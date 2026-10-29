ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలను అతలాకుతలం చేసిన అర్నబ్ తుపాను - జలదిగ్బంధంలో పలు గ్రామాలు
అర్నబ్ తుపాను ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలను అతలాకుతలం చేసింది. శ్రీకాకుళం, అల్లూరి జిల్లాలో తీవ్ర నష్టాన్ని మిగిల్చింది. నాగావళి, వంశధార ఉప్పొంగడంతో శ్రీకాకుళం జిల్లాలో అనేక గ్రామాలు జలదిగ్బంధంలో చిక్కుకున్నాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 10:40 PM IST
Cyclone Arnab Causes Severe Flooding : అర్నబ్ తుపాను ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలను అతలాకుతలం చేసింది. శ్రీకాకుళం, అల్లూరి జిల్లాలో తీవ్ర నష్టాన్ని మిగిల్చింది. నాగావళి, వంశధార ఉప్పొంగడంతో శ్రీకాకుళం జిల్లాలో అనేక గ్రామాలు జలదిగ్బంధంలో చిక్కుకున్నాయి. వందలాది ఎకరాలు నీటమునిగాయి. చేతికందిన పంట నీటిపాలైంది. అల్లూరి జిల్లాలో రోడ్లు దెబ్బతినడంతో ప్రముఖ పర్యాటక ప్రాంతాలు మూతపడ్డాయి.
శ్రీకాకుళం జిల్లాలో అర్నబ్ జనజీవనాన్ని అస్తవ్యస్తం చేసింది. రెండు రోజులుగా కురిసిన వర్షాలకు టెక్కలి తహసీల్దార్ కార్యాలయం, సబ్ రిజిస్టార్ కార్యాలయం జలదిగ్బంధంలో చిక్కుకున్నాయి. సబ్ రిజిస్టర్ కార్యాలయ రికార్డ్ రూం, స్టోర్ రూంలోకి నీరు చేరింది. పెద్దసాన మండల పరిషత్ ప్రాధమికోన్నత పాఠశాల రక్షణ గోడపై భారీ చెట్టు కూలింది. పలాస మండలం కంబిరిగాం, బ్రాహ్మణ తర్లా వద్ద కాజ్వేలపై నీరు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. మందస మండలం కుడుమసాయి, డబార్సింగి, గోపాల్ సాయి గ్రామాలకు రాకపోకలు ఇబ్బంది కలుగుతోంది. మకరజోల, కుంటికోట, అచ్యుతాపురం ప్రాంతాల్లో పంట పొలాలు నీట మునిగాయి. వజ్రపు కొత్తూరు మండలం పూండి రైల్వే అండర్ పాసేజ్ నీటమునిగి రాకపోకలు ఆగిపోయాయి.
వరి పంట నేలమట్టం : పెద్దరోకళ్లపల్లి మార్గంలో కాజ్ వేపై వరద నీటి ప్రభావంతో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. ఆమదలవలస నియోజకవర్గంలో వర్షం నీరు ఉధృతంగా ప్రవహించడంతో పంట పొలాలు నీట మునిగాయి. చెట్లు విరిగిపడి విద్యుత్ స్తంభాలు దెబ్బతిన్నాయి. వంశధార ఉద్ధృతికి సరుబుజ్జిల మండలం పురుషోత్తపురం, అవధానాల చెరువు పొంగి పొర్లి దిగువన ఉన్న చవ్వాకులపేట, ఆనందపురం పొన్నంపేట, రామచంద్రపురంలో పంట పొలాలు చెరువుల్లా మారాయి. నాగావళి ఉద్ధృతికి చీమలవలస, కొత్తవలస, తమ్మయ్యపేట,కనుగులవలస, కొర్లకోట, తురకపేట, నెల్లిపర్తి ప్రాంతాల్లో వరి పంట నేలమట్టమైంది.
రొట్టవలస, సవలాపురం, సుబ్బపేట, యరగాం, బొప్పడం, సరుబుజ్జిలి, నందికొండ, బూర్జ మండలంలో లక్కుపురం, అల్లేనా, భగీరథపురం, గువ్వపేట గ్రామాల్లో స్థానికులను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. పొందూరు మండలంలో రెల్లిగడ్డ ఉధృతి వల్ల గోరింటా, తాడివాడ గ్రామాల్లో పంట పొలాలు ముంపునకు గురయ్యాయి. ఇచ్చాపురంలో బహుద నది ఉగ్రరూపం దాల్చింది. జాతీయ రహదారిపై వరద పారుతుండంతో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. బహుదా పరివాహకంలోని ఈనెసుపేట, లొద్దపుట్టి, పెటూరు, జగన్నాధపురం, రాత్తకన్నా గ్రామాలు జలదిగ్బంధంలో చిక్కుకున్నాయి. ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు సహాయక చర్యలు చేపడుతున్నాయి. కొత్తూరు మండలం పెనుగోటువాడ, మాతల గ్రామాలను వంశధార చుట్టుముట్టింది. ఆ గ్రామాల ప్రజలు బయటకు రావద్దని అధికారులు హెచ్చరిక జారీ చేశారు.
అర్నబ్ తుపాను ప్రభావంతో విశాఖపట్నం జిల్లాలో విద్యుత్ వ్యవస్థకు నష్టం వాటిల్లింది. పలు ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ స్తంభాలు, లైన్లు, ఫీడర్లు దెబ్బతిన్నాయి. జిల్లాలో మూడు 33/11 కేవీ సబ్స్టేషన్లు, 37 ఫీడర్లు దెబ్బతినగా అన్నింటినీ పునరుద్ధరించారు. 11 కేవీ విద్యుత్ వ్యవస్థపై తుపాను ప్రభావం ఎక్కువగా కనిపించింది. జిల్లాలో 234 ఫీడర్లు దెబ్బతినగా అన్నింటిని బాగు చేశారు. జిల్లాలో 79 గ్రామాల్లో విద్యుత్ వ్యవస్థ ప్రభావితం కాగా, 78 గ్రామాల్లో సరఫరాను పునరుద్ధరించారు. అర్నబ్ తుపాను ప్రభావంతో విశాఖ జిల్లాలో రిజర్వాయర్లు జలకల సంతరించుకున్నాయి. మేఘాద్రి గడ్డ, ముడసర్లోవ రిజర్వాయర్లు గరిష్ట స్థాయికి చేరాయి.
జలాశయాలకు పోటెత్తిన వరద : అర్నబ్ తుఫాన్ అనకాపల్లి జిల్లా రైతుల నడ్డి విరిచింది. వేలాది ఎకరాలలో పంట నష్టం జరిగింది. ఇప్పటివరకు 7వేల హెక్టాలకు పైగానే పంట నీటి మునిగినట్లు వ్యవసాయశాఖ అధికారులు తెలిపారు. మాడుగుల నియోజకవర్గంలో తుపాను ప్రభావంతో కురిసిన వర్షాలకు ఎగువ ప్రాంత గెడ్డల నుంచి జలాశయాలకు వరద పోటెత్తింది. చీడికాడ మండలం కోనాం జలాశయంలో నీటిమట్టం ప్రమాద స్థాయికి చేరడంతో నీటిని విడుదల చేశారు. పెద్దేరు జలాశయం నుంచి నీటిని దిగువకు విడిచిపెట్టారు. రైవాడ జలాశయంలో నీటిమట్టం గరిష్ఠ స్థాయికి చేరింది.
అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో తుపాను ధాటికి రోడ్లు దెబ్బతిన్నాయి. అరకు నియోజకవర్గం పిరిబంధ గ్రామానికి వెళ్లే రోడ్డు కోతకు గురైంది. కరకవలస సమీపంలో కొండ చరియలు పడి కేటికి జలపాతానికి వెళ్లే మార్గం మూసుకుపోయింది. అనంతగిరి, డుంబ్రిగూడ, పెదబయలు మండలాల్లోనూ రోడ్లు దెబ్బతిన్నాయి. నిర్మాణ దశలో ఉన్న రహదారులు కొట్టుకుపోయాయి. అరకు-విశాఖ ఘాట్రోడ్ ప్రమాదకరంగా మారింది. గాలికొండ సమీపంలో రోడ్డు జారిపోయింది. అరకు మీదుగా విశాఖ వెళ్లే రహదారిని మూసివేశారు. అరకు-నుంచి విశాఖ వెళ్లాలంటే పాడేరు మీదుగా సుమారు 60కిలోమీటర్లు అదనంగా ప్రయాణించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. తుపాన్ కారణంగా ముంచంగిపుట్టు మండలంలోని జోలాపుట్ జలాశయం ప్రమాదకర స్థాయికి చేరింది. 30వేల క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేయడంతో మచ్ఖండ్ జల విద్యుత్ కేంద్రంలోకి నీరు చేరింది. అల్లూరి జిల్లా వ్యాప్తంగా పర్యాటక ప్రదేశాలు ప్రమాదకరంగా మారాయి. హుకుంపేట మత్స్యగుండం, జి.మాడుగుల కొత్తపల్లి వాటర్ ఫాల్స్, డుంబ్రిగుడ, చాపరాయి జలపాతం, తారాబు పెదబయలు జలపాతం సహా ఇతర జలపాతాలన్నీ ఉదృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. పాడేరు మండలం పరదానిపుట్టువాగు పొంగడంతో 3 రోజులుగా రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి.
నిలిచిన రాకపోకలు : విజయనగరం జిల్లా రేగిడి మండలంలోని ఆకులలోవగడ్డ పొంగి రేగిడి గ్రామాన్ని వరద చుట్టు ముట్టింది. గ్రామంలోని కార్యాలయాలను ముంచేసింది. సంతకవిటి మండలంలో సాయన్నగడ్డ, రెల్లిగడ్డలు వరద పోటెత్తడంతో వందలాది ఎకరాలు నీటి మునిగాయి. సిరిపురం వద్ద రెల్లిగడ్డ పొంగడంతో సంతకవిటి, పొందూరు మండలాలకు మధ్య రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. వంగర మండలంలో సువర్ణముఖి, వేగావతి నదుల ఉద్ధతి వల్ల కొండచాకరాపల్లి గ్రామంలో వందలాది ఎకరాలు నీటి మునగాయి. విజయనగరంలోని పలు కాలనీలు నీట మునిగాయి. పెద్ద చెరువుకి భారీ వరద చేరడంతో దిగువన ఉన్న లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం అయ్యాయి. నాయుడు కాలనీ, వినాయక నగర్, పద్మావతి నగర్లోని పలు ఇళ్లల్లోకి వర్షపు నీరు చేరింది.
పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో జలాశయాలు నిండుకుండలా మారాయి. పాచిపెంట మండలం పెద్దగెడ్డ జలాశయానికి వరద పోటెత్తింది. అర్నబ్ తుఫాను కారణంగా సాలూరు మండలంలో రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోయారు. బొప్పాయి, అరటి సహా ఇతర పంటలు దెబ్బతిన్నాయి. చేతికందే సమయంలో పంటలు నేలపాలు కావడంతో కౌలు రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
సాలూరులో వేగవతి ఉధృతి కారణంగా లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ఇళ్లలోకి నీరు చేరింది. రాత్రంతా నిద్రలేకుండా గడిపామని, ఇంట్లో సామగ్రి తడిసి పాడైందని బాధితులు చెబుతున్నారు. జిల్లా కేంద్రం పార్వతీపురం పట్టణంలో రెండు రోజులుగా కురిసిన వర్షాలకు లోతట్టు ప్రాంతాలు నీట మునిగాయి. తుపాన్ వల్ల జిల్లాలో రాకపోకలకు అంతరాయం కలిగింది. పాలకొండ-సీతంపేట మార్గంలో గుడిగడ్డ ఉప్పొంగి రాకపోకలు స్తంభించాయి. పాలకొండ మండలంలోని రావాడిగడ్డ, జంపర్ కోటగడ్డ, ఓనిగడ్డలు ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. బీపీ.రాజుపేట, తప్పటపల్లి, బాసురు ప్రాంతాల్లో వందలాది ఎకరాల్లో వరి పంట ముంపునకు గురైంది.
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