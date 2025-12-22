పర్వతాల మధ్య సైక్లింగ్ - రాక్ క్లైంబింగ్ అకాడమీ ఏర్పాటే లక్ష్యమంటున్న సమీరా ఖాన్
11 పర్వతాలు, 37 దేశాలకు సైకిల్ తొక్కిన సమీరా ఖాన్ - బాలికల సాధికారతే లక్ష్యంగా బిహార్ లోని విద్యార్థినులకు అవగాహన కల్పిస్తున్న అనంతపురానికి చెందిన యువతి
Inspiring Story of Cyclist Sameera Khan From Anantapur: ధైర్యం, సంకల్పం ఉంటే అబ్బాయైనా అమ్మాయైనా ఏదైనా సాధించగలరు, వారి దారిలో ఎన్ని అడ్డంకులు వచ్చినా సరే. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకుంటున్నది ఏపీలోని అనంతపురానికి చెందిన సైక్లిస్ట్ సమీరా ఖాన్ గురించే. తల్లిదండ్రులు లేని పరిస్థితుల్లో సమీరా జీవితం ఎన్నో పోరాటాలతో నిండిపోయింది. అయితే ఆమె పట్టుదల ఆమె జీవితానికి కొత్త దిశను చూపించింది.
వేల మీటర్ల ఎత్తైన పర్వతాలతో సావాసం: నేడు సమీరా లక్షలాది, కోట్లాది అమ్మాయిలను చైతన్యపరచడానికి ముందుకు సాగుతున్నారు. ఆమె దారిలో చిన్న అడ్డంకులు కాదు, వేల మీటర్ల ఎత్తైన పర్వతాలే ఎదురయ్యాయి. అయినా తన లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి వాటిని కూడా దాటి వెళ్లింది. నేడు సమీరా ఖాన్ పోరాటానికి ప్రతీకగా మారింది. ఆమె కథ ప్రతి ఒక్కరికీ ప్రేరణగా నిలుస్తోంది. కేవలం 9 ఏళ్ల వయసులో తల్లిని కోల్పోవడం, 2015లో తండ్రి మరణం వంటి విషాదాల మధ్య కూడా సమీరా ఓటమిని అంగీకరించలేదు. విరిగిపోకుండా, ప్రపంచం గుర్తుంచుకునేలా ఏదో చేయాలని నిర్ణయించుకుంది. తల్లిదండ్రులను కోల్పోయిన తర్వాత 2018లో ‘మిషన్ మౌంట్ ఎవరెస్ట్’ సంకల్పంతో సైకిల్పై ఇంటి నుంచి బయలుదేరింది.
37 దేశాలు తిరిగి చివరకు బిహార్కు: ఈ ప్రయాణంలో కఠినమైన మార్గాలు, వాతావరణ పరిస్థితులతో పాటు సామాజిక సవాళ్లనూ అధిగమించింది. ఇప్పటివరకు సైకిల్పై ఫ్రాన్స్, జర్మనీ, నార్వే, టర్కీ, నెదర్లాండ్స్, స్పెయిన్, శ్రీలంక, థాయ్లాండ్, మలేసియా, దక్షిణాఫ్రికా, జపాన్, నేపాల్ సహా మొత్తం 37 దేశాలు తిరిగింది. అంతేకాక 11 పర్వతాలను అధిరోహించింది. వాటిలో 7 శిఖరాలను విజయవంతంగా జయించింది. నేపాల్లోని 6,859 మీటర్ల ఎత్తైన ఆమా డబ్లాం శిఖరం ఆమెకు అత్యంత కఠినమైన సాధనగా గుర్తింపు పొందింది.
విదేశాలతో పోలిస్తే భారతదేశంలో సైకిల్ ప్రయాణం మరింత కఠినమని సమీరా చెబుతోంది. భద్రత నుంచి సామాజిక ప్రవర్తన వరకు ఎన్నో సవాళ్లు ఎదురవుతాయని పేర్కొంది. సైక్లింగ్ చేస్తుంటే ప్రజలు అవహేళన చేయడం, వేధించడం, ఎగతాళి చేయడం వంటి అనుభవాలు ఎదురయ్యాయని చెప్పింది. అయితే బిహార్ చేరుకున్న తర్వాత రాష్ట్ర డీజీపీ వినయ్ కుమార్ చేతుల మీదుగా సత్కారం లభించడం ఆమెకు మరింత ధైర్యాన్ని ఇచ్చిందని తెలిపింది.
బాలికల సాధికారతే లక్ష్యంగాసైక్లింగ్ ద్వారా బాలికా సాధికారత కోసం సమీరా ఖాన్ అవగాహన కల్పిస్తోంది. మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, గుజరాత్, మధ్యప్రదేశ్, ఉత్తరప్రదేశ్ సహా అనేక రాష్ట్రాలు తిరిగింది. దాదాపు 37 దేశాలు తిరిగి చివరకు బిహార్ చేరుకుంది. ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాలలకు వెళ్లి విద్యార్థినులను పెద్ద కలలు కనాలనీ, సాధికారక శక్తిగా మారాలని, సామాజిక ప్రగతికి పాటుపడాలని ప్రోత్సహిస్తోంది.
బిహార్ రాష్ట్రంలోని షేక్పురాకు వచ్చిన సందర్భంగా జవహర్ నవోదయ విద్యాలయంలో విద్యార్థినులతో సమీరా ఖాన్ సంభాషించి అమ్మాయిలకు ప్రేరణ ఇచ్చింది. సమాజంలో అబ్బాయిలకు లభించే అవకాశాలే అమ్మాయిలకూ లభించాలని చెప్పింది. అమ్మాయిలు కేవలం పెళ్లి కోసం మాత్రమే పుట్టలేదని, వారికి కూడా కలలు ఉంటాయని, వాటిని నెరవేర్చేందుకు కుటుంబం, తల్లిదండ్రులు సహకరించాల్సిన అవసరం ఉందని పేర్కొంది.
“మేము మహిళలమే కానీ బలహీనులం కాదు. మా ప్రతిభను మెరుగుపరుచుకుని మమ్మల్ని మేమే శక్తివంతులుగా తీర్చిదిద్దుకోవాలి. సమాజపు ఆ బంధనాల్లోనే మేము మిగిలిపోయుంటే, ఇతర అమ్మాయిలలాగే నాకూ పెళ్లి చేసేవారు. ఆ తర్వాత పిల్లలు, వారి పెళ్లిళ్లు ఇలా పెళ్లి, పిల్లల మధ్యే జీవితం గడిచిపోయేది. కానీ మేము మా లక్ష్యాన్ని ఎంచుకున్నాం, ఆ లక్ష్యంపై ఇప్పటికీ నిలబడి ఉన్నాం.”
— సమీరా ఖాన్, సైక్లిస్ట్ & పర్వతారోహకురాలు
రోజుకు దాదాపు 50-60 కి.మీ. పయనం: కొన్నిసార్లు చేతులు వదిలి, కొన్నిసార్లు చేతులు జోడించి, మరికొన్నిసార్లు ఆనందంతో ఊగుతూ సైకిల్ తొక్కే సమీరా రోజుకు 50 నుంచి 60 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణిస్తుంది. భవిష్యత్తులో విద్యార్థినుల కోసం ఒక సంస్థను స్థాపించాలన్నది ఆమె లక్ష్యం. అయితే ఇప్పటివరకు ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి సహాయం అందలేదని చెబుతోంది.
