బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం - నేడు పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు

సోమవారం నాటికి వాయుగుండంగా బలపడే అవకాశముందని భారత వాతావరణ విభాగం - తుపానుగా మారితే ‘సెన్‌యార్‌’ అని పేరు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 23, 2025 at 11:51 AM IST

Low Pessure in Bay of Bengal and Cyclone Alert to AP : బంగాళాఖాతంలో అండమాన్‌ సమీపంలో శనివారం ఉదయం అల్పపీడనం ఏర్పడింది. ఇది పశ్చిమ-వాయవ్య దిశగా కదులుతూ సోమవారం నాటికి వాయుగుండంగా బలపడే అవకాశముందని భారత వాతావరణ విభాగం తెలిపింది. తర్వాత అదే దిశలో పయనిస్తూ బుధవారం నాటికి మరింత బలపడుతుందని అంచనా వేస్తోంది. ఇది తుపానుగా మారుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. తుపానుగా మారితే ‘సెన్‌యార్‌’ అని భారత వాతావరణ విభాగం (IMD) నామకరణం చేయనుంది. ఈ పేరును యునైటెడ్‌ అరబ్‌ ఎమిరేట్స్‌ (UAE) సూచించింది. అయితే, తుపాను తీరం దాటే ప్రాంతంపై ఇంకా స్పష్టత రాలేదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది సముద్రంలోనే దిశ మార్చుకునే అవకాశముందని చెబుతున్నారు.

దీని ప్రభావంతో ఈ నెల 28 నుంచి డిసెంబరు 1 వరకు రాష్ట్రంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ తెలిపింది. ఆదివారం ప్రకాశం, శ్రీ పొట్టిశ్రీరాములు నెల్లూరు, వైఎస్సార్‌ కడప, అన్నమయ్య, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని అంచనా వేస్తోంది.

ఆరుగురిని రక్షించిన పోలీసులు : నెల్లూరు జిల్లా ఆత్మకూరు మండలం అప్పారావుపాలెం వద్ద పెన్నా నదిలో చిక్కుకున్న ఆరుగురిని పోలీసులు రక్షించారు. గ్రామానికి చెందిన కొందరు కాపారులు ఉదయం గేదెలను మేపేందుకు నదికి వెళ్లారు. సోమశిల నుంచి నీటి విడుదల చేయడంతో నది ప్రవాహం పెరగడంతో నది మధ్యలో చిక్కుకుపోయారు. ఈ సంఘటన పై స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారాన్ని అందించారు. పోలీసులు, ఫైర్ సిబ్బందితో కలిసి గజ ఈతగాళ్ల సాయంతో ఆరుగురినీ సురక్షితంగా ఒడ్డుకు చేర్చినట్లు సీఐ గంగాధర్ తెలిపారు.

'ఆరుగురు వ్యక్తులు పశువులు మేపేందుకు పెన్నా నది ఆవతలికి వెళ్లారు. వీరు వెళ్లేటప్పుడు నది లోతు తక్కువగా ఉంది. వర్షాలు కారణంగా నీరు ప్రవాహం పెరిగింది. మరోవైపు చీకటి పడింది. తిరిగి వచ్చే క్రమంలో పశువులు బయటకు వచ్చేశాయి.వాటిని పట్టుకుని వచ్చే క్రమంలో విఫలం అయ్యారు. దగ్గరలో ఉన్న నాచు గడ్డిని పట్టుకుని మెరక ప్రాంతానికి చేరుకొన్నారు. వీళ్లు 112కు ఫోన్​ కాల్​ చేసి సమాచారం ఇచ్చారు. జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్​కి రిపోర్ట్ వెళ్లింది. దాంతో వెంటనే అప్రమత్తమై మాకు సమాచారం అందించారు. ఏ ఒక్కరికీ ప్రాణ నష్టం జరగకూడదని ఆదేశించారు. మేము ఈ గ్రామస్థుల సహకారంతో రెండు థర్మకోల్ పడవలు, ట్యూబ్​లను తీసుకువచ్చాం. భయపడకుండా ఉండాలని వారికి ధైర్యం చెప్పాం. ఫైర్ సిబ్బంది, గజ ఈతగాళ్ల సాయంతో కేవలం గంటలోనే ఆ ఆరుగురినీ సురక్షితంగా ఒడ్డుకు చేర్చాం. తెలియని నదీపరివాహక ప్రాంతానికి వెళ్లినప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఒకవేళ ప్రమాదంలో చిక్కుకుంటే వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించాలి.' - గంగాధర్, సీఐ

