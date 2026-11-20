తీరం దాటుతున్న 'అక్వాన్' తుపాను - ఏపీ-ఒడిశా సరిహద్దులో ఫ్లాష్ ఫ్లడ్ అలర్ట్
Cyclone Aqvan landfall : బలహీనపడిన అక్వాన్ తుపాను ఇవాళ మధ్యాహ్నం గోపాల్పూర్ సమీపంలో తీరం దాటనుంది. ప్రభావంతో ఉత్తరాంధ్ర, ఒడిశాలో భారీ వర్షాలు కురుస్తుండగా 69 రైళ్లు రద్దయ్యాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 9:04 AM IST
బంగాళాఖాతంలో కొనసాగుతున్న తీవ్ర తుపాను 'అక్వాన్' కాస్త శాంతించింది. గడిచిన ఆరు గంటల్లో గంటకు 21 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఉత్తర-వాయవ్య దిశగా కదులుతూ తీవ్ర తుపాను స్థాయి నుంచి సాధారణ తుపానుగా బలహీనపడింది. ప్రస్తుతం అక్వాన్ తుపాను తీరం దాటే ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. తుపాను బాహ్య వలయం ఇప్పటికే ఉత్తరాంధ్ర, దక్షిణ ఒడిశా తీర ప్రాంతాలను తాకింది. దీంతో ఏపీ-ఒడిశా సరిహద్దు తీర ప్రాంతాల్లో వాతావరణ శాఖ ఫ్లాష్ ఫ్లడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది.
తుపాను బాహ్య వలయం తీరాన్ని తాకినప్పటికీ, దాని కేంద్రం ఇంకా పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలోనే కొనసాగుతోంది. కేంద్రం పూర్తిగా తీరం దాటడానికి మరికొన్ని గంటలు పట్టే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేస్తోంది. తాజా సమాచారం ప్రకారం తుపాను శ్రీకాకుళం జిల్లా కళింగపట్నానికి 80 కిలోమీటర్ల దూరంలో పయనిస్తోంది. ఒడిశాలోని గోపాల్పూర్కు 140 కిలోమీటర్లు, విశాఖపట్నానికి తూర్పు-ఈశాన్యంగా 160 కిలోమీటర్ల దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉంది. ఇవాళ మధ్యాహ్నం 12 గంటల సమయానికి ఉత్తరాంధ్ర-దక్షిణ ఒడిశా తీరాల మధ్య పూరీ-గోపాల్పూర్కు సమీపంలో ఇది పూర్తిగా తీరం దాటనుంది. తీరం దాటే సమయంలో గంటకు 70 నుంచి 80 కిలోమీటర్లు, గరిష్ఠంగా 90 నుంచి 100 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన ఈదురుగాలులు వీచే ప్రమాదం ఉందని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
ముంచెత్తుతున్న వర్షాలు : అక్వాన్ తుపాను ప్రభావంతో ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ప్రధానంగా ఒడిశా సరిహద్దును ఆనుకుని ఉన్న శ్రీకాకుళం జిల్లాలో కుండపోత వర్షాలు పడుతున్నాయి. ఇప్పటికే ఇచ్ఛాపురం మండలంలో అత్యధికంగా 16 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. కంచిలి, కవిటి మండలాల్లో 10 సెంటీమీటర్లు, పలాసలో 9.9 సెం.మీ., సోంపేటలో 9.2 సెం.మీ., వజ్రపుకొత్తూరులో 4.9 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. మందస మండలంలోనూ ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షం కురుస్తోంది. తుపాను ప్రభావంతో నేడు శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాల్లో భారీ నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. పోలవరం, విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి, కాకినాడ జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది.
ఉత్తరాంధ్ర, యానాం, దక్షిణ ఒడిశా తీరాలకు తుపాను హెచ్చరిక (రెడ్ మెసేజ్) ఇంకా కొనసాగుతోంది. తుపాను బలహీనపడిన నేపథ్యంలో తాజా పరిస్థితులకు అనుగుణంగా వాతావరణ శాఖ అలర్ట్లను జారీ చేసింది. పార్వతీపురం మన్యం, శ్రీకాకుళం జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ ప్రకటించగా, విజయనగరం, అల్లూరి జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలు, రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఏపీ విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ సూచించింది. సముద్రం అల్లకల్లోలంగా ఉన్నందున మత్స్యకారులు ఎవరూ వేటకు వెళ్లొద్దని స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
విద్యాసంస్థలకు సెలవు : భారత వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలతో ఒడిశా ప్రభుత్వం ముందస్తు సహాయక చర్యలను ముమ్మరం చేసింది. తుపాను ప్రభావిత లోతట్టు ప్రాంతాల నుంచి 3 లక్షల మందికి పైగా ప్రజలను సురక్షిత పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించింది. ఎలాంటి ప్రతికూల పరిస్థితులనైనా ఎదుర్కొనేందుకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 423 సహాయక బృందాలను సిద్ధంగా ఉంచింది. ముందుజాగ్రత్త చర్యగా ఒడిశాలో రెడ్, ఆరెంజ్, ఎల్లో హెచ్చరికలు జారీ అయిన జిల్లాల్లోని పాఠశాలలు, కళాశాలలకు ప్రభుత్వం సెలవు ప్రకటించింది.
అక్వాన్ తుపాను ప్రభావం రైల్వే సేవలపై పడింది. ప్రయాణికుల భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని రైల్వే శాఖ పెద్ద సంఖ్యలో రైళ్లను రద్దు చేసింది. ఈస్ట్ కోస్ట్ రైల్వే పరిధిలో 41 రైళ్లను రద్దు చేస్తున్నట్లు అధికారులు ప్రకటించారు. మరోవైపు పూరీ మీదుగా రాకపోకలు సాగించే 28 ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లను సౌత్ ఈస్ట్రన్ రైల్వే రద్దు చేసింది.
తీవ్ర తుపానుగా 'అక్వాన్' - ఆ జిల్లాలకు అలర్ట్