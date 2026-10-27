ఏపీపై 'అర్నబ్' పంజా - పలు విమానాలు రద్దు
ఏపీలో అర్నబ్ ప్రభావంతో పలు విమానాలను రద్దు చేశారు. భోగాపురం, విజయవాడ నుంచి పలు విమాన సర్వీసులను రద్దు చేస్తున్నట్లు అధికారులు ప్రకటించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 6:13 PM IST|
Updated : October 27, 2026 at 6:58 PM IST
Arnab Flight Cancellations in AP : పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో అర్నబ్ అతి తీవ్ర తుపానుగా బలపడింది. గడిచిన 6 గంటల్లో గంటకు 18 కిలోమీటర్ల వేగంతో కదులుతోంది. విశాఖకు 170 కిలోమీటర్లు, కాకినాడకు 140 కిలోమీటర్లు, మచిలీపట్నానికి 230 కిలోమీటర్లు, బాపట్లకు 300 కిలోమీటర్ల దూరంలో కేంద్రీకృతమైంది. రేపు (బుధవారం) ఉదయంలోపు బాపట్ల-విశాఖ మధ్య యానాం సమీపంలో తీరం దాటే అవకాశం ఉంది. తీరం దాటే సమయంలో గరిష్ఠంగా గంటకు 150 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. ఈ సమయంలో ప్రజలు బయటకు రావొద్దని, తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు. ఈ క్రమంలోనే ఆంధ్రప్రదేశ్, దక్షిణ ఒడిశా తీర ప్రాంతాలకు తుపాను హెచ్చరికతో పాటు రెడ్ అలర్ట్ ప్రకటించారు.
ఈ నేపథ్యంలోనే అర్నబ్ తుపాను తీవ్రత దృష్ట్యా భోగాపురం విమానాశ్రయం నుంచి పలు విమాన సర్వీసులను అధికారులు రద్దు చేశారు. భోగాపురం నుంచి కర్నూలు తిరుపతి, దిల్లీ, హైదరాబాద్, బెంగళూరు, కోల్కతా, చెన్నైకి వెళ్లాల్సిన 16 విమానాలను రద్దు చేసినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. అదేవిధంగా విజయవాడ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నుంచి రాకపోకలు సాగించే 6 విమాన సర్వీసులను ఇవాళ రద్దు చేశారు. బుధవారం కూడా ఇండిగో సంస్థకు చెందిన అన్ని విమాన సర్వీసులను, ఎయిర్ ఇండియా దిల్లీ విమాన సర్వీసు, ఫ్లై91 సంస్థకు చెందిన రెండు హైదరాబాద్ విమాన సర్వీసులను రద్దు చేస్తున్నట్లు అధికారులు ప్రకటించారు.
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