'ఓయ్ నీకో సర్​ప్రైజ్​ ఉంది - ఈ లింక్​ క్లిక్ చెయ్'​ : ఇలాంటి 'ప్రేమ' మెసేజ్​తో జాగ్రత్త

వాలెంటైన్​ వీక్​లో నూతనోత్సాహంలో యువత - సమయాన్ని అదునుగా చేసుకున్న సైబర్​ నేరగాళ్లు - ప్రేమిస్తున్నానంటూ సామాజిక మాధ్యమాల్లో సందేశాలు - సర్​ప్రైజ్​ ఉందంటూ లింక్​ క్లిక్ చేయించే ప్రయత్నాలు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 11, 2026 at 9:44 AM IST

3 Min Read
Cybercrime During Valentine Week : వాలెంటైన్​ వీక్ వచ్చేసింది. దీంతో యువతలో మరింత ఉత్సాహం పెరిగింది. ప్రేమికులు ఒకరికి మరొకరు శుభాకాంక్షలు చెప్పుకుంటూ, బహుమతులు ఇచ్చిపుచ్చుకుంటూ ఆనందంలో తేలిపోతున్నారు. అయితే ఈ సమయాన్ని అదునుగా తీసుకుని సైబర్​ నేరగాళ్లు రెచ్చిపోతున్నారు. యువతను ఆకట్టుకునేలా మెసేజ్​లు పంపుతూ, డిజిటల్ వలలు విసురుతున్నారు. నేడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా ట్రెండ్​ అవుతున్న వాలెంటైన్స్ యాక్సెప్ట్ లింక్​లు, సీక్రెట్​ వాలెంటైన్​ పేరుతో సందేశాలు పంపుతున్నారు.

వీటిని ఓపెన్​ చేస్తే రహస్య సందేశం ఉందని యువతలో ఆసక్తి రేకెత్తిస్తున్నారు. అయితే ఇలాంటి సందేశాల వెనక ప్రమాదం దాగి ఉందని, ప్రతి ఒక్కరూ ఈ విషయాలను గమనించాలని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. సామాజిక మాధ్యమాల్లో అపరిచితుల నుంచి వచ్చే సందేశాలకు వీలైనంత దూరంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. ఇతరుల నుంచి వచ్చే లింక్​లను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ క్లిక్​ చేయొద్దని చెబుతున్నారు. దీనివల్ల మన బ్యాంకు ఖాతాలో నగదు, మన వ్యక్తిగత సమాచారం వంటి తదితర వివరాలు సైబర్​ నైరగాళ్ల చేతుల్లోకి వెళతాయని హెచ్చరిస్తున్నారు.

ప్రేమను వ్యక్తం చేస్తున్నట్లు సందేశం : హైదరాబాద్ పరిధిలోని అల్వాల్​కు చెందిన ఓ యువకుడికి అనుకోకుండా ఓ రోజు వాట్సప్​లో మెసేజ్​ వచ్చింది. ఏమిటా అని ఓపెన్​ చేస్తే ఓ యువతి పేరుతో సందేశం అందింది. దానిలో ప్రపోజ్​డే సందర్భంగా ఆమె తన ప్రేమను వ్యక్తం చేస్తున్నట్లు పేర్కొంది. దీంతో ఆ యువకుడు ఆశ్చర్యానికి గురయ్యాడు. అయితే దీనిలోని మరో మాటగా కింద ఉన్న లింక్​ను క్లిక్​ చేస్తే నీకొక సర్​ప్రైజ్​ ఉందని రాశారు. దీంతో సదరు వ్యక్తి ఆత్రుతలో ఆ లింక్​ను క్లిక్​ చేసి ఓపెన్​ చేసే ప్రయత్నం చేశాడు. అంతే ఒక్కసారిగా తన ఫోన్​ స్విచ్​ఆఫ్ అయిపోయింది. అతడు ఎన్ని రకాలుగా ప్రయత్నించినా ఫోన్​ ఓపెన్​ కాలేదు. చివరికి గంట తర్వాత ఆన్​ అయింది. మొదట తన ఫోన్​ హ్యాకింగ్​కు గురైందని భయాందోళనలకు లోనయ్యాడు. ఫోన్​ ఓపెన్​ కాగానే తన బ్యాంక్​ ఖాతాను చెక్​ చేశాడు. ఖాతాలో నగదు సేఫ్​గా ఉండటంతో ఊపిరి పీల్చుకున్నాడు.

మోసం ఇలా : తొలుత అపరిచితుల నుంచి ఆసక్తికరంగా ఓ సందేశం పంపుతారు. దీనిలో ఈ లింక్ ఓపెన్​ చేస్తే సర్​ప్రైజ్​ ఉందని ఉసిగొల్పుతారు. కంగారులో దానిని క్లిక్ చేయగానే మన ఫోన్​లోకి మనకు తెలియకుండానే ఓ సాఫ్ట్​వేర్​ ఇన్​స్టాల్​ అవుతుంది. ఈ యాప్​ బయటకు కనిపించదు. దీంతో ఆ యాప్​ మన ఫోన్​లో రన్​ అవుతున్న విషయాన్ని మనం గమనించలేము. అయితే ఈ యాప్​ సాయంతో నేరగాళ్లు మన ఫోన్​లోని మనకు సంబంధించిన వ్యక్తిగత సమాచారం, ఫొటోలు, వీడియోలను సులువుగా కంట్రోల్​ చేయగలుగుతారు.

ఇంకొంతమంది ఇదే తరహాలో మెసేజ్​లు పంపుతారు. గిఫ్ట్​ కార్డులు గెలుచుకోవాలంటే రూ.1 చెల్లించాలని ఉసిగొలుపుతారు. ఇంత తక్కువ మొత్తంలో ఎక్కువ విలువ చేసే గిఫ్ట్​ కార్డు వస్తుందని ఆశపడి దీనిలో డబ్బులు చెల్లిస్తే మన బ్యాంకు ఖాతాలోని నగదు మొత్తాన్నీ ఖాళీ చేస్తారు.

మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు :

  • అపరిచిత వ్యక్తుల నుంచి వచ్చే ఏ లింక్​లను క్లిక్​ చేయకూడదు.
  • స్నేహితుల నుంచి వచ్చినా కూడా ఒకసారి క్రాస్​ చెక్​ చేసుకుంటే మరీ మంచిది.
  • ఏదైనా లింక్​ క్లిక్​ చేయగానే వేరే వెబ్​సైట్​లోనికి రీడైరెక్ట్​ అయితే దాని యూఆర్​ఎల్​ సరిగ్గా ఉందా లేదా అనే విషయాలను సరిచూసుకోవాల్సిందే.
  • దీనికి ప్రధాన కారణం ఒక్క అక్షరం తప్పుగా పడినా అది నకిలీ వెబ్​సైట్​ ఓపెన్​ అయ్యే ప్రమాదాలు అనేకం ఉన్నాయి.
  • ఆన్​లైన్​లో మన వ్యక్తిగత వివరాలు, పాస్​వర్డ్​, పుట్టిన తేదీ, బ్యాంకు వివరాలు అడిగితే అలాంటి వెబ్​సైట్లపై మరింత అప్రమత్తత అవసరమని నిపుణులు అంటున్నారు.
  • సోషల్​ మీడియా, బ్యాంకింగ్ యాప్​లకు రెండంచెల అథెంటికేషన్​ ఏర్పాటు చేసుకోవడం మంచిది.

