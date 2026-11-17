రాకాసి శక్తితో తీరం వైపు దూసుకువస్తున్న 'అక్వాన్' - నేటి సాయంత్రానికి తీవ్ర తుపానుగా మారే అవకాశం
Cyclone Aaquan live updates : బంగాళాఖాతంలో రాకాసి శక్తితో మరో తుపాను తీరం వైపు దూసుకొస్తోంది. ఇవాళ తీవ్ర తుపానుగా మారనున్న అక్వాన్, శుక్రవారం నెల్లూరు-తుని మధ్య తీరం దాటుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 7:32 AM IST
బంగాళాఖాతంలో రాకాసి శక్తితో మరో తుపాను తీరం వైపు దూసుకొస్తోంది. ఇవాళ తీవ్ర తుపానుగా మారనున్న అక్వాన్, శుక్రవారం నెల్లూరు-తుని మధ్య తీరం దాటుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు. ఈనెల 19, 20 తేదీల్లో ఇది రాష్ట్రంపై విరుచుకుపడుతుందని భారత వాతావరణశాఖ హెచ్చరిస్తోంది. ఆ 2 రోజులు అప్రమత్తంగా ఉండాలంటున్న ప్రభుత్వ యంత్రాంగం, తుపానును ఎదుర్కొనేందుకు ముందస్తు చర్యలు చేపట్టింది.
బంగాళాఖాతంలో అక్వాన్ తుపాను గంటకు పది కిలో మీటర్ల వేగంతో కదులుతోంది. ఇది ఈ సాయంత్రానికి పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర తుపానుగా మారే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ విభాగం తెలిపింది. ఇది మరింత బలపడి పశ్చిమ వాయవ్య దిశగా కదులుతూ గురువారం ఉదయానికి అతి తీవ్ర తుపానుగా బలపడవచ్చని వాతావరణ శాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు. శుక్రవారం మధ్యాహ్నానికి నెల్లూరు - తుని మధ్యలో ఎక్కడైనా తీరం దాటొచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. తీరం దాటే సమయంలో గరిష్టంగా గంటకు 120 కిలోమీటర్ల నుంచి 130 కిలో మీటర్ల వేగంతో గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని అధికారులు వెల్లడించారు.
ఆ జిల్లాల్లో తీవ్ర ప్రభావం : అతి తీవ్ర తుపానుగా రూపాంతరం చెందనున్న అక్వాన్, రాష్ట్రంపై విరుచుకుపడనుందని వాతావరణశాఖ అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఉమ్మడి ఉభయ గోదావరి జిల్లాలు తీవ్ర ప్రభావానికి గురయ్యే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. తుపాను ప్రభావంతో కోస్తాంధ్రలో బుధవారం నుంచి అక్కడక్కడ భారీ వర్షాలు కురవనున్నాయి. గురు, శుక్రవారాల్లో అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఏలూరు, కాకినాడ, తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమగోదావరి, కోనసీమ, కృష్ణా, బాపట్ల జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ బలమైన ఈదురుగాలులతో కూడిన అత్యంత భారీ వర్షాలు కురవొచ్చని వాతావరణ విభాగం అంచనా వేస్తోంది. విజయనగరం, విశాఖ, అనకాపల్లి,గుంటూరు, ప్రకాశం, మార్కాపురం, నెల్లూరు జిల్లాలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు. శ్రీకాకుళం, పార్వతీపురం మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు, పోలవరం, ఎన్టీఆర్, పల్నాడు, తిరుపతి జిల్లాల్లో కొన్ని చోట్ల భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఈ రెండు రోజులు పలుచోట్ల 21 సెం.మీ. మించి వర్షం కురిసే అవకాశం ఉంది.
అక్వాన్ తుపాను రాష్ట్రంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపనుందన్న వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలతో ప్రభుత్వం, అధికార యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది. తుపాను పరిస్థితులు ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధంగా ఉండాలని జిల్లా యంత్రాంగానికి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆదేశించారు. పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు అంచనా వేస్తూ తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు. ప్రభావిత ప్రాంతాలకు ముందుగానే ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలను పంపాలని సీఎం స్పష్టం చేశారు.
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