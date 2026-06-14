ఎలాన్ మస్క్ ఫోన్ చేసి 'టెస్లా' ఇస్తానన్నాడు - జీర్ణించుకునేలోపే 'జుకర్బర్గ్' హలో అన్నాడు
ఎలాన్ మస్క్, జుకర్బర్గ్ పేరిట విశ్రాంత వైద్యుడిని బురిడీ కొట్టించిన సైబర్ కేటుగాళ్లు - పజిల్స్ పూర్తి చేస్తే ఉచితంగా టెస్లా కారుతో పాటు బంగారం, నగదు ఇస్తామంటూ మాయమాటలు- రూ.10.11 లక్షలకు టోకరా
Published : June 14, 2026 at 11:59 AM IST
Cyber Criminals Scam on Retired Doctor in Hyderabad : స్పేస్ఎక్స్ అధిపతి ఎలాన్ మస్క్, ఫేస్బుక్ వ్యవస్థాపకుడు మార్క్ జుకర్బర్గ్ తనతో నిజంగా మాట్లాడి గిఫ్ట్లు పంపిస్తున్నట్లు భ్రమపడ్డ ఓ రిటైర్డ్ వైద్యుడు సైబర్ నేరగాళ్లకు రూ.10.11 లక్షలను ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు. కుటుంబ సభ్యులు ఈ మోసాన్ని గ్రహించడంతో అసలు విషయం వెలుగు చూసింది. బాధితుడి కుమారుడు సైబర్క్రైమ్ పోలీస్స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయగా కేసు నమోదైంది. వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
పజిల్స్ పూర్తి చేస్తే బహుమతులు : పేట్ బషీరాబాద్కు చెందిన డాక్టర్ కృష్ణయ్య(70) ఉస్మానియా ఆసుపత్రిలో డాక్టర్గా పని చేసి పదవీ విరమణ పొందారు. గతేడాది మార్చిలో ఎలాన్ మస్క్, మార్క్ జుకర్బర్గ్ పేరుతో కొందరు కృష్ణయ్యకు ఫోన్ చేసి మాట్లాడారు. తామిచ్చే పజిల్స్ పూర్తి చేస్తే ఉచితంగా టెస్లా కారుతో పాటు బంగారం, నగదు ఉన్న సంచి రివార్డుగా ఇస్తామంటూ నమ్మబలికారు.
కస్టమ్స్ ఛార్జీలు, బీమా కోసం : సరకు రవాణా విమానాల్లో టెస్లా కార్లు లోడ్ చేస్తున్న ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్తో క్రియేట్ చేసిన కొన్ని వీడియోలు కృష్ణయ్యకు పంపారు. ఈ పజిల్స్ పూర్తి చేసినట్లు కృష్ణయ్య వారికి చెప్పగా, బహుమతులు విమానాల్లో లోడ్ చేశామని, అవి ఇండియాకు వస్తున్నాయని నమ్మబలికారు. ఆ తర్వాత డెలివరీ ఛార్జీలు, కస్టమ్ క్లియరెన్స్ ఛార్జీలు, బీమా, దిగుమతి సుంకం, ఇంధన వ్యయం చెల్లించాలంటూ మెలికపెట్టారు. దీంతో ఆ డాక్టర్ నిందితులు చెప్పిన బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి డబ్బు బదిలీ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. ఇది మోసమని కుటుంబ సభ్యులు ఎంత చెప్పినా వినలేదు. అయితే కుటుంబసభ్యులు కొన్ని బ్యాంకు అకౌంట్లను బ్లాక్ చేయించారు. ఫోన్ కాల్స్ రాకుండా నంబర్లను బ్లాక్ చేశారు. వెంటనే సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో కేసు నమోదైంది. బాధితుడికి నేరగాళ్లు పంపిన ఏఐ వీడియోలు చాలా ప్రొఫెషనల్గా ఉండటంతో ఆయన నిజమని నమ్మినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఎట్టకేలకు కేసు నమోదు కావడంతో తాను మోసపోయానని కృష్ణయ్య ఆలస్యంగా గ్రహించారు.
సెలబ్రిటీలు వ్యక్తిగతంగా ఫోన్ చేయరు : 'ఇలాంటి మోసాల బారిన పడకుండా ఉండాలంటే ముందస్తు నగదు చెల్లింపుల అభ్యర్థనలను పూర్తిగా తిరస్కరించాలి. సెలబ్రిటీలు ఎవరూ వ్యక్తిగతంగా ఫోన్లు చేసి మాట్లాడరని గ్రహించాలి. ఒకవేళ సైబర్ మోసం జరిగితే, వెంటనే 1930 హెల్ప్లైన్ నంబర్కు, లేదంటే www.cybercrime.gov.in పోర్టల్లోకి వెళ్లి ఫిర్యాదు చేయాలి' అని అధికారులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల సొమ్మును టార్గెట్ చేస్తూ దేశవ్యాప్తంగా ఇలాంటి అంతర్జాతీయ మోసాలు, బిలియనీర్ గిఫ్ట్ స్కామ్స్ ప్రస్తుతం విపరీతంగా పెరుగుతున్నాయని, వీటిపట్ల అప్రమత్తంగా ఉండటం అవసరమని సూచిస్తున్నారు.
అత్యాశ వదులుకుంటేనే సైబర్ క్రైమ్ కంట్రోల్ అవుతుంది : డీజీపీ సీవీ ఆనంద్
YUVA : సైబర్ మోసంలో డబ్బుపోగొట్టుకున్నారా? - బాధితులకు న్యాయం చేయడమే లక్ష్యంగా 'డీజీ రక్ష'