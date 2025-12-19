ETV Bharat / state

పండుగల వేళ డిస్కౌంట్ ఎక్కువ వస్తోందని ఆవేశపడకండి!

క్రిస్మస్, నూతన సంవత్సరం, సంక్రాంతి పండుగల వేళ ఆన్​లైన్​లో నకిలీ ప్రకటనలు - పబ్‌లు, రిసార్ట్స్‌లో వేడుకలకు సగానికి పైగా రాయితీలంటూ లింక్​లు - ఆన్​లైన్​ షాపింగ్స్​ చేసేటప్పుడు సైబర్​నేరగాళ్లతో జాగ్రత్త

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 19, 2025 at 8:48 PM IST

Online Scam Ahead of Festive Season : హలో సర్​, మేడమ్​ ఆన్‌లైన్‌ షాపింగ్‌ చేసిన కొనుగోలుదారుల్లో ఐదుగురిని బహుమతుల కోసం ఎంపిక చేస్తే అందులో మీరున్నారు. ఇప్పుడు మేం పంపే లింక్‌ను క్లిక్‌ చేసి మీ బ్యాంకు వివరాలు, ఓటీపీ చేర్చితే చాలు మీ బ్యాంకు అకౌంట్​లో రూ.25 వేలు జమ చేస్తామంటూ వాట్సప్‌లో ఓ మెసేజ్ వచ్చింది​. అది నిజమని భావించిన యువకుడు వాళ్లు చెప్పినట్టే చేసి తీవ్రంగా నష్టపోయాడు. ఆన్‌లైన్‌లో డిస్కౌంట్​పై సెల్‌ఫోన్‌ ఇస్తామంటే ఆశపడి ఓ గృహిణి క్షణాల్లో రూ.40వేలు పోగొట్టుకున్నారు.

పండుగ సీజన్​ను మోసాలకు అడ్డాగా : సైబర్‌ మోసగాళ్లు ఏ అవకాశం వదలట్లేదు. త్వరలో క్రిస్మస్, నూతన సంవత్సరం, సంక్రాంతి వరుసగా పండగలొచ్చే ఈ సీజన్‌ను మోసాలకు సందర్భంగా ఎంచుకుంటున్నారు. అందుకే పండుగ బహుమతులు, డిస్కౌంట్​పై ఖరీదైన వస్తువులు, తక్కువ ధరకే వేడుకల కూపన్లు ఇస్తామంటూ వచ్చే మెసేజ్​లు, ప్రకటనలు, లింక్‌లను చూసి మోసపోవద్దని పోలీసులు చెబుతున్నారు.

వల వేస్తారు ఇలా...

  • పబ్‌లు, రిసార్ట్స్‌లో వేడుకలకు సగానికి పైగా డిస్కౌంట్​ ఇస్తున్నామని, వెంటనే నగదు చెల్లిస్తే మరో కూపన్‌ అదనంగా ఫ్రీగా పొందవచ్చని నకిలీ వెబ్‌సైట్లు, యాప్‌ల ద్వారా ప్రకటనలు ఇస్తారు.
  • ట్రావెల్, హాలీడే ప్యాకేజీల ముసుగులో విదేశీ టార్​ల పేర్లతో అడ్వాన్స్‌గా డబ్బులు వసూలు చేసి ముఖం చాటేస్తారు.
  • లక్కీడ్రా బహుమతులు క్రిస్మస్‌ కానుక వచ్చిందని, దాన్ని సొంతం చేసుకునేందుకు తాము పంపే లింక్‌లను క్లిక్‌ చేసి ప్రాసెసింగ్‌ ఫీజు మాత్రమే చెల్లించాలని మెసేజ్​లు పంపిస్తారు.
  • క్రిస్మస్‌ పండుగ వేళ అనాథలు, వృద్ధులకు సహాయం అందించాలంటూ యూపీఐ ఐడీలు రూపొందించి అందినకాడికి దొచేస్తారు.
  • దేశంలోని ప్రముఖ టూరిస్టు ప్రాంతాల్లోని హోటళ్లు, రిసార్ట్స్, సముద్ర తీరాల్లో సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఆస్వాదించవచ్చని నకిలీ వెబ్‌సైట్లలో బుకింగ్‌ పేరిట అడ్వాన్స్‌గా సొమ్ము పేరిట స్వాహా చేస్తారు.
  • పండగ వేళల్లో ఈవెంట్‌ మేనేజ్‌మెంట్, కేక్, ఫుడ్‌ డెలివరీ అవకాశాలున్నాయని యాడ్స్​ ఇచ్చి రిజిస్ట్రేషన్‌ ఫీజుల పేరుతో యువతను మోసం చేస్తారు.
  • నకిలీ ఈ-కామర్స్‌ వెబ్‌సైట్లలో తక్కువ ధరకు క్రిస్మస్‌ బహుమతులు, శాంటాక్లాజ్‌ దుస్తులు, బొమ్మలు. నూతన సంవత్సర గ్రీటింగ్స్, డ్రైఫ్రూట్స్‌ వంటివి ఇస్తామని వల విసురుతారు.

ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చిక్కుకోవద్దు...

  • ఈ-కామర్స్‌ వెబ్‌సైట్‌లో డిస్కౌంట్​ ప్రకటనలపై వాస్తవాలను తెలుసుకోండి.
  • ఈవెంట్, టూరిస్టు ప్యాకేజీలను అసలు వెబ్‌సైట్లలో పరిశీలించాకే సరైన నిర్ణయం తీసుకోవాలి.
  • అపరిచిత వ్యక్తులు, సంస్థల పేరిట సోషల్​ మీడియాల్లో కనిపించే ప్రకటనలను అస్సలు నమ్మొద్దు.
  • వాట్సప్‌ గ్రూపుల్లో, ఫోన్‌ నంబర్లకు వచ్చే అపరిచిత లింక్‌లను క్లిక్‌ చేయొద్దు. ఏపీకే ఫైళ్లను ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనూ డౌన్‌లోడ్‌ చేయొద్దు.
  • బహుమతులు పంపేందుకు వ్యక్తిగత, బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు(ఓటీపీ, పిన్, సీవీవీ) ఎవరితో పంచుకోవద్దు.
  • రాయితీలపై పాస్‌లు, కూపన్లు ఇస్తామనగానే ఏమీ ఆలోచించకుండా నగదు చెల్లింపులు వెంటనే జరపొద్దు.
  • యూపీఐ అభ్యర్థనలు, క్యూఆర్‌ కోడ్‌లను స్కాన్‌ చేసేందుకు కూడా అంగీకరించొద్దు.
  • ముఖ్యమైన ఆన్‌లైన్‌ ఖాతాలకు టూ ఫ్యాక్టర్‌ అథెంటికేషన్‌ ఐచ్ఛికాన్ని ఎనేబుల్‌ చేయండి.

"సైబర్​ మాయగాళ్లు పంపిన లింక్‌లను క్లిక్‌ చేయటం, ఏపీకే ఫైళ్ల డౌన్‌లోడ్‌ ద్వారా నగదు కోల్పోయినట్లు గుర్తించగానే బాధితులు తక్షణమే అప్రమత్తం కావాలి. నిందితులు ఉపయోగించిన ఫోన్‌ నంబర్లు, లింక్‌లు, బ్యాంకు అకౌంట్​ వివరాలను స్క్రీన్‌షాట్‌ తీసి గంటలోపుగా (గోల్డెన్ అవర్) 1930 నంబరు, www.cybercrime.gov.in ఫిర్యాదు చేయాలి" -అరవింద్‌బాబు, హైదరాబాద్‌ సైబర్‌ క్రైమ్‌ డీసీపీ

ఆకర్షణీయమైన యాడ్స్​ : సోషల్ మీడియా, ఆన్‌లైన్‌ బ్రౌజింగ్‌ చేసే సమయంలో ఫేక్​ అడ్వర్టయిజ్​మెంట్లు ఎక్కువగా వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ప్రముఖ ఈ-కామర్స్‌ వెబ్‌సైట్లకు ఏ మాత్రం తీసిపోనటువంటి ప్రచార చిత్రాలు, ఆకర్షణీయమైన వీడియోలు ఉంటున్నాయి. లిమిటెడ్‌ ఆఫర్‌ పేరుతో ఖరీదైన వస్తువుల్ని డిస్కౌంట్​పై ఇస్తామనడంతో ఎక్కువ శాతం మందిని ఆకర్షిస్తోంది.

ఆఫర్లలో వస్తున్నాయని ఎగబడి కొంటున్నారా? - ఆలోచించి తీసుకోకపోతే మోసపోయినట్లే!

డిస్కౌంట్ పేరుతో ఆన్​లైన్​లో ఎర - తొందరపడి ఆర్డర్​ పెట్టారో మొదటికే మోసం!

