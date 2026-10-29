అర్నబ్ తుపాను ప్రభావం - ఏపీలో 126 కి.మీ. మేర ఆర్అండ్బీ రోడ్లు ధ్వంసం
126 Km of Roads Damaged in AP: అర్నబ్ తుపాను ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో 126 కి.మీ. మేర ఆర్అండ్బీ రహదారులు దెబ్బతిన్నట్లు బుధవారం సాయంత్రానికి ప్రాథమికంగా గుర్తించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 10:52 AM IST
126 Km of Roads Damaged in AP : అర్నబ్ తుపాను ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో 126 కి.మీ. మేర ఆర్అండ్బీ రహదారులు దెబ్బతిన్నట్లు బుధవారం సాయంత్రానికి ప్రాథమికంగా గుర్తించారు. భారీ గాలులతో 1,058 చెట్లు రోడ్లపై కూలాయి. దీంతో వాహనాల రాకపోకలకు ఆటంకం కలిగింది. అధికారులు 859 చెట్లను తొలగించారు. రెండు చోట్ల రోడ్లు కోతకు గురయ్యాయి. రహదారులపై నీరు నిలవడం వంటి కారణాలతో 57 చోట్ల వాహనాల రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడగా, వాటిలో 20 చోట్ల సమస్యను పరిష్కరించారు.
దెబ్బతిన్న రహదారుల తాత్కాలిక మరమ్మతులకు రూ.9.17 కోట్లు, శాశ్వత పనులకు రూ.50.27 కోట్లు కలిపి మొత్తం రూ.59.44 కోట్లు అవసరమవుతాయని ఇంజినీర్లు అంచనా వేశారు. రోడ్లు దెబ్బతిన్న చోట్ల వెంటనే తాత్కాలిక పనులు చేసి, వాహనాల రాకపోకలకు ఇబ్బందులు లేకుండా చూడాలని మంత్రి బీసీ జనార్దన్రెడ్డి ఆదేశించారు. అధికారులు, సిబ్బంది క్షేత్రస్థాయిలో ఉంటూ, ఇతర శాఖలతో సమన్వయం చేసుకుంటూ పునరుద్ధరణ పనులు చేపట్టాలని సూచించారు.
రాకపోకలకు అంతరాయం లేకుండా: తుపానుతో రాష్ట్రంలోని వివిధ జాతీయ రహదారులపై 149 చెట్లు కూలాయి. రావులపాలెం దగ్గరలోని సిద్ధాంతం నుంచి అనకాపల్లి వరకు ఉన్న హైవేలపై 75, ఉత్తరాంధ్రలో తీర ప్రాంతాల్లో ఉన్న హైవేల్లో 74 చెట్లు నేలకొరిగాయి. వాటిని తొలగించి, వాహనదారులకు ఇబ్బంది లేకుండా చేశారు. అదేవిధంగా ఓ విద్యుత్ స్తంభం జాతీయ రహదారిపై నేలకొరిగింది. అధికారులు ఆ స్తంభాన్ని తొలగించి, రాకపోకలకు అంతరాయం కలగకుండా చేశారు. హైవేపై 1,350 చోట్ల గుంతలు ఏర్పడినట్లు గుర్తించారు. అక్కడ తాత్కాలిక మరమ్మతులు చేపడుతున్నారు.
అందుబాటులో 24 బృందాలు: కోల్కతా-చెన్నై జాతీయ రహదారి, ఉమ్మడి విశాఖలో సబ్బవరం-షీలానగర్ హైవేలలో కొన్నిచోట్ల సర్వీస్ రోడ్లు, అండర్పాస్ల్లో వర్షపు నీరు నిలిచిపోగా, పంపులతో నీటిని తొలగించే పనులు చేస్తున్నారు. ఏలూరు నుంచి శ్రీకాకుళం వరకు జాతీయ రహదారుల్లో తుపాను ప్రభావాన్ని ఎదుర్కొనేందుకు 32 రూట్ పెట్రోలింగ్ వాహనాలు, 31 అంబులెన్స్లు, 35 క్రేన్లు, 47 జేసీబీలు, 25 చెట్లు నరికే రంపాలు, 45 డంపర్లుతో పాటు తక్షణమే స్పందించే 24 బృందాలను అందుబాటులో ఉంచినట్లు ఎన్హెచ్ఏఐ అధికారులు తెలిపారు.
ఆర్టీసీ ముందస్తు చర్యలు: తుపానుతో భారీ వర్షాలు, అతివేగంతో గాలులు వీయడంతో ఆర్టీసీ ముందస్తు చర్యలు చేపట్టింది. తూర్పుగోదావరి, కాకినాడ, డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ, పశ్చిమగోదావరి, ఏలూరు, కృష్ణా జిల్లాల్లో బుధవారం ఆర్టీసీ బస్సులను నడపకుండా డిపోలకే పరిమితం చేశారు. శ్రీకాకుళం జిల్లా నుంచి అనకాపల్లి జిల్లా వరకు, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు జిల్లాల్లో 70 శాతం వరకే బస్సులు నడిపారు.
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