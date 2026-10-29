అన్నదాతల నడ్డివిరిచిన 'అర్నబ్' - గోదావరి జిల్లాల్లో రైతన్నకు తీరని శోకం
Godavari districts crop loss : గోదావరి జిల్లాల్లో అర్నబ్ తుపాను విలయం సృష్టించింది. లక్షలాది ఎకరాల్లో వరి, ఉద్యాన పంటలు నీటమునిగాయి. పదివేల విద్యుత్ స్తంభాలు నేలకొరిగాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 6:27 PM IST
Cyclone Arnab impact AP : గోదావరి జిల్లాల్లో అర్నబ్ తుపాను తీవ్ర విధ్వంసాన్ని సృష్టించింది. కొద్ది రోజుల్లో చేతికి రావాల్సిన పంటలు నీటమునగడంతో అన్నదాతల నడ్డి విరిగింది. తూర్పుగోదావరి జిల్లా నిడదవోలు నియోజకవర్గంలో తుపాను దెబ్బకు రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోయారు. రోజుకు పైగా ఏకధాటిగా వీచిన ఈదురు గాలులకు సుమారు 25 వేల ఎకరాలకు పైగా వరి పంట నేలవాలింది. ఎకరానికి 30 నుంచి 35 వేల రూపాయల వరకు పెట్టుబడి పెట్టామని, కనీస దిగుబడులు కూడా వచ్చే పరిస్థితి లేదని రైతులు కన్నీరుమున్నీరు అవుతున్నారు. నేలకొరిగిన పంటను కోయడానికి యంత్రాలకు సైతం అదనపు ఖర్చు అవుతుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తూర్పుగోదావరి జిల్లా వ్యాప్తంగా ఈదురుగాలులకు సుమారు 30 వేల ఎకరాల్లో అరటి తోటలకు నష్టం వాటిల్లింది.
డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో తుపాను విలయతాండవం చేసింది. జిల్లా వ్యాప్తంగా సుమారు 10 వేల విద్యుత్ స్తంభాలు ధ్వంసమయ్యాయి. రెండు రోజులుగా విద్యుత్ సరఫరా లేక ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఇతర జిల్లాల నుంచి 2000 మంది సిబ్బందిని రప్పించి విద్యుత్ పునరుద్ధరణ పనులను యుద్ధప్రాతిపదికన చేస్తున్నారు. కొత్తపేట మండలం ఏనుగులమహల్లో కోతకు వచ్చిన అరటి, కొబ్బరి తోటలు తుడిచిపెట్టుకుపోయాయి. ప్రాథమిక అంచనా ప్రకారం జిల్లాలో 12 వేల ఎకరాల్లో ఉద్యాన పంటలకు తీవ్ర నష్టం జరిగింది. జిల్లా వ్యాప్తంగా లక్ష ఎకరాలకు పైగా వరి నీటమునిగింది. మునిగిన పొలాల్లోని నీటిని బయటకు పంపేందుకు రైతులు నానా తంటాలు పడుతున్నారు.
ఏలూరు, కాకినాడ జిల్లాల్లో నీటమునిగిన పంటలు : ఉమ్మడి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోనూ తుపాను తీవ్ర నష్టం మిగిల్చింది. ఏలూరు జిల్లాలో వేలాది ఎకరాల్లో వరి నేలకొరిగింది. జిల్లాలో 90 శాతం విద్యుత్ పునరుద్ధరణ పనులు పూర్తైనట్లు జేసీ అభిషేక్ గౌడ తెలిపారు. కైకలూరులో వరద బాధితులు ఇంకా పునరావాస కేంద్రాల్లోనే తలదాచుకుంటున్నారు. కాకినాడ జిల్లా తాళ్లరేవు మండలంలో వేలాది ఎకరాల్లో వరి నీట మునిగింది. పొలాల్లోంచి నీరు బయటకు పోకపోతే పంట పూర్తిగా నష్టపోతామని రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. అన్నవరం పంపా జలాశయం పూర్తి స్థాయికి చేరడంతో 1600 క్యూసెక్కుల నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు. తునిలో జిఎన్టి రోడ్డు రైల్వే అండర్ పాస్, కొండ వారి పేట తూము దారి తదితర ప్రాంతాలు ఇంకా జలదిగ్బంధంలోనే ఉన్నాయి.
"మరికొద్ది రోజుల్లో చేతికి రావాల్సిన పంట పూర్తిగా నాశనమైంది. ఎకరానికి రూ.30 వేల నుంచి రూ.35 వేల వరకు పెట్టుబడి పెట్టాం. ఇప్పుడు కనీస దిగుబడి వచ్చే పరిస్థితి లేదు. నేలకొరిగిన వరిని కోయడానికి యంత్రాలకు మరింత సమయం, ఖర్చు పెరుగుతాయి. తుపాను వల్ల కోలుకోలేని దెబ్బతిన్నాం. గతంలో ఎన్నడూ లేనివిధంగా నష్టపోయాం. ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి మమ్మల్ని ఆదుకోవాలి." -రైతులు
బాధితులకు హోంమంత్రి అనిత భరోసా : తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ప్రజాప్రతినిధులు పర్యటిస్తున్నారు. కాకినాడ జిల్లా ఉప్పాడలో రాష్ట్ర హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత, ఎంపీలు సానా సతీశ్ బాబు, ఉదయ్ శ్రీనివాస్ పర్యటించారు. వరద బాధితులను పరామర్శించి, వారి సమస్యలను స్వయంగా అడిగి తెలుసుకున్నారు. తీవ్రంగా నష్టపోయిన రైతులు, బాధితులను ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా ఆదుకుంటుందని మంత్రి అనిత భరోసా ఇచ్చారు.
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