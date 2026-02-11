'ఓయ్ నీకో సర్ప్రైజ్ ఉంది - ఈ లింక్ క్లిక్ చెయ్' : ఇలాంటి 'ప్రేమ' మెసేజ్తో జాగ్రత్త
వాలెంటైన్ వీక్లో నూతనోత్సాహంలో యువత - సమయాన్ని అదునుగా చేసుకున్న సైబర్ నేరగాళ్లు - ప్రేమిస్తున్నానంటూ సామాజిక మాధ్యమాల్లో సందేశాలు - సర్ప్రైజ్ ఉందంటూ లింక్ క్లిక్ చేయించే ప్రయత్నాలు
Published : February 11, 2026 at 9:44 AM IST
Cybercrime During Valentine Week : వాలెంటైన్ వీక్ వచ్చేసింది. దీంతో యువతలో మరింత ఉత్సాహం పెరిగింది. ప్రేమికులు ఒకరికి మరొకరు శుభాకాంక్షలు చెప్పుకుంటూ, బహుమతులు ఇచ్చిపుచ్చుకుంటూ ఆనందంలో తేలిపోతున్నారు. అయితే ఈ సమయాన్ని అదునుగా తీసుకుని సైబర్ నేరగాళ్లు రెచ్చిపోతున్నారు. యువతను ఆకట్టుకునేలా మెసేజ్లు పంపుతూ, డిజిటల్ వలలు విసురుతున్నారు. నేడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా ట్రెండ్ అవుతున్న వాలెంటైన్స్ యాక్సెప్ట్ లింక్లు, సీక్రెట్ వాలెంటైన్ పేరుతో సందేశాలు పంపుతున్నారు.
వీటిని ఓపెన్ చేస్తే రహస్య సందేశం ఉందని యువతలో ఆసక్తి రేకెత్తిస్తున్నారు. అయితే ఇలాంటి సందేశాల వెనక ప్రమాదం దాగి ఉందని, ప్రతి ఒక్కరూ ఈ విషయాలను గమనించాలని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. సామాజిక మాధ్యమాల్లో అపరిచితుల నుంచి వచ్చే సందేశాలకు వీలైనంత దూరంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. ఇతరుల నుంచి వచ్చే లింక్లను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ క్లిక్ చేయొద్దని చెబుతున్నారు. దీనివల్ల మన బ్యాంకు ఖాతాలో నగదు, మన వ్యక్తిగత సమాచారం వంటి తదితర వివరాలు సైబర్ నైరగాళ్ల చేతుల్లోకి వెళతాయని హెచ్చరిస్తున్నారు.
ప్రేమను వ్యక్తం చేస్తున్నట్లు సందేశం : హైదరాబాద్ పరిధిలోని అల్వాల్కు చెందిన ఓ యువకుడికి అనుకోకుండా ఓ రోజు వాట్సప్లో మెసేజ్ వచ్చింది. ఏమిటా అని ఓపెన్ చేస్తే ఓ యువతి పేరుతో సందేశం అందింది. దానిలో ప్రపోజ్డే సందర్భంగా ఆమె తన ప్రేమను వ్యక్తం చేస్తున్నట్లు పేర్కొంది. దీంతో ఆ యువకుడు ఆశ్చర్యానికి గురయ్యాడు. అయితే దీనిలోని మరో మాటగా కింద ఉన్న లింక్ను క్లిక్ చేస్తే నీకొక సర్ప్రైజ్ ఉందని రాశారు. దీంతో సదరు వ్యక్తి ఆత్రుతలో ఆ లింక్ను క్లిక్ చేసి ఓపెన్ చేసే ప్రయత్నం చేశాడు. అంతే ఒక్కసారిగా తన ఫోన్ స్విచ్ఆఫ్ అయిపోయింది. అతడు ఎన్ని రకాలుగా ప్రయత్నించినా ఫోన్ ఓపెన్ కాలేదు. చివరికి గంట తర్వాత ఆన్ అయింది. మొదట తన ఫోన్ హ్యాకింగ్కు గురైందని భయాందోళనలకు లోనయ్యాడు. ఫోన్ ఓపెన్ కాగానే తన బ్యాంక్ ఖాతాను చెక్ చేశాడు. ఖాతాలో నగదు సేఫ్గా ఉండటంతో ఊపిరి పీల్చుకున్నాడు.
మోసం ఇలా : తొలుత అపరిచితుల నుంచి ఆసక్తికరంగా ఓ సందేశం పంపుతారు. దీనిలో ఈ లింక్ ఓపెన్ చేస్తే సర్ప్రైజ్ ఉందని ఉసిగొల్పుతారు. కంగారులో దానిని క్లిక్ చేయగానే మన ఫోన్లోకి మనకు తెలియకుండానే ఓ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. ఈ యాప్ బయటకు కనిపించదు. దీంతో ఆ యాప్ మన ఫోన్లో రన్ అవుతున్న విషయాన్ని మనం గమనించలేము. అయితే ఈ యాప్ సాయంతో నేరగాళ్లు మన ఫోన్లోని మనకు సంబంధించిన వ్యక్తిగత సమాచారం, ఫొటోలు, వీడియోలను సులువుగా కంట్రోల్ చేయగలుగుతారు.
ఇంకొంతమంది ఇదే తరహాలో మెసేజ్లు పంపుతారు. గిఫ్ట్ కార్డులు గెలుచుకోవాలంటే రూ.1 చెల్లించాలని ఉసిగొలుపుతారు. ఇంత తక్కువ మొత్తంలో ఎక్కువ విలువ చేసే గిఫ్ట్ కార్డు వస్తుందని ఆశపడి దీనిలో డబ్బులు చెల్లిస్తే మన బ్యాంకు ఖాతాలోని నగదు మొత్తాన్నీ ఖాళీ చేస్తారు.
మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు :
- అపరిచిత వ్యక్తుల నుంచి వచ్చే ఏ లింక్లను క్లిక్ చేయకూడదు.
- స్నేహితుల నుంచి వచ్చినా కూడా ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటే మరీ మంచిది.
- ఏదైనా లింక్ క్లిక్ చేయగానే వేరే వెబ్సైట్లోనికి రీడైరెక్ట్ అయితే దాని యూఆర్ఎల్ సరిగ్గా ఉందా లేదా అనే విషయాలను సరిచూసుకోవాల్సిందే.
- దీనికి ప్రధాన కారణం ఒక్క అక్షరం తప్పుగా పడినా అది నకిలీ వెబ్సైట్ ఓపెన్ అయ్యే ప్రమాదాలు అనేకం ఉన్నాయి.
- ఆన్లైన్లో మన వ్యక్తిగత వివరాలు, పాస్వర్డ్, పుట్టిన తేదీ, బ్యాంకు వివరాలు అడిగితే అలాంటి వెబ్సైట్లపై మరింత అప్రమత్తత అవసరమని నిపుణులు అంటున్నారు.
- సోషల్ మీడియా, బ్యాంకింగ్ యాప్లకు రెండంచెల అథెంటికేషన్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం మంచిది.
