ మారే అవకాశం కూడా ఉన్నట్లు నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఒక వేళా దిశ మారితే నెల్లూరు-మచిలీపట్నం మధ్య తీరం దాటే అవకాశం ఉంటుందని చెబుతున్నారు. ఇది అత్యంత తీవ్ర తుపానుగా మారే అవకాశం ఉందని మరి కొన్ని వాతావరణ నమూనాలు వెల్లడించాయి. అర్నబ్ తుపాను తీరం దాటనుండడంతో భారీ గాలుల ముప్పుతో పాటు తీర ప్రాంతాల్లో 20 సెంటీ మీటర్లకుపైగా కుండపోత వర్షం పడే అవకాశాలు ఉన్నాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఇప్పటికే ఎల్నినో విలయతాండవంతో అన్ని రిజర్వాయర్లలో నీటి మట్టాలు డెడ్ స్టోరేజీకి చేరుతున్నాయి. ఈ సమయానికి 400కు పైగా టీఎంసీలు ఉండాల్సిన పరిస్థితుల్లో కేవలం 200 టీఎంసీలే ఉన్నాయని స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డే ప్రకటించారు. ఈ తుపానుతో ప్రయోజనం ఉంటుందా? అని రైతాంగం ఎదురుచూస్తోంది.
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