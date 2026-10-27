"అర్నబ్" ఎఫెక్ట్ - తీర ప్రాంతాల్లో ఒక్కసారిగా మారిన వాతావరణం
Cyclone Arnab Impact on AP: అర్నబ్ తుపాను ప్రభావంతో సముద్రంలో అలలు ఎగసిపడుతున్నాయి. బలమైన ఈదురుగాలులకు చెట్లు నేలకొరిగాయి. తుపాను తీరం దాటే వరకు మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లవద్దని అధికారులు సూచించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 5:27 PM IST
Cyclone Arnab Impact on AP : అర్నబ్ తుపాను ప్రభావంతో తీర ప్రాంతాల్లో వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారింది. బలమైన ఈదురుగాలులకు అక్కడక్కడ చెట్లు నేలకూలాయి. సముద్రంలో అలలు ఉవ్వెత్తున ఎగసిపడుతున్నాయి. దీంతో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితిని పర్యవేక్షిస్తూ, ఎలాంటి నష్టం వాటిల్లకుండా ముందస్తు చర్యలు చేపడుతున్నారు. తుపాను ప్రభావం తగ్గే వరకు ప్రజలు అత్యవసరమైతే తప్ప బయటకు రావద్దని హెచ్చరిస్తున్నారు.
అర్నాబ్ తుపాన్ నేపథ్యంలో అనకాపల్లి జిల్లా రేవు పోలవరం, బోయపాడు తీర ప్రాంతాల్లో మంత్రి అనిత పర్యటించారు. తుపాను తీరం దాటే వరకు సముద్రపు వేటకు వెళ్లొద్దని మత్స్యకారులకు సూచించారు. పునరావాస కేంద్రాన్ని సందర్శించి ఏర్పాట్లను మంత్రి పరిశీలించారు. మరోవైపు పాయకరావుపేట, రేవు పోలవరం, పెంటకోట, పాల్మన్ పేట సముద్ర తీరాల్లో అలలు ఉవ్వెత్తిన ఎగసిపడుతున్నాయి. దీంతో తీరప్రాంత గ్రామాల్లో భయాందోళన నెలకొన్నాయి. మత్స్యకారులు చేపల వేటకు వెళ్లవద్దని అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేయడంతో జాలర్లు ఇళ్లకు పరిమితమయ్యారు. పెంటకోట సముద్రతీరంలో అలల తాకిడికి బోట్లు కొట్టుకుపోకుండా మెరైన్ పోలీస్ అధికారులు ట్రాక్టర్ల ద్వారా వాటిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నారు.
ముందస్తు చర్యలు: యానాం తీర ప్రాంతంలో తుపాన్ తీరం దాటనుందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలతో అధికారులు ప్రజలను అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. ఏ విధమైన పరిస్థితి ఎదురైనా ఎదుర్కొనేందుకు ముందుగానే వాహనాలు సిద్ధం చేశారు. ప్రజలు ముందస్తుగా నిత్యావసర సరుకుల కొనుగోలు చేసేందుకు మార్కెట్కు వస్తున్నారు. మంత్రి మల్లాడి కృష్ణారావు ముంపు ప్రాంతాలను పరిశీలించి మురుగు కాలువలో పూడికలు తీయించారు. భారీ వర్షాలు కురిస్తే నీరు నిలిచిపోయి, ప్రజలకు ఇబ్బందులు లేకుండా ఉండేందుకు ముందుగానే చర్యలు చేపట్టారు.
అల్లకల్లోలంగా సముద్ర తీరం: అర్నాబ్ తుపాను ప్రభావంతో అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో సముద్ర తీరం అల్లకల్లోలంగా మారింది. ఉదయం నుంచి సముద్ర కెరటాలు బాగా ఎగసిపడుతున్నాయని మత్స్యకారులు చెబుతున్నారు. అంతర్వేది నుంచి భైరవపాలెం వరకు సముద్ర తీర వెంబడి మత్స్యకారులు సముద్రంలోకి వేటగాళ్లకుండా పడవలను ఒడ్డుకు చేర్చి జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు వారిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించే విధంగా అధికారులు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఇతర జిల్లాల నుంచి వలస వచ్చిన మత్స్యకారులు సముద్రం ఒడ్డున చిన్న చిన్న గుడారాల్లో ఉన్నారు. పునరావాస కేంద్రాలకు వెళ్లిపోతామని వలస మత్స్యకారులు తెలిపారు.
మరోవైపు కాట్రేనికోన మండలం పరిధిలోని ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని రెవెన్యూ, పోలీస్ శాఖ అధికారులు అవగాహన కల్పించారు. సముద్ర తీరానికి దగ్గరగా ఉండే గ్రామాలైన గచ్చకాయపోర మగసానితిప్ప ప్రజలను పోలీసులు సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించేందుకు ఏర్పాట్లు చేశారు. గ్రామాలలో మైకులు ద్వారా ప్రచారాన్ని చేస్తారు.
పలుచోట్ల కురుస్తోన్న వర్షం: అర్నబ్ తుపాన్ ప్రభావంతో విశాఖ జిల్లాలో ఈదురుగాలులతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. కంచరపాలెంలో బిల్లా జంక్షన్ వద్ద చెట్లు నేలకొరిగాయి. అప్రమత్తమైన ట్రాఫిక్ పోలీసులు చెట్టును తొలగించి ట్రాఫిక్ను క్లియర్ చేశారు. అదేవిధంగా పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా పాలకొండలో వర్షం కురుస్తోంది. పాలకొండ, భామిని, సీతంపేట, వీరఘట్ట మండలాల్లో ఓ మోస్తారు వర్షం కురుస్తుంది. తుపాను కారణంగా ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్లు ప్రయాణికులు లేక వెలవెలబోయాయి. తీర ప్రాంతాల్లో సబ్ కలెక్టర్ పవార్ స్వప్నిల్ పర్యటించారు. ప్రజలను అప్రమత్తం చేయాలని రెవెన్యూ యంత్రాంగాన్ని ఆదేశించారు.
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