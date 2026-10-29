'అర్నబ్' తుపాను ధాటికి సిక్కోలు విలవిల - ఉప్పొంగిన నదులు, జలదిగ్బంధంలో గ్రామాలు
అర్నబ్ తుపాను శ్రీకాకుళం జిల్లాలో తీవ్ర నష్టాన్ని మిగిల్చింది. తీరం దాటిన తరువాత ఉగ్రరూపం దాల్చింది. మంగళవారం, బుధవారం తెరిపి లేకుండా వర్షాలు కురవడంతో జిల్లా జలమయమైంది. రహదారులు ధ్వంసమయ్యాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 3:29 PM IST
Cyclone Arnab Effect on Srikakulam District : అర్నబ్ తుపాను శ్రీకాకుళం జిల్లాలో తీవ్ర నష్టాన్ని మిగిల్చింది. తీరం దాటిన తరువాత ఉగ్రరూపం దాల్చింది. మంగళవారం, బుధవారం తెరిపి లేకుండా వర్షాలు కురవడంతో జిల్లా జలమయమైంది. రహదారులు ధ్వంసమయ్యాయి. గెడ్డలు, చెరువులు, కాలువలు పొంగి, పంట పొలాలు నీటమునిగాయి. కల్వర్టులు కోతకు గురయ్యాయి. వేల ఎకరాల్లో పంటకు నష్టం వాటిల్లింది. చెట్లు, విద్యుత్తు స్తంభాలు నేలకొరిగి అంధకారం అలముకుంది.
16వేల ఎకరాల్లో పంటకు దెబ్బ : వరి పంట వేసిన రైతులకు తుపాను తీవ్ర ఆవేదన మిగిల్చింది. పిలక, వెన్ను దశలో ఉన్న పంట ఈదురుగాలులు, వర్షానికి నీటమునిగింది. మొత్తం 16,630.55 ఎకరాల్లో పంట దెబ్బతిన్నట్లు వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు ప్రాథమికంగా అంచనా వేశారు. అత్యధికంగా కోటబొమ్మాళి మండలంలో 3,950, టెక్కలి మండలంలో 3,122, సంతబొమ్మాళిలో ఎకరాల్లో పంట నష్టపోయింది. 23 మండలాల్లో 378 గ్రామాల్లో 14,905 మంది కర్షకులు నష్టపోయారు.
‘అర్నబ్’ తుపాను ప్రభావంతో శ్రీకాకుళం జిల్లాలో భారీగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. దీంతో నదులకు వరద పోటెత్తింది. వంశధార, నాగావళి, మహేంద్రతనయ, బాహుదా నదుల్లోకి భారీగా వరదనీరు చేరడంతో పదుల సంఖ్యలో గ్రామాలు జలదిగ్బంధంలో చిక్కుకున్నాయి. దీంతో పలు చోట్ల రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. పంటలకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లింది.
భారీ వర్షాలకు పడకేసిన పంటపొలాలు : అర్నబ్ తుపాను శ్రీకాకుళం జిల్లా ఆమదాలవలస నియోజకవర్గంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపింది. ఈదురుగాలులతో పాటు భారీ వర్షాలకు పంటపొలాలు పడకేశాయి. చెట్ల కొమ్మలు విరిగిపడడంతో ఎక్కడికక్కడ విద్యుత్ స్తంభాలు దెబ్బతిన్నాయి. వంశధార నది ఉద్ధృతికి సరుబుజ్జిల మండలం పురుషోత్తపురం అవధానాల చెరువు పొంగి దిగువన ఉన్న చవ్వాకులపేట, ఆనందపురం, పొన్నంపేట, రామచంద్రపురంలోని పంట పొలాలు నీట మునిగాయి.
నాగావళీ నదిలో వరదకు ఆమదాలవలస మండలంలోని చీమలవలస, కొత్తవలస, తమ్మయ్యపేట, కనుగులవలస, కొర్లకోట, తురకపేట, నెల్లిపర్తి ప్రాంతాల్లో పంటలు ముంపునకు గురయ్యాయి. మడ్డువలస గేట్లు ఎత్తడంతో పొందూరు మండలంలోని రెల్లిగెడ్డ ఉగ్రరూపం దాల్చి గోరింటా, తాడివాడ ప్రాంతాల్లో పంట పొలాలను ముంచెత్తింది. నియోజకవర్గంలో వరద ప్రభావానికి నీట మునిగిన గ్రామాల ప్రజలను అధికారులు పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించారు. పగలూ రాత్రీ తేడా లేకుండా పనిచేస్తూ విద్యుత్ సరఫరాను పునరుద్ధరిస్తున్నారు.
వణికిపోతున్న సముద్ర తీరప్రాంతాలు : శ్రీకాకుళం జిల్లా పలాస ప్రాంతంలో అర్నబ్ తుపాను ప్రభావంతో కురిసిన భారీ వర్షాలకు వాగులు, వంకలు పొంగి పొర్లుతున్నాయి. మందస, వజ్రపుకొత్తూరు మండలాల పరిధిలో సముద్ర తీరప్రాంతాలు వణికిపోతున్నాయి. పలాస మండలం కంబిరిగాం, బ్రాహ్మణ తర్లా వద్ద కాజ్వైలపై నుంచి వరద నీరు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. మందస మండలం కుడుమ సాయి, డబార్సింగి, గోపాల్ సాయి గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. మకరజోల, కుంటికోట, అచ్యుతాపురం ప్రాంతాల్లో పంట పొలాలు నీట మునిగాయి. వజ్రపు కొత్తూరు మండలం పూండి రైల్వే అండర్ పాస్ పూర్తిగా నీటితో నిండిపోయింది.
అర్నబ్ తుపాను ప్రభావంతో కురిసిన వర్షాలకు శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని వాగులు ఉప్పొంగుతున్నాయి. ఒడిశా నుంచి వరద నీరు వంశధార గొట్టా బ్యారేజీకి పోటెత్తుతోంది. ఎగువ నుంచి వస్తున్న 48 వేల క్యూసెక్కుల వరదను గేట్లు ఎత్తి అధికారులు దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు. బ్యారేజీ వద్ద మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు. మహేంద్ర తనయ నదిలో నీటి ప్రవాహం ఉద్ధృతంగా ఉంది. పాతపట్నం, చెంగుడి, గోపాలపురం గ్రామాలను వరద నీరు తాకింది. ఎడతెరిపిలేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలకు విద్యుత్ కోతలు కొనసాగుతున్నాయి. గ్రామాలను వరద నీరు ముంచెత్తుతుందని స్థానికులు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. వరద ఉద్ధృతి నేడూ కొనసాగే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు. ప్రజలు నదీ పరిహవాక ప్రాంతాలకు వెళ్లవద్దని హెచ్చరించారు.
మొదటి ప్రమాదక హెచ్చరిక జారీ : తుపాను ప్రభావంతో వంశధార నదికి వరద నీటి ప్రభావం అధికంగా కనిపిస్తుంది. ఆంధ్ర ఒడిశా సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో తీవ్రంగా వర్షం కురుస్తుంది. దీంతో ఇవాళ ఉదయం ఎనిమిది గంటలకి మొదటి ప్రమాదక హెచ్చరిక జారీ చేశారు. అలాగే 10 గంటలకు సుమారు 80,000 క్యూసెక్కులు 12 గంటలకి సుమారు లక్ష క్యూసెక్కులు వరద నీటి ప్రవాహం ఉండే అవకాశం ఉందని వంశధార అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. కొత్తూరు మండలం పెనుగోటువాడ, మాతల గ్రామాల చుట్టూ వంశధార వరద నీతి ప్రవాహం పెరిగింది. దీంతో ఆయా గ్రామాల ప్రజలు బయటకు రావద్దని అధికారులు హెచ్చరిక జారీ చేస్తున్నారు. అలాగే మహేంద్ర తనయ నదికి కూడా వరద నీటి ప్రవాహం భారీగా ఉంది.
మరోవైపు బహుదా నది ఉగ్రరూపం దాల్చింది. ఎన్నడు లేని విధంగా ఊరకలేస్తుంది. ఒడిశా ఎగువ ప్రాంతంలో ఉన్న డ్యాం గేట్లు ఎత్తివేయడంతో 82 వేల క్యూసెక్కులు నీరు ప్రవహిస్తోంది. దీంతో పరిసర ప్రాంతాల గ్రామాలకు నీరు చేరుతుంది.
నేడూ విద్యాసంస్థలకు సెలవు : అర్నబ్ ముప్పు ఇంకా పొంచి ఉన్నందున ముందు జాగ్రత్త చర్యల్లో భాగంగా జిల్లాలోని విద్యాసంస్థలు, అంగన్వాడీ కేంద్రాలకు నేడు కలెక్టర్ స్వప్నిల్ దినకర్ పుండ్కర్ (గురువారం) సెలవు ప్రకటించారు. గాలుల తీవ్రత కారణంగా రాకపోకలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ఉండేందుకు నిర్ణయం తీసుకున్నామని స్పష్టం చేశారు. అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు, ఎయిడెడ్ పాఠశాలలు, జూనియర్, డిగ్రీ, పిజీ కళాశాలల ప్రిన్సిపల్స్, ప్రధానోపాధ్యాయులు, కరస్పాండెంట్లు తప్పనిసరిగా ఈ ఆదేశాలను పాటించాలన్నారు.
అర్నబ్ తుపాను ప్రభావం - ఏపీలో 126 కి.మీ. మేర ఆర్అండ్బీ రోడ్లు ధ్వంసం
క్షేత్రస్థాయిలో సాధారణ పరిస్థితి నెలకొనేంత వరకు ఎవరూ విశ్రమించొద్దు: సీఎం చంద్రబాబు