జీవితకాల కష్టార్జితాన్ని దోచుకున్న సైబర్ నేరగాళ్లు - విశ్రాంత ఉద్యోగులకు రూ.6.55 కోట్లు టోకరా
Cyber Crimes on Retired Employees : హైదరాబాద్లో సైబర్ నేరగాళ్లు రిటైర్డ్ ఉద్యోగులను లక్ష్యంగా చేసుకుని భారీగా మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. నకిలీ వాట్సప్ గ్రూపులు, అధిక లాభాల ఆశతో రూ.కోట్లు కొల్లగొడుతున్నారు.
Published : November 28, 2026 at 11:51 AM IST
హైదరాబాద్లో మరో భారీ సైబర్ మోసం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆన్లైన్ పెట్టుబడుల పేరుతో అధిక లాభాల ఆశ చూపిన సైబర్ నేరగాళ్లు, ఇద్దరు రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల జీవితకాలపు కష్టార్జితాన్ని దోచుకున్నారు. 2 వేర్వేరు ఘటనల్లో బాధితులను నమ్మించి, ఒకరి నుంచి ఏకంగా రూ.4.27 కోట్లు, మరొకరి నుంచి రూ.2.28 కోట్లు కాజేశారు. బాధితులు సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులను ఆశ్రయించడంతో ఈ వ్యవహారం బయటపడింది.
నకిలీ ట్రేడింగ్ యాప్లు, వాట్సప్ గ్రూపుల ద్వారా తక్కువ సమయంలోనే రెట్టింపు లాభాలు వస్తాయని ఆశపెట్టి కేటుగాళ్లు ఈ భారీ దోపిడీకి పాల్పడ్డారు. ఉద్యోగంలో ఎంతో కష్టపడి భవిష్యత్తు కోసం దాచుకున్న రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్, జీవితకాల పొదుపు సొమ్ము అంతా పోవడంతో బాధితులు తీవ్ర ఆందోళనకు గురవుతున్నారు. చివరికి మోసపోయామంటూ విశ్రాంత ఉద్యోగులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఆన్లైన్ మోసాల పట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఈ సందర్భంగా పోలీసులు సూచించారు.
మేం సూచించే షేర్లలో డబ్బులు పెడితే భారీ లాభాలు
ఈసీఐఎల్ ఏఎస్రావు నగర్కు చెందిన 65 ఏళ్ల రిటైర్డ్ ఉద్యోగిని ఆగస్టు 5న గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు ఒక వాట్సప్ గ్రూపులో చేర్చారు. ముంబైకి చెందిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజర్గా చెప్పుకున్న సోనాల్ అనే మహిళ, అలాగే ఆ సంస్థ అధిపతిగా పరిచయం చేసుకున్న కునాల్ సుమయ అనే మరో మహిళ అతడితో సంభాషణ మొదలుపెట్టారు. తాము సూచించిన షేర్లలో పెట్టుబడి పెడితే భారీ లాభాలు వస్తాయని నమ్మించి, ఆ వృద్ధుడి నమ్మకాన్ని గెలుచుకున్నారు.
మొదట రూ.1.5 లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టేలా ఒప్పించి, ఆ తర్వాత విడతల వారీగా మొత్తం రూ.4.27 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టేలా చేశారు. ఆ తర్వాత అవతలి వ్యక్తులు స్పందించడం మానేయడంతో తాను మోసపోయానని గ్రహించిన బాధితుడు, తెలంగాణ సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరోను ఆశ్రయించారు.
స్టాక్ మార్కెట్లో అంతర్జాతీయ నిపుణులుగా పరిచయం చేసుకుని
కూకట్పల్లికి చెందిన 61 ఏళ్ల రిటైర్డ్ ఉద్యోగిని గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు రెండు వేర్వేరు వాట్సప్ గ్రూపుల్లో చేర్చారు. ఆ గ్రూపుల్లో ఉన్నవారు తమను తాము స్టాక్ మార్కెట్ అంతర్జాతీయ నిపుణులుగా పరిచయం చేసుకున్నారు. తాము సూచించిన విధంగా స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడి పెడితే అధిక లాభాలు వస్తాయని అతడిని నమ్మించారు. దీంతో ఆయన పలు విడతలుగా మొత్తం రూ.2 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టారు.
పెట్టుబడి పెట్టిన నగదు పొందాలంటే పన్ను చెల్లించాలి
పెట్టుబడి పెట్టిన ఆ వ్యక్తి ఒక రోడ్డు ప్రమాదంలో గాయపడ్డారు. తండ్రిని చూసుకుంటున్న సమయంలో ఐటీ రంగంలో పని చేస్తున్న ఆయన కుమారుడికి ఈ పెట్టుబడుల గురించి తెలిసింది. అప్పటికే పెట్టుబడి పెట్టిన డబ్బును తిరిగి పొందాలంటే పన్నులు చెల్లించాలని సైబర్ నేరగాళ్లు ఆ కుమారుడిని నమ్మించారు. దీనిని నమ్మిన ఆయన రూ.28.92 లక్షలను వారి ఖాతాకు బదిలీ చేశారు. అయితే దానికి ప్రతిగా వారికి తిరిగి వచ్చింది కేవలం రూ.1,000 మాత్రమే. చివరకు తాము మోసపోయామని గ్రహించిన వారు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
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