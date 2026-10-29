'అర్నబ్' ధాటికి అల్లకల్లోలం - చిగురుటాకుల్లా వణికిన గోదావరి జిల్లాలు
Cyclone Arnab Effects: విరుచుకుపడిన అర్నబ్ తుపాను ధాటికి ఇలా అనేక ప్రాంతాలు అతలాకుతలం అయ్యాయి. భారీ వర్షం, ప్రచండ ఈదురుగాలుల తాకిడికి గోదావరి జిల్లాలు అల్లకల్లోలంగా మారాయి. ఉత్తరాంధ్ర చిగురాటుకులా వణికింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 7:41 AM IST
Cyclone Arnab Destruction Across Godavari Districts: ఎక్కడికక్కడ నేలకూలిన చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాలు. ధ్వంసమైన రోడ్లు. జలమయమైన కాలనీలు. నీటమునిగిన పంట పొలాలు. విరుచుకుపడిన అర్నబ్ తుపాను ధాటికి ఇలా అనేక ప్రాంతాలు అతలాకుతలం అయ్యాయి. భారీ వర్షం, ప్రచండ ఈదురుగాలుల తాకిడికి గోదావరి జిల్లాలు అల్లకల్లోలంగా మారాయి. ఉత్తరాంధ్ర చిగురాటుకులా వణికింది. కృష్ణ, గుంటూరు జిల్లాల్లోనూ తుపాన్ ప్రభావం కనబడింది.
శ్రీకాకుళం జిల్లా పలాసను భారీ వర్షాలు, ఈదురుగాలులు వణికించాయి. చాలా చోట్ల చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాలు నేలకూలాయి. విజయనగరం జిల్లా సంతకవిటి మండలం రంగారాయపురం గ్రామం వద్ద నాగావళి నది ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. అప్రమత్తంగా ఉండాలని తీర ప్రాంత ప్రజలను అధికారులు హెచ్చరించారు. విజయనగరంలో భారీ వర్షాల కారణంగా పెద్దపెద్ద చెట్లు నేలకొరిగాయి. కార్పొరేషన్ సిబ్బంది చెట్లను తొలగించారు. ధర్మపురిలో వరద నీటిలో చిక్కుకున్న పలువురిని పోలీసులు సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. అయ్యప్పనగర్, నటరాజ్ కాలనీ, ధర్మపురి, పెద్ద చెరువు జలమయమయ్యాయి.
ముంపులో నీలగిరి తోటలు: విజయనగరం జిల్లా భోగాపురంలోని బట్టి కాలువ పొంగిపొర్లింది. దీంతో దళితవాడ ముంపునకు గురైంది. రోడ్లు, లోతట్టు ప్రాంతాలు నీట మునిగాయి. స్థానికులను అధికారులు పునరావాసానికి తరలించారు. ఆవాల నందిగాం వద్ద చంపావతి నది కోతకు గురైంది. దీంతో నీలగిరి తోటలు ముంపునకు గురయ్యాయి. పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా సాలూరు మండలం మామిడిపల్లిలోని ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రంలోకి వరద నీరు చేరింది. పలు వైద్య పరికరాలు, మందులు నీటిపాలయ్యాయి. స్థానికులు, యువత ముందుకొచ్చి సిబ్బందితో కలిసి కొన్ని వైద్య పరికరాలు, సామగ్రిని సురక్షిత ప్రాంతానికి తరలించారు.
సముద్ర ఉద్ధృతికి ఫిలిప్పీన్స్ దేశానికి చెందిన ఓ నావ దారి తప్పి కోనసీమ జిల్లా అంతర్వేది తీరానికి కొట్టుకొచ్చింది. బోటును గుర్తించిన మెరైన్ పోలీసులు ఉన్నతాధికారులకు సమాచారం ఇచ్చారు. కాట్రేనికోన మండలం పల్లం గ్రామంలో నీరు చేరింది. రోడ్లు, లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం కావడంతో జనం ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. మరోవైపు పంట పొలాలు నీట మునిగాయి. గ్రామంలో పర్యటించిన ఎమ్మెల్యే దాట్ల బుచ్చిబాబు ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని బాధితులకు హామీ ఇచ్చారు. కొత్తపేట మండలంలో పర్యటించిన ఎమ్మెల్యే బండారు సత్యానందరావు రోడ్లపై పడిపోయిన చెట్ల తొలగింపు ప్రక్రియను పరిశీలించారు.
అధైర్యపడొద్దు - ఆదుకుంటాం: తుపాను వల్ల కోనసీమకు అపార నష్టం వాటిల్లిందని అమలాపురం ఎంపీ గంటి హరీష్ మాథూర్ అన్నారు. ప్రతి ఒక్కరినీ ఆదుకుంటామని ఎవరూ అధైర్య పడొద్దని చెప్పారు. కాకినాడ జిల్లా తునిలోని ఉప్పరిగూడెంలో విద్యుత్ సరఫరా లేకపోవడంతో స్థానికులకు నీరు అందడం లేదు. అధికారులు ట్యాంకర్ల ద్వారా నీరు అందిస్తున్నారు. ట్యాంకర్లు రాగానే నీటి కోసం జనం భారీగా వచ్చారు. తూర్పుగోదావరి జిల్లా దేవరపల్లి, గోపాలపురం, నల్లజర్ల మండలాల్లో పంటలు నీట మునిగాయి. అరటి, మిరప, బొప్పాయి పంటలు ధ్వంసమయ్యాయి. తీవ్రంగా నష్టపోయామని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తూర్పుగోదావరి జిల్లా నల్లజర్ల మండలం దూబచర్లలోని పునరావాస కేంద్రాలను ఎమ్మెల్యే మద్దిపాటి వెంకటరాజు పరిశీలించారు. నిర్వాసితులకు భోజనాలు పెట్టి దుప్పట్లు అందజేశారు. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు పాఠశాలలు, కళాశాలలకు ఇవాళ సెలవు ప్రకటించినట్లు కలెక్టర్ నాగరాణి తెలిపారు.
పోలవరం జిల్లాలో భూపతిపాలెం, సూరంపాలెం, మద్ది గెడ్డ జలాశయాల్లోకి భారీగా నీరు చేరింది. దీంతో భూపతిపాలెం జలాశయం నుంచి రెండు గేట్లు ఎత్తి నీరు విడుదల చేశారు. జిల్లాలోని పలు చోట్ల విద్యుత్ స్తంభాలు నేలకొరిగాయి. రంపచోడవరం నుంచి గోకవరం రహదారిలో చెట్లు నేలకూలాయి. క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించిన కలెక్టర్ దినేశ్ కుమార్ సహాయక చర్యలను పరిశీలించారు. కేంద్రపాలిత ప్రాంతం యానాం తీవ్రంగా నష్టపోయింది. రోడ్లపై పడిపోయిన చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాలను తొలగిస్తున్నారు. నష్టపోయిన ప్రతి ఒక్కరినీ ఆదుకుంటామని పుదుచ్చేరి మంత్రి మల్లాడి కృష్ణారావు తెలిపారు.
నీటమునిగిన పంటలు: కృష్ణా జిల్లా మచిలీపట్నం, గూడురు, పెడన, పామర్రు, నాగాయలంక మండలాల్లో భారీ వర్షం కురిసింది. వాన, ఈదురుగాలుల ధాటికి మూడు సబ్స్టేషన్లు దెబ్బతినగా 22 విద్యుత్ స్తంభాలు, పలు చోట్ల చెట్లు నేలకొరిగాయి. మరోవైపు జిల్లావ్యాప్తంగా 35 వేల 273 హెక్టర్లలో పంట నష్టం వాటిల్లినట్లు అధికారులు ప్రాథమికంగా అంచనా వేస్తున్నారు. బాపట్ల జిల్లాలో చాలాచోట్ల పంటలు నీట మునిగాయి. వేమూరు మండలం జంపని గ్రామంలో పర్యటించిన ఎమ్మెల్యే నక్కా ఆనంద్బాబు దెబ్బతిన్న పంటలను పరిశీలించారు. పంట నష్టం గురించి రైతులను అడిగి ఆరా తీశారు.
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