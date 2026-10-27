అతి తీవ్ర తుపానుగా 'అర్నబ్' - ఇవాళ, రేపు భారీ వర్షాలు, ఈదురుగాలులు
Cyclone Arnab: రాష్ట్రంపైకి దూసుకొస్తున్న అర్నబ్ తీవ్ర ప్రభావం చూపనుంది. దీని వల్ల నష్టం భారీగా ఉండొచ్చని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఇది తీరం దాటే సమయంలో ప్రచండ గాలులు వీస్తాయని అధికారులు చెప్తున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 7:23 AM IST|
Updated : October 27, 2026 at 11:49 AM IST
Impact of Very Severe Cyclonic Storm in AP : రాష్ట్రంపైకి అర్నబ్ తుపాను కొనసాగుతోంది. ఇది అతి తీవ్ర తుపానుగా మారింది. ఒక రోజంతా అలాగే కొనసాగనుండడంతో నష్టం భారీగా ఉండొచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ సమయంలో భారీ గాలులు వీస్తాయని, అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. తుపాను ప్రభావిత జిల్లాల్లో విద్యాసంస్థలకు ప్రభుత్వం సెలవులు ప్రకటించింది. అలానే 53 రైళ్లను దక్షిణ కోస్తా రైల్వే రద్దు చేసింది. అర్నబ్ తీరానికి దగ్గరయ్యే కొద్ది తీవ్రత మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఇది అతి తీవ్ర తుపానుగా తీరం దాటనుండడంతో భారీ గాలుల ముప్పుతో పాటు తీర ప్రాంతాల్లో 20 సెంటీమీటర్లకుపైగా వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
గంటకు 15 కి.మీ వేగంతో కదులుతున్న తుపాను సోమవారం రాత్రికి మరింత బలపడి పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర తుపానుగా మారింది. ఈరోజు (మంగళవారం) ఉదయానికి అదే ప్రాంతంలో అతి తీవ్ర తుపానుగా బలపడినట్లు వాతావరణశాఖ తెలిపింది. అనంతరం వాయవ్య దిశగా కదులుతూ బుధవారం నాటికి బాపట్ల-విశాఖ మధ్య యానాంకు సమీపంలో తీరం దాటే అవకాశం కనిపిస్తోంది. ఆ సమయంలో గాలుల వేగం 115 కి.మీ నుంచి 125 కి.మీ. వరకు ఉండొచ్చు. కొన్నిసార్లు గాలుల వేగం 140 కి.మీ. వరకు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఈ సమయంలో సముద్రంలోని అలలు 1 నుంచి 1.5 మీటర్ల ఎత్తు వరకు ఎగసిపడతాయి. తూర్పుగోదావరి, కాకినాడ, యానాంలోని తీర సమీప ప్రాంతాలను అలలు ముంచెత్తే ప్రమాదం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది.
అర్నబ్ అతి తీవ్ర తుపానుగా ఎక్కువ సమయం కొనసాగనుండటంతో భారీ నష్టం కలగొచ్చని అధికారులు చెప్తున్నారు. ఇది ఈ రోజు ఉదయం 11.30 నుంచి రేపు (బుధవారం) ఉదయం 11.30 గంటల వరకు ఉండనుంది. బుధవారం అర్ధరాత్రి 11.30 సమయంలో తుపానుగా బలహీనపడి 29వ తేదీ నాటికి తీవ్ర వాయుగుండంగా, 30వ తేదీ నాటికి అల్పపీడనంగా బలహీనపడనుంది. ఇది సోమవారం సాయంత్రానికి గోపాల్పూర్కు ఆగ్నేయంగా 490 కి.మీ., విశాఖకు తూర్పు ఆగ్నేయంగా 540 కి.మీ., శ్రీ విజయపురానికి వాయవ్యంగా 650 కి.మీ., కాకినాడకు 620, మచిలీపట్నంకు 720, బాపట్లకు 790 కి.మీ. దూరంలో ఉంది.
ప్రస్తుత అంచనాల ప్రకారం యానాంకు సమీపంలో తీరం దాటే అవకాశం ఉండగా దట్టమైన మేఘాల వల్ల దిశ మారే అవకాశం లేకపోలేదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అదే జరిగితే నెల్లూరు-మచిలీపట్నం మధ్య తీరం దాటే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. ఇది అత్యంత తీవ్ర తుపానుగా మారే అవకాశం ఉందని కొన్ని వాతావరణ నమూనాలు హెచ్చరిస్తున్నాయి.
ఈ జిల్లాల్లో అత్యంత భారీ వర్షాలు : మంగళవారం, బుధవారం ఏపీతో పాటు దక్షిణ ఒడిశా వద్ద సముద్రం అల్లకల్లోలంగా ఉంటుంది. మంగళవారం కాకినాడ, డా. బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ, తూర్పు, పశ్చిమగోదావరి, ఏలూరు జిల్లాల్లో అత్యంత భారీ వర్షాలు కురవనున్నాయి. శ్రీకాకుళం, పార్వతీపురం మన్యం, విజయనగరం, విశాఖ, అల్లూరి సీతారామరాజు, పోలవరం, అనకాపల్లి, ఎన్టీఆర్, కృష్ణా, గుంటూరు, బాపట్ల జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. పల్నాడు, ప్రకాశం, మార్కాపురం, నెల్లూరు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు ఉంటాయి.
అత్యవసర సమావేశం : అర్నబ్ తుపాను నేపథ్యంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై చర్చించడానికి నిన్న (సోమవారం) కేంద్ర కేబినెట్ కార్యదర్శి టి.వి.సోమనాథన్ అధ్యక్షతన జాతీయ సంక్షోభ నిర్వహణ కమిటీ (ఎన్సీఎంసీ) అత్యవసర సమావేశం నిర్వహించింది. దీనికి కేంద్ర హోంశాఖ కార్యదర్శి, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, ఛత్తీస్గఢ్, ఒడిశా, పుదుచ్చేరి ప్రభుత్వాల ప్రధాన కార్యదర్శులు, కోస్ట్ గార్డ్, రక్షణ రంగ ఉన్నతాధికారులు తదితరులు హాజరయ్యారు. తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో చేపడుతున్న సన్నాహక చర్యల గురించి కమిటీకి వివరించారు. అక్టోబరు 26 నుంచి 29 వరకు మత్స్యకారులు బంగాళాఖాతంలోకి వేటకు వెళ్లొద్దని అధికారులు సూచించారు. తుపాను వల్ల ప్రాణనష్టం జరగకుండా చూడటమే ప్రధాన లక్ష్యమని కేబినెట్ కార్యదర్శి చెప్పారు.
అర్నబ్ తుపాన్ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర మరియు ప్రభావిత జిల్లాల కంట్రోల్ రూమ్ నెంబర్లను ప్రకటించారు. అత్యవసర సహాయం కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థలోని కంట్రోల్ రూమ్ నంబర్లు - 📞 112 | 📞 1070 | 📞 1800 425 01101. మనమిత్ర వాట్సాప్ నంబర్ 9552300009 ద్వారా తుపాన్ సమస్యలకు వేగవంతమైన పరిష్ష్కారం పొందవచ్చని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ప్రఖర్ జైన్ వెల్లడించారు.
ప్రభావిత జిల్లాల కంట్రోల్ రూమ్ ఫోన్ నంబర్ల వివరాలు
1. శ్రీకాకుళం : 08942240557
2. విజయనగరం: 8922236947
3. పార్వతీపురం మన్యం : 08963450347
4. అల్లూరి సీతారామరాజు : 8935293448
5. విశాఖపట్నం: 0891-2590102 / 0891-2590100
6. అనకాపల్లి : 08924-222888 / 08924-226599 / 08924-225999
7. కాకినాడ: 0884-2356801 / 9849903879
8. కోనసీమ : 8856293104
9. తూర్పు గోదావరి : 8832944455
10. పశ్చిమ గోదావరి : 08816-299181
11. ఏలూరు: 18002331077 / 9494041419
12. పోలవరం : 18004254225
13. తిరుపతి : 0877 2236007
14. మార్కాపురం : 9248702500
15. కృష్ణా: 08672 252399
16. ఎన్టీఆర్ : 9154970454
17. గుంటూరు : 0863-2234014
18. బాపట్ల: 08643-220226
19. ప్రకాశం : 08592 295600 / 18004250277
20. నెల్లూరు : 7995576699
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