సమస్య ఉంటే ఫిర్యాదు చెయ్యండిలా - తుపాను వేళ మనమిత్ర సేవలు
Cyclone Arnab: తుపాను వల్ల ఏదైనా సమస్య ఎదురైతే అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లేందుకు ప్రభుత్వం మనమిత్ర వాట్సాప్ ద్వారా అవకాశం కల్పించింది. 9552300009 నంబర్కు మెసెజ్ చేసి అర్నబ్ సైక్లోన్ ఇష్యూస్ ఆప్షన్ను ఎంచుకోవాలి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 7:32 AM IST
Report Cyclone Related Issues Through 'Mana Mitra': తుపాను వేళ ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. ఏదైనా సమస్యలుంటే మనమిత్ర ద్వారా ఫిర్యాదు చేయొచ్చని అధికారులు సూచించారు. వైద్య సేవలకు అంతరాయం కలగకుండా వైద్యారోగ్య శాఖ అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు చేసింది. తుపాను ప్రభావిత జిల్లాల కలెక్టర్లు ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితిని సమీక్షిస్తూ తీసుకోవాల్సిన ముందస్తు చర్యలపై అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు.
ఆ నంబర్కిి ఫిర్యాదు: తుపాను వల్ల ఏదైనా సమస్య ఎదురైతే అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లేందుకు ప్రభుత్వం మనమిత్ర వాట్సాప్ ద్వారా అవకాశం కల్పించింది. మనమిత్ర నెంబర్ 9552300009 నంబర్కు హాయ్ అని మెసెజ్ చేసి సేవల జాబితాలో అర్నబ్ సైక్లోన్ ఇష్యూస్ ఆప్షన్ను ఎంచుకోవాలి. రిపోర్ట్ ఇష్యూస్, కన్ఫర్మ్, రిజిస్ట్రేషన్ ఆప్షన్లను వరుసగా ఎంపిక చేసుకోవాలి. అక్కడ పేరు, జిల్లా, మండలం వివరాలతో పాటు సమస్యను నమోదు చేయాలి. సమస్యకు సంబంధించిన ఫొటోలు కూడా అప్లోడ్ చేయొచ్చు.
ఫిర్యాదును స్థానిక అధికారులకు పంపించి సమస్యను వెంటనే పరిష్కరిస్తామని ఆర్టీజీఎస్ అధికారులు చెప్పారు. మరోవైపు వైద్య సేవలకు అంతరాయం కలగకుండా వైద్యారోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు చేసింది. ఉప ఆరోగ్య కేంద్రాల నుంచి భోదనాసుపత్రుల వరకు 6,431 అత్యవసర పడకలు, 630 వైద్య బృందాలు, 254 అంబులెన్సులు, 136 తల్లీబిడ్డ ఎక్స్ప్రెస్ వాహనాలు, 326 సంచార వాహనాలను సిద్ధం చేసింది.
మంత్రుల సూచనలు: తుపాను వేల ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం జరగకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని మంత్రులు నారాయణ, సంధ్యారాణి అధికారులకు సూచించారు. చెట్ల కింద, గుట్టల సమీపంలో, భారీ హోర్డింగ్ల వద్ద నిలబడవద్దని హెచ్చరించారు. రైతులు పొలాలకు వెళ్లేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలన్నారు. మరోవైపు తుపాను దృష్ట్యా పలు జిల్లాల కలెక్టర్లు అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. పునరావాస కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసి అక్కడ ఆహారం, తాగునీరు, విద్యుత్ సౌకర్యాలు కల్పించాలని ఆదేశించారు. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను ముందస్తుగా షెల్టర్లకు తరలించాలని నిర్దేశించారు. ఆరోగ్య, రెవెన్యూ శాఖ అధికారులు, సిబ్బంది 24 గంటలూ అందుబాటులో ఉండాలని సూచించారు.
కాకినాడ జిల్లా కలెక్టర్ హరేందీర ప్రసాద్, పాడా పీడీ శివరాం ప్రసాద్ ఉప్పాడ సముద్ర తీర ప్రాంతంలో పర్యటించారు. స్థానిక ప్రజలతో మాట్లాడారు. అప్రమత్తంగా ఉండాలని అవసరమైతే పునరావాస కేంద్రాలకు వెళ్లాలని సూచించారు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో కంట్రోల్ రూమ్కు సమాచారం అందించాలన్నారు. విద్యుత్ సరఫరాలో అంతరాయం ఏర్పడితే వెంటనే పునరుద్ధరించేందుకు విద్యుత్ శాఖ సిద్ధంగా ఉందని ఏపీఈపీడీసీఎల్ సీఎండీ పృద్వీతేజ్ తెలిపారు. సుమారు 3 వేల మంది సిబ్బందిని అందుబాటులో ఉంచి పరిస్థితిని నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నట్లు చెప్పారు.
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