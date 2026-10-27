రాష్ట్రంపై అర్నాబ్ తుపాను ప్రభావం - పలుచోట్ల భారీ వర్షాలు
Cyclone Arnab Impact on AP : రాష్ట్రంపై అర్నాబ్ అతి తీవ్ర తుపాను ప్రభావం మొదలైంది. తీవ్ర తుపాను ప్రభావంతో పలుచోట్ల వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈదురుగాలుల ధాటికి పలుచోట్ల చెట్లు, గోడలు నేలకూలాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 7:31 PM IST
Cyclone Arnab Impact on AP : రాష్ట్రంపై అర్నాబ్ అతి తీవ్ర తుపాను ప్రభావం మొదలైంది. తీవ్ర తుపాను ప్రభావంతో పలుచోట్ల వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈదురుగాలుల ధాటికి పలుచోట్ల చెట్లు, గోడలు నేలకూలాయి. సముద్రంలో అలలు ఉవ్వెత్తున ఎగసిపడ్తున్నాయి. పరిస్థితుల్ని ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తున్న అధికారులు, ప్రజల్ని ఎప్పటికప్పడు అప్రమత్తం చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే పలుచోట్ల పునరావాస కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసి ప్రభావిత ప్రాంతాల ప్రజలను తరలిస్తున్నారు.
అర్నబ్ అతి తీవ్ర తుపాను ప్రభావంతో వీస్తున్న ఈదురుగాలుల ధాటికి విశాఖ సిరిపురం పెట్రోల్ బంక్ జంక్షన్లో తుఫాన్ ప్రభావంతో భారీ వృక్షం నేలకొరిగింది. చెట్టు కూలిపోవడంతో రహదారిపై రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. సమాచారం అందుకున్న సిబ్బంది కూలిన చెట్టును తొలగించి, పునరుద్దరణ పనులు చర్యలు చేపట్టారు. విశాఖ గాజువాక పరిధిలోని ప్రభుత్వ పాఠశాల ప్రహరీ గోడ కూలిపోయింది. పాఠశాల ఆవరణలోని చెట్టు కూలడంతో ప్రహరీ గోడ ధ్వంసమైనట్లు తెలుస్తోంది. తుపాను నేపథ్యంలో పాఠశాలకు సెలవు ప్రకటించడంతో పిల్లలెవరూ రాలేదు. విద్యార్థులెవరూ లేకపోవడంతో ప్రమాదం తప్పింది.
పలు చోట్ల జోరుగా వర్షం : అర్నబ్ ప్రభావంతో ఉమ్మడి ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లో వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఉదయం నుంచీ వాతావరణ మేఘామృతమై ఉండగా మధ్యాహ్నం నుంచి జల్లులు ప్రారంభమయ్యాయి. క్రమంగా పెరుగుతూ పలు చోట్ల జోరుగా వర్షం కురుస్తోంది. రాజమహేంద్రవరంలో ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షం కురుస్తోంది. రాజానగరం, కడియం సహా పలు మండలాలు, గ్రామాల్లో ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షం కురుస్తోంది. గోదావరి నది పాయల్లో ఉండే మత్యకార కుటుంబాలను రాజమహేంద్రవరంలోని పునరావాస కేంద్రానికి అధికారులు తరలించారు.
లోతట్టు ప్రాంతాలను గుర్తించి వెంటనే సమీపంలోని పునరావాస కేంద్రాలకు వెళ్లాలని సూచిస్తున్నారు. అర్నబ్ తుపాను ప్రభావంతో కోనసీమ జిల్లావ్యాప్తంగా భారీ వర్షం కురుస్తోంది. సముద్ర తీరం వెంట అలలు ఎగసిపడుతున్నాయి. ఉప్పలగుప్తం మండలం వాసాల తిప్ప వద్ద సముద్ర ఉధృతి క్రమంగా పెరుగుతోంది. పలు ప్రాంతాల్లో ఈదురు గాలులతో భారీ వర్షం కురుస్తోంది. అంబాజీపేట,రావులపాలెం మండలాల్లో వర్షం కురిసింది. తీరంలోని మత్స్యకారుల కుటుంబాలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. పోలవరం జిల్లాలోనూ వర్షం ప్రారంభమైంది. రంపచోడవరంలో ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షం కురుస్తోంది.
లాడ్జి అద్దాలు ధ్వంసం : కాకినాడ జిల్లా తునిలో ఈదురుగాలుల ప్రభావంతో రైల్వేస్టేషన్ వద్ద ఓ భారీ వృక్షం నేలకూలింది. చెట్టు కూలిన ఘటనలో ఓ వ్యక్తికి గాయాలయ్యాయి. ఆయన్ని ఆసుపత్రికి తరలించారు. గాలుల ప్రభాతంవో ఓ లాడ్జి అద్దాలు ధ్వంసమయ్యాయి. పశ్చిమగోదావరి జిల్లా పాలకొల్లు పరిసర ప్రాంతాల్లో ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షం కురుస్తోంది. డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో ఏకధాటిగా వర్షం కురుస్తోంది. ఈదురుగాలులు వీస్తున్నాయి. ముందస్తు చర్యల్లో భాగంగా అధికారులు ప్రమాదకరంగా ఉన్న చెట్లు, స్తంభాలను తొలగించారు.
జిల్లా వ్యాప్తంగా బలమైన గాలులు వీస్తున్నాయి. చాలాచోట్ల విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోవడంతో అంధకారం నెలకొంది. సముద్రతీర ప్రాంతాల ప్రజల్ని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించేలా అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు. కేంద్రపాలిత యానాం యానాం తీర ప్రాంతంలో తుపాను తీరం దాటుతుందన్న వాతావరణశాఖ హెచ్చరికలతో స్థానిక ఎమ్మెల్యే మల్లాడి కృష్ణారావు కోనసీమ జిల్లా పరిధిలోని ఐ.పోలవరం మండలం భైరవపాలెం, తీర్థాలమొండి గ్రామాల ప్రజలను కలిశారు. పునరావాస కేంద్రాలకు వెళ్లాలని ప్రజలకు సూచించారు. యానాంలోని 18 పాఠశాలల్ని పునరావాస కేంద్రాలుగా మార్చి అన్ని సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేశామన్నారు. శ్రీకాకుళం జిల్లాలో విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తుండడంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. శ్రీకాకుళం జిల్లా బూర్జ మండలంలో నాగావళి నది ఉద్ధృతంగా ప్రవహించే అవకాశం ఉండటంతో పరివాహక ప్రాంతాల్లోని ప్రజలను బూర్జ పాఠశాలలో ఏర్పాటు చేసిన పునరావాస కేంద్రానికి తరలించారు.
"అర్నబ్" ఎఫెక్ట్ - తీర ప్రాంతాల్లో ఒక్కసారిగా మారిన వాతావరణం
అర్నబ్ తుపాన్పై ప్రభుత్వం అప్రమత్తం - అధికారులకు మంత్రులు కీలక ఆదేశాలు జారీ