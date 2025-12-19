పండుగల వేళ డిస్కౌంట్ ఎక్కువ వస్తోందని ఆవేశపడకండి!
క్రిస్మస్, నూతన సంవత్సరం, సంక్రాంతి పండుగల వేళ ఆన్లైన్లో నకిలీ ప్రకటనలు - పబ్లు, రిసార్ట్స్లో వేడుకలకు సగానికి పైగా రాయితీలంటూ లింక్లు - ఆన్లైన్ షాపింగ్స్ చేసేటప్పుడు సైబర్నేరగాళ్లతో జాగ్రత్త
Published : December 19, 2025 at 8:48 PM IST
Online Scam Ahead of Festive Season : హలో సర్, మేడమ్ ఆన్లైన్ షాపింగ్ చేసిన కొనుగోలుదారుల్లో ఐదుగురిని బహుమతుల కోసం ఎంపిక చేస్తే అందులో మీరున్నారు. ఇప్పుడు మేం పంపే లింక్ను క్లిక్ చేసి మీ బ్యాంకు వివరాలు, ఓటీపీ చేర్చితే చాలు మీ బ్యాంకు అకౌంట్లో రూ.25 వేలు జమ చేస్తామంటూ వాట్సప్లో ఓ మెసేజ్ వచ్చింది. అది నిజమని భావించిన యువకుడు వాళ్లు చెప్పినట్టే చేసి తీవ్రంగా నష్టపోయాడు. ఆన్లైన్లో డిస్కౌంట్పై సెల్ఫోన్ ఇస్తామంటే ఆశపడి ఓ గృహిణి క్షణాల్లో రూ.40వేలు పోగొట్టుకున్నారు.
పండుగ సీజన్ను మోసాలకు అడ్డాగా : సైబర్ మోసగాళ్లు ఏ అవకాశం వదలట్లేదు. త్వరలో క్రిస్మస్, నూతన సంవత్సరం, సంక్రాంతి వరుసగా పండగలొచ్చే ఈ సీజన్ను మోసాలకు సందర్భంగా ఎంచుకుంటున్నారు. అందుకే పండుగ బహుమతులు, డిస్కౌంట్పై ఖరీదైన వస్తువులు, తక్కువ ధరకే వేడుకల కూపన్లు ఇస్తామంటూ వచ్చే మెసేజ్లు, ప్రకటనలు, లింక్లను చూసి మోసపోవద్దని పోలీసులు చెబుతున్నారు.
వల వేస్తారు ఇలా...
- పబ్లు, రిసార్ట్స్లో వేడుకలకు సగానికి పైగా డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నామని, వెంటనే నగదు చెల్లిస్తే మరో కూపన్ అదనంగా ఫ్రీగా పొందవచ్చని నకిలీ వెబ్సైట్లు, యాప్ల ద్వారా ప్రకటనలు ఇస్తారు.
- ట్రావెల్, హాలీడే ప్యాకేజీల ముసుగులో విదేశీ టార్ల పేర్లతో అడ్వాన్స్గా డబ్బులు వసూలు చేసి ముఖం చాటేస్తారు.
- లక్కీడ్రా బహుమతులు క్రిస్మస్ కానుక వచ్చిందని, దాన్ని సొంతం చేసుకునేందుకు తాము పంపే లింక్లను క్లిక్ చేసి ప్రాసెసింగ్ ఫీజు మాత్రమే చెల్లించాలని మెసేజ్లు పంపిస్తారు.
- క్రిస్మస్ పండుగ వేళ అనాథలు, వృద్ధులకు సహాయం అందించాలంటూ యూపీఐ ఐడీలు రూపొందించి అందినకాడికి దొచేస్తారు.
- దేశంలోని ప్రముఖ టూరిస్టు ప్రాంతాల్లోని హోటళ్లు, రిసార్ట్స్, సముద్ర తీరాల్లో సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఆస్వాదించవచ్చని నకిలీ వెబ్సైట్లలో బుకింగ్ పేరిట అడ్వాన్స్గా సొమ్ము పేరిట స్వాహా చేస్తారు.
- పండగ వేళల్లో ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్, కేక్, ఫుడ్ డెలివరీ అవకాశాలున్నాయని యాడ్స్ ఇచ్చి రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజుల పేరుతో యువతను మోసం చేస్తారు.
- నకిలీ ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్లలో తక్కువ ధరకు క్రిస్మస్ బహుమతులు, శాంటాక్లాజ్ దుస్తులు, బొమ్మలు. నూతన సంవత్సర గ్రీటింగ్స్, డ్రైఫ్రూట్స్ వంటివి ఇస్తామని వల విసురుతారు.
ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చిక్కుకోవద్దు...
- ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్లో డిస్కౌంట్ ప్రకటనలపై వాస్తవాలను తెలుసుకోండి.
- ఈవెంట్, టూరిస్టు ప్యాకేజీలను అసలు వెబ్సైట్లలో పరిశీలించాకే సరైన నిర్ణయం తీసుకోవాలి.
- అపరిచిత వ్యక్తులు, సంస్థల పేరిట సోషల్ మీడియాల్లో కనిపించే ప్రకటనలను అస్సలు నమ్మొద్దు.
- వాట్సప్ గ్రూపుల్లో, ఫోన్ నంబర్లకు వచ్చే అపరిచిత లింక్లను క్లిక్ చేయొద్దు. ఏపీకే ఫైళ్లను ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనూ డౌన్లోడ్ చేయొద్దు.
- బహుమతులు పంపేందుకు వ్యక్తిగత, బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు(ఓటీపీ, పిన్, సీవీవీ) ఎవరితో పంచుకోవద్దు.
- రాయితీలపై పాస్లు, కూపన్లు ఇస్తామనగానే ఏమీ ఆలోచించకుండా నగదు చెల్లింపులు వెంటనే జరపొద్దు.
- యూపీఐ అభ్యర్థనలు, క్యూఆర్ కోడ్లను స్కాన్ చేసేందుకు కూడా అంగీకరించొద్దు.
- ముఖ్యమైన ఆన్లైన్ ఖాతాలకు టూ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ ఐచ్ఛికాన్ని ఎనేబుల్ చేయండి.
"సైబర్ మాయగాళ్లు పంపిన లింక్లను క్లిక్ చేయటం, ఏపీకే ఫైళ్ల డౌన్లోడ్ ద్వారా నగదు కోల్పోయినట్లు గుర్తించగానే బాధితులు తక్షణమే అప్రమత్తం కావాలి. నిందితులు ఉపయోగించిన ఫోన్ నంబర్లు, లింక్లు, బ్యాంకు అకౌంట్ వివరాలను స్క్రీన్షాట్ తీసి గంటలోపుగా (గోల్డెన్ అవర్) 1930 నంబరు, www.cybercrime.gov.in ఫిర్యాదు చేయాలి" -అరవింద్బాబు, హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ డీసీపీ
ఆకర్షణీయమైన యాడ్స్ : సోషల్ మీడియా, ఆన్లైన్ బ్రౌజింగ్ చేసే సమయంలో ఫేక్ అడ్వర్టయిజ్మెంట్లు ఎక్కువగా వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్లకు ఏ మాత్రం తీసిపోనటువంటి ప్రచార చిత్రాలు, ఆకర్షణీయమైన వీడియోలు ఉంటున్నాయి. లిమిటెడ్ ఆఫర్ పేరుతో ఖరీదైన వస్తువుల్ని డిస్కౌంట్పై ఇస్తామనడంతో ఎక్కువ శాతం మందిని ఆకర్షిస్తోంది.
ఆఫర్లలో వస్తున్నాయని ఎగబడి కొంటున్నారా? - ఆలోచించి తీసుకోకపోతే మోసపోయినట్లే!
డిస్కౌంట్ పేరుతో ఆన్లైన్లో ఎర - తొందరపడి ఆర్డర్ పెట్టారో మొదటికే మోసం!