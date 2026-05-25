కొత్త నంబర్ నుంచి వాట్సప్కి వెడ్డింగ్ ఇన్విటేషన్ వచ్చిందా? - చెక్ చేయకుండా ఓపెన్ చేశారో అంతే సంగతులు!
కొత్త మెసాలకు తెరలేపుతున్న సైబర్ నేరగాళ్లు - వెడ్డింగ్ ఇన్విటేషన్, ఫ్రీ సినిమాల పేరిట ఏపీకే ఫైల్స్ పంపించి టోకరా - లింకులు, ఫైళ్లు డౌన్లోడ్ చేస్తే సైబర్ నేరస్థుల అధీనంలోకి ఫోన్
Published : May 25, 2026 at 10:35 AM IST
Cyber Fraud with Wedding Invitation : సైబర్ నేరగాళ్లు ప్రతిరోజు టెక్నాలజీని ఉపయోగిస్తూ రెచ్చిపోతున్నారు. ఏదో రీతిన మోసం చేయడమే పనిగా పెట్టుకుని ప్రజల డబ్బును కాజేయడమే లక్ష్యంగా చెలరేగిపోతున్నారు. స్మార్ట్ఫోన్లు ఉపయోగిస్తున్న వారే సైబర్ మోసగాళ్ల వలలో చిక్కుకుని రూ.లక్షలు పోగోట్టుకుంటున్నారు. మొన్నటి వరకు యాప్లు, ఉద్యోగాలు, బ్యాంకుల పేరిట నేరాలకు పాల్పడిన సైబర్ క్రిమినల్స్ తాజాగా పెళ్లిల సీజన్ రావడంతో మ్యారేజ్ ఇన్విటేషన్ పేరితో గాలం వేసేందుకు రెడీ అవుతున్నారు. సోషల్ మీడియా, వాట్సప్ ద్వారా ఏపీకే వెడ్డింగ్ కార్డ్ లింక్లు వస్తాయి. పొరపాటుగా ఆ పెళ్లి తేదీ తెలుసుకుందామని ఆసక్తితో ఆ లింక్పై క్లిక్ చేశారో ఇంక అంతే సంగతులు. ప్రస్తుతం నేరగాళ్లు ఈ తరహా మోసాలు చేసేందుకు సిద్ధమయ్యారు.
నేరగాళ్లు వాట్సప్, ఎస్ఎంఎస్, సోషల్ మీడియాల ద్వారా మ్యారేజ్ ఇన్విటేషన్ ఏపీకే, వెడ్డింగ్ కార్డ్ ఏపీకే లింక్లు వస్తాయి. కొన్ని సందర్భాల్లో బంధుమిత్రుల నంబర్ల నుంచి వచ్చినట్టు భ్రమ కల్పిస్తారు. ఆహ్వాన పత్రికను చూద్దామనే లింక్పై క్లిక్ చేయగానే ఏపీకే ఫైల్ రూపంలో ఉన్న యాప్ ఫోన్లలో డౌన్లోడ్ అవుతుంది. దానిలోని మాల్వేర్ ద్వారా ఫోన్లోని వ్యక్తిగత డేటా, కాంటాక్ట్స్, ఫొటోలు, ఎస్ఎంఎస్లు వారి చేతుల్లోకి చేరుతాయి. వాటి ఆధారంగా అకౌంట్ ఖాతాల్లోని సొమ్ముని ఖాళీ చేస్తున్నారు.
- హైదరాబాద్లో ఇటీవల ఓ ఐటీ ఉద్యోగికి వివాహ ఆహ్వానం పేరిట లింక్ వచ్చింది. దానిలో సమాచారం చూసేందుకు ఏపీకే ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలని సూచించారు. వారు చెప్పినట్టు చేయగానే ఫోన్ హ్యాక్ చేసి రూ.లక్షన్నర కొట్టేశారు. బాధితుడి ఫిర్యాదుతో సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో సైబర్ మాయగాళ్ల బారిన పడకుండా పోలీసులు ప్రజలను అప్రమత్తం చేస్తున్నారు.
డౌన్లోడ్ చేస్తే ఇలా చేయండి : ఏపీకే ఫైల్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే వెంటనే ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ చేయాలి. అనుమానాస్పద యాప్ను ఆన్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. పాస్వర్డ్స్, బ్యాంకు పిన్ నంబర్లు మార్చాలి. బ్యాంకు లావాదేవీలను పరిశీలించాలి. నేషనల్ సైబర్ క్రైమ్ పోర్టల్, టోల్ఫ్రీ నంబర్ 1930కు ఫిర్యాదు చేయాలి.
ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి :
- సందేశాల రూపంలో వచ్చే అనుమానాస్పద లింక్లను క్లిక్ చేయొద్దు.
- అది నిజమైనది పంపితే పీడీఎఫ్ లేదా జేపీజీ పీడీఎఫ్ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది. ఏపీకే ఫైల్ వచ్చిందంటే మోసమేనని గ్రహించాలి.
- బంధుమిత్రుల పేర్లు, ఫోన్ నంబర్లలో ఏపీకే ఫైల్ ఉన్నట్టు గుర్తిస్తే ఫోన్ చేసి వాస్తవాలు తెలుసుకోవాలి.
- యాప్స్ను గూగుల్ ప్లే, ఆపిల్ యాప్ స్టోర్ నుంచే డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి.
- ఏపీకే ఫైల్స్ ద్వారా డౌన్లోడ్ చేయొద్దు.
- ఫొన్ సెక్యూరిటీని ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేస్తుండాలి.
- యాంటీవైరస్, సెక్యూరిటీ యాప్స్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి.
''ఫోన్కు వచ్చే అనుమానాస్పద లింకుల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వివాహ ఆహ్వానపత్రిక పేరుతో ఏపీకే ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేయించి ప్రమాదకరమైన మాల్వేర్తో ఫోన్ హ్యాక్ చేసి సమాచారం చోరీ చేస్తున్నారు. పెళ్లి శుభలేఖ, కొత్త సినిమా ఉచితంగా చూడవచ్చని అమాయకులకు ఆశచూపి మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. లింకుల వెనుక దాగిన ప్రమాదాన్ని గుర్తించండి. తెలియని నంబర్ల నుంచి వచ్చే సందేశాలు, లింక్లకు స్పందించవచ్చు'' - అరవింద్బాబు, డీసీపీ, హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్
ఆసక్తితో తెరిస్తే అంతే సంగతులు : కొత్త నంబర్లు, ఖాతాల నుంచి ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్, వాట్సప్ తదితరాలకు ఆహ్వాన పత్రికలు, వీడియోలు, లింకులు, ఫైళ్లను సైబర్ నేరస్థులు పంపిస్తారు. దీంతో మనమేం చేస్తాం ఎవరు పంపారనే ఆసక్తితో క్లిక్ చేస్తే మన ప్రమేయం లేకుండా మొబైల్లోకి ఏపీకే ఫైల్ రూపంలో ఉండే యాప్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది. ఫోన్ గ్యాలరీ, యాప్లలోని డేటాతో సహా అన్ని రకాల అనుమతుల్ని ఈ మాల్వేర్ సొంతంగా దానంతట అదే తీసుకుంటుంది. ఇలా వెడ్డింగ్ ఇన్విటేషన్, వీడియోలు అని భావించి డౌన్లోడ్ చేస్తే ప్రమాదకర సాఫ్ట్ వేర్ యాప్లు ఇన్స్టాల్ అయి ఫోన్ హ్యాక్ అవుతుంది. దీంతో నేరగాళ్లు పూర్తిగా ఫోన్ను తమ అధీనంలోకి తీసుకుని బ్యాంక్ ఖాతాల నుంచి డబ్బంతా కాజేస్తారు. ఫోన్, కంప్యూటర్లోని వ్యక్తిగత ఫొటోలు, వీడియోలు ఇతర సమాచారాన్ని సేకరించి బెదిరింపులు చేస్తారు. ఇలాంటి తరహా ఫిర్యాదులు సైబర్ నేరగాళ్ల వెడ్డింగ్ ఇన్విటేషన్, వీడియోలు, లింకుల, ఫైళ్లు పంపుతూ మోసం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.
