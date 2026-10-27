అర్నబ్ ఎఫెక్ట్ - ఉత్తరాంధ్రలో ఈదురుగాలులతో వర్షం
అర్నబ్ తుపాను ప్రభావంతో ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖ జిల్లాల్లో ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తున్నాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 12:12 PM IST
Cyclone Arnab Impact : అర్నబ్ తుపాను ప్రభావంతో ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖ జిల్లాల్లో ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. శ్రీకాకుళం జిల్లాలో 12 మండలాల్లో వర్షం దంచికొడుతుండగా, విశాఖలో చెట్లు విరిగిపడి ఆస్తి నష్టం జరిగింది. మూడు జిల్లాల్లో జిల్లా యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది, విద్యా సంస్థలకు సెలవులు ప్రకటించారు.
గాలులతో కూడిన వర్షం : శ్రీకాకుళం జిల్లాలో వాతావరణ పరిస్థితులు ఒక్కసారిగా మారిపోతున్నాయి. జిల్లాలో చాలాచోట్ల మబ్బులు, గాలులతో కూడిన వర్షం కురుస్తోంది. శ్రీకాకుళం, గార, లావేరు, ఆమదాలవలస, పొందూరు, బూర్జ, పాతపట్నం, ఎల్ఎన్ పేట, నరసన్నపేట, పోలాకి, టెక్కలి, వజ్రపుకొత్తూరు మండలాల్లో వాన పడుతోంది. సారవకోట, జలుమూరు, కవిటి, కంచిలి, సోంపేట మండలాల్లో తేలికపాటి వర్షం పడుతోంది.
నదులకు వరదలు వచ్చే అవకాశం : వాతావరణంలో మార్పులు చేటు చేసుకున్న నేపథ్యంలో జిల్లా యంత్రాంగాన్ని కలెక్టర్ స్వప్నిల్ దినకర్ పుండ్కర్ అప్రమత్తం చేశారు. జిల్లాలోని సమాచారాన్ని ఎప్పటికప్పుడు కంట్రోల్ రూమ్ ద్వారా పర్యవేక్షిస్తున్నారు. జిల్లాలోని అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు విద్యా సంస్థలకు కలెక్టర్ ఈరోజు సెలవు ప్రకటించారు. కలెక్టర్, ఎస్పీలతో పాటు అధికారులకు మంత్రి కింజరాపు అచ్చెన్నాయుడు సూచనలు చేశారు. వంశధార, నాగావళి నదులకు వరదలు వచ్చే అవకాశం ఉన్నందున ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని కోరారు. 11 తీర మండలాల్లోని మత్స్యకారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు సూచించారు.
నేలకొరుగుతున్న వరి చేలు : ఆర్నాబ్ తుపాను మంగళవారం ఉదయం నుంచి తీవ్రమైంది. శ్రీకాకుళం జిల్లాలో పెనుగాలులతో భారీ వర్షం పడుతోంది. గాలుల కారణంగా ఖరీఫ్ వరి చేలు నేలకొరుగుతున్నాయి. పరిస్థితి తీవ్రంగా ఉండడంతో రైతులు ఆవేదన చెందుతున్నారు. జిల్లాలో 4.65 లక్షల ఎకరాల్లో వరి సాగు అవుతోంది. ప్రస్తుతం కోత దశకు చేరుకోగా వరి కోతలు వద్దంటూ వ్యవసాయ అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
విద్యాసంస్థలకు సెలవు : విజయనగరం జిల్లాలో పలుచోట్ల ఈదురుగాలులతో వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. జిల్లావ్యాప్తంగా అప్రమత్తంగా ఉండాలని, క్షేత్రస్థాయి అధికారులందరూ స్థానికంగానే అందుబాటులో ఉండాలని కలెక్టర్ రాంసుందర్రెడ్డి ఆదేశించారు. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించాలని స్పష్టం చేశారు. తుపాను దృష్ట్యా విజయనగరం జిల్లాలో ఇవాళ, రేపు విద్యాసంస్థలకు రెండు రోజుల పాటు సెలవు ప్రకటించినట్లు కలెక్టర్ ఎస్.రాంసుందర్రెడ్డి తెలిపారు.
తుపాను ప్రభావంతో విశాఖలో గాలులతో కూడిన వర్షం కురుస్తోంది. విశాఖ మహారాణిపేట అంగడిదిబ్బ వద్ద చెట్టు విరిగిపడింది, దీంతో పాన్ దుకాణం ధ్వంసమైంది.
ఉన్నతాధికారులతో అచ్చెన్న టెలికాన్ఫరెన్స్ : ఆర్నబ్ తుపాను ధాటికి ఒక్క ప్రాణం కూడా పోకుండా ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని మంత్రి కింజరాపు అచ్చెన్నాయుడు అధికారులను ఆదేశించారు. శ్రీకాకుళం, పార్వతీపురం మన్యం, కోనసీమ జిల్లాల కలెక్టర్లు, ఎస్పీలు, ఉన్నతాధికారులతో టెలికాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించిన ఆయన భారీ నుంచి అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నందున అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. తీరప్రాంతాలు, లోతట్టు గ్రామాలు, వరద, ముంపు ప్రాంతాల ప్రజలను ముందుగానే సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలని, మూడు జిల్లాల్లో 24 గంటల కంట్రోల్ రూమ్లు ఏర్పాటు చేసి పునరావాస కేంద్రాల్లో అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించాలని ఆదేశించారు.
వరి, మొక్కజొన్న, పత్తి, అపరాల పంటలకు నష్టం వాటిల్లకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని, కల్లాల్లోని ధాన్యాన్ని సురక్షితంగా భద్రపరచాలని అచ్చెన్న స్పష్టం చేశారు. అరటి, బొప్పాయి, కొబ్బరి, ఆయిల్పామ్ తోటల రక్షణకు ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టాలని, మత్స్యకారులు సముద్రంలోకి వెళ్లకుండా చూడాలని సూచించారు. పశువులను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించి పశుగ్రాసం, వైద్య సేవలు అందుబాటులో ఉంచాలని, ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలతో పాటు అత్యవసర సహాయక పరికరాలను సిద్ధంగా ఉంచాలని తెలిపారు. అన్ని శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేయాలని, తుపాను తగ్గిన వెంటనే గ్రామాలవారిగా పంట, ఆస్తి నష్టాలను అంచనా వేసి రైతులకు అండగా నిలవాలని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు ఆదేశించారు.
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