ఆ మెయిల్ వస్తే అనుమానించాల్సిందే - దడ పుట్టిస్తున్న ‘బిజినెస్ ఈమెయిల్ కాంప్రమైజ్’ స్కామ్
హైదరాబాద్లోని ఓ ప్రముఖ సంస్థ నుంచి ఏకంగా రూ.150 కోట్లు కొల్లగొట్టే యత్నం - చివరి నిమిషంలో అనుమానమొచ్చి లావాదేవీని నిలిపివేయడంతో మోసానికి అడ్డుకట్ట - 'బిజినెస్ ఈమెయిల్ కాంప్రమైజ్'తో హడలెత్తిస్తున్న సైబర్ నేరగాళ్లు
Published : November 24, 2025 at 2:44 PM IST
BEC Cyber Fraud In Hyderabad : హైదరాబాద్ కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న దేశంలోనే ఓ ప్రముఖ పబ్లిక్ లిమిటెడ్ సంస్థను తప్పుడు ఈమెయిల్తో బోల్తా కొట్టించి ఏకంగా రూ.150 కోట్లు కొల్లగొట్టేందుకు సైబర్ నేరగాళ్లు యత్నించిన ఉదంతం వ్యాపార వర్గాల్లో తీవ్ర కలకలం రేపింది. చివరి నిమిషంలో బ్యాంకు అధికారులకు అనుమానమొచ్చి లావాదేవీని నిలిపివేయడంతో మోసానికి అడ్డుకట్ట పడింది. దేశంలోని అనేక సంస్థల నుంచి ఇదే తరహాలో రూ. వందల కోట్లు కొల్లగొడుతున్న 'బిజినెస్ ఈమెయిల్ కాంప్రమైజ్' (బీఈసీ) వ్యాపారవేత్తలను హడలెత్తిస్తోంది. చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఇలాంటి మోసాలకు అడ్డుకట్టవేయొచ్చు. కేవలం అవాగాహన లోపం కారణంగా సైబర్ మోసాలతో నష్టపోతున్నారు.
ఏమిటీ బీఈఎస్? : రెండు వ్యాపార సంస్థల మధ్య జరిగే ఈమెయిల్ సంప్రదింపుల్లోకి చొరబడి వాటికి సంబంధించిన చెల్లింపులను తమ ఖాతాల్లోకి మళ్లించుకోవడానికి సైబర్ నేరగాళ్లు పన్నాగమే 'బీఈఎస్'. పెద్ద పెద్ద సంస్థల కార్యకలాపాలపై వారు నిఘా వేస్తారు. అందులో క్రియాశీలంగా ఉన్నవారి పేర్లు, వివరాలు తెలుసుకుంటారు. ఇవి సమాజిక మాధ్యమాల్లో అందుబాటులో ఉంటుండటంతో వారి పని సులభమవుతోంది. ఒకసారి ఈ మెయిల్ వివరాలు తెలిసిన తర్వాత ఆ సంస్థ నెట్వర్క్లోకి చొరబడతారు. లేదా ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సాఫ్ట్వేర్లను వినియోగించి ఆ వ్యక్తికి సంబంధించిన పాస్వర్డ్ చోరీ చేస్తారు. లేదా తెలిసిన వ్యక్తి మాదిరిగా మెయిల్ పంపుతారు.
ఆ మెయిల్ని తెరవగానే కంప్యూటర్లోకి మాల్వేర్ చొరబడుతుంది. దాని ద్వారా జరిగే లావాదేవీలన్నీ నేరగాళ్లకు తెలిసిపోతాయి. ఆ సంస్థ ఎవరికైనా డబ్బు చెల్లించాల్సి ఉన్నా లేదా ఆ సంస్థకు ఎవరైనా డబ్బు చెల్లించాల్సి ఉన్నా తమ నేర కార్యాచరణకు తెరలేపుతారు. తప్పుడు ఈమెయిల్ పంపిస్తారు. దానిలో అనివార్య కారణాల వల్ల తమ బ్యాంకు ఖాతా మారిందని చెబుతారు. కొత్త ఖాతాలో డబ్బులు జమ చేయమని కోరుతారు. అసలైన మెయిల్ మాదిరిగానే ఉండటంతో సాధారణంగా అనుమానం రాదు. నిజంగానే ఖాతా మార్చారేమో అనుకుని కొత్త ఖాతాలో డబ్బు జమ చేస్తూ సంస్థలు మోసపోతుంటాయి.
ఓఎన్జీసీ విషయంలో ఏం జరిగిందంటే : గల్ఫ్కు చెందిన ఒక ప్రముఖ చమురు సంస్థ ఓఎన్జీసీ నుంచి నాఫ్తా కొనుగోలు చేస్తుంది. అందుకు ఓఎన్జీసీకి రూ.197 కోట్లు బకాయి పడింది. డబ్బు ఎందుకు చెల్లించలేదని ఓఎన్జీసీ అడిగితే చాలా రోజుల క్రితమే పంపామని ఆ సంస్థ జవాబిచ్చింది. దీంతో ముంబయి సైబర్ పోలీసులను ఓఎన్జీసీ అధికారులు ఆశ్రయించారు. వారి దర్యాప్తులో అసలు విషయం బయటపడింది.
కేవలం ఒక్క అక్షరం మార్చి : ఓఎన్జీసీలో లావాదేవీలు నిర్వహించే అధికారి మెయిల్ ఐడీని సైబర్ నేరగాళ్లు తస్కరించారు. అందులో కేవలం ఒకే ఒక్క అక్షరం మార్చి అనివార్య కారణాల వల్ల బ్యాంకు ఖాతా మార్చామని, కొత్త ఖాతాలో డబ్బు జమ చేయాలని గల్ఫ్ సంస్థకు ఓ సందేశం పంపారు. అది నిజమేనని నమ్మిన ఆ సంస్థ కొత్త ఖాతాకు నగదును బదిలీ చేసింది.
- రాష్ట్రంలో అనేక ప్రతిష్ఠాత్మక ప్రాజెక్టులు చేపట్టిన ఓ ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ నుంచి నేరగాళ్లు రూ.100 కోట్లు కొల్లగొట్టారు.
- హైదరాబాద్ రెడ్డి ల్యాబ్స్ను బురిడీ కొట్టించి రూ.2.16 కోట్లు కొట్టేశారు. దీనిపై నవంబరు 7న బెంగళూరు సైబర్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.
- దేశంలోని ఓ ప్రముఖ ఆటోమొబైల్ సంస్థ నుంచి రూ.2 కోట్లు కాజేశారు.
ఇలా నివారించవచ్చు :
- బ్యాంకు ఖాతా మార్చుతున్నామని మెయిల్ వస్తే తప్పనిసరిగా అనుమానించాలి. అవసరమైతే ఫోన్ చేసి నిర్ధారించుకోవాలి.
- ఎక్కువ మొత్తంలో డబ్బు చెల్లించాల్సి వచ్చిన ప్రతిసారీ లావాదేవీకి ముందు ఫోన్ చేసి నిర్ధారించుకోవాలి.
- ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ అపరిచితుల నుంచి వచ్చే మెయిల్స్ తెరవొద్దు.
- చాలామంది పుట్టినరోజు, పెళ్లిరోజు లాంటివి పాస్వర్డ్గా పెట్టుకుంటారు. వాటిని నేరగాళ్లు సులువుగా ఛేదించగలుగుతారు. ఇతరులు గుర్తుంచలేని కఠినమైన పాస్వర్డ్లు పెట్టుకోవాలి.
'అమ్మాయి అందంగా ఉంది - నాతో ఇష్టంగా మాట్లాడుతోంది' : పొరబడితే అంతే సంగతులు
రూ.లక్ష విలువ చేసే ఫోన్ కేవలం రూ.50 వేలకే అంటూ వల - దీపావళి ఆఫర్ అంటూ రెచ్చిపోతున్న నేరగాళ్లు