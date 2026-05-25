కొత్త నంబర్​ నుంచి వాట్సప్​కి వెడ్డింగ్​ ఇన్విటేషన్​ వచ్చిందా? - చెక్​ చేయకుండా ఓపెన్​ చేశారో అంతే సంగతులు!

కొత్త మెసాలకు తెరలేపుతున్న సైబర్ నేరగాళ్లు - వెడ్డింగ్​ ఇన్విటేషన్, ఫ్రీ సినిమాల​ పేరిట ఏపీకే ఫైల్స్​ పంపించి టోకరా - లింకులు, ఫైళ్లు డౌన్​లోడ్​ చేస్తే సైబర్‌ నేరస్థుల అధీనంలోకి ఫోన్‌

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 25, 2026 at 10:35 AM IST

Cyber Fraud with Wedding Invitation : సైబర్​ నేరగాళ్లు ప్రతిరోజు టెక్నాలజీని ఉపయోగిస్తూ రెచ్చిపోతున్నారు. ఏదో రీతిన మోసం చేయడమే పనిగా పెట్టుకుని ప్రజల డబ్బును కాజేయడమే లక్ష్యంగా చెలరేగిపోతున్నారు. స్మార్ట్​ఫోన్లు ఉపయోగిస్తున్న వారే సైబర్​ మోసగాళ్ల వలలో చిక్కుకుని రూ.లక్షలు పోగోట్టుకుంటున్నారు. మొన్నటి వరకు యాప్​లు, ఉద్యోగాలు, బ్యాంకుల పేరిట నేరాలకు పాల్పడిన సైబర్​ క్రిమినల్స్​ తాజాగా పెళ్లిల సీజన్​ రావడంతో మ్యారేజ్ ఇన్విటేషన్ పేరితో గాలం వేసేందుకు రెడీ అవుతున్నారు. ​సోషల్​ మీడియా, వాట్సప్​ ద్వారా ఏపీకే వెడ్డింగ్​ కార్డ్​ లింక్​లు వస్తాయి. పొరపాటుగా ఆ పెళ్లి తేదీ తెలుసుకుందామని ఆసక్తితో ఆ లింక్​పై క్లిక్​ చేశారో ఇంక అంతే సంగతులు. ప్రస్తుతం నేరగాళ్లు ఈ తరహా మోసాలు చేసేందుకు సిద్ధమయ్యారు.

నేరగాళ్లు వాట్సప్​, ఎస్​ఎంఎస్​, సోషల్​ మీడియాల ద్వారా మ్యారేజ్​ ఇన్విటేషన్​ ఏపీకే, వెడ్డింగ్​ కార్డ్​ ఏపీకే లింక్​లు వస్తాయి. కొన్ని సందర్భాల్లో బంధుమిత్రుల నంబర్ల నుంచి వచ్చినట్టు భ్రమ కల్పిస్తారు. ఆహ్వాన పత్రికను చూద్దామనే లింక్​పై క్లిక్​ చేయగానే ఏపీకే ఫైల్​ రూపంలో ఉన్న యాప్​ ఫోన్లలో డౌన్​లోడ్​ అవుతుంది. దానిలోని మాల్​వేర్​ ద్వారా ఫోన్​లోని వ్యక్తిగత డేటా, కాంటాక్ట్స్​, ఫొటోలు, ఎస్​ఎంఎస్​లు వారి చేతుల్లోకి చేరుతాయి. వాటి ఆధారంగా అకౌంట్​ ఖాతాల్లోని సొమ్ముని ఖాళీ చేస్తున్నారు.

  • హైదరాబాద్​లో ఇటీవల ఓ ఐటీ ఉద్యోగికి వివాహ ఆహ్వానం పేరిట లింక్​ వచ్చింది. దానిలో సమాచారం చూసేందుకు ఏపీకే ఫైల్​ డౌన్​లోడ్​ చేసుకోవాలని సూచించారు. వారు చెప్పినట్టు చేయగానే ఫోన్​ హ్యాక్​ చేసి రూ.లక్షన్నర కొట్టేశారు. బాధితుడి ఫిర్యాదుతో సైబర్​ క్రైమ్​ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో సైబర్​ మాయగాళ్ల బారిన పడకుండా పోలీసులు ప్రజలను అప్రమత్తం చేస్తున్నారు.

డౌన్​లోడ్​ చేస్తే ఇలా చేయండి : ఏపీకే ఫైల్​ ఇన్​స్టాల్​ చేస్తే వెంటనే ఇంటర్నెట్​ ఆఫ్​ చేయాలి. అనుమానాస్పద యాప్​ను ఆన్​ ఇన్​స్టాల్​ చేయాలి. పాస్​వర్డ్స్​, బ్యాంకు పిన్​ నంబర్లు మార్చాలి. బ్యాంకు లావాదేవీలను పరిశీలించాలి. నేషనల్​ సైబర్​ క్రైమ్​ పోర్టల్​, టోల్​ఫ్రీ నంబర్​ 1930కు ఫిర్యాదు చేయాలి.

ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి :

  • సందేశాల రూపంలో వచ్చే అనుమానాస్పద లింక్​లను క్లిక్​ చేయొద్దు.
  • అది నిజమైనది పంపితే పీడీఎఫ్​ లేదా జేపీజీ పీడీఎఫ్​ ఫార్మాట్​లో ఉంటుంది. ఏపీకే ఫైల్​ వచ్చిందంటే మోసమేనని గ్రహించాలి.
  • బంధుమిత్రుల పేర్లు, ఫోన్​ నంబర్లలో ఏపీకే ఫైల్​ ఉన్నట్టు గుర్తిస్తే ఫోన్​ చేసి వాస్తవాలు తెలుసుకోవాలి.
  • యాప్స్​ను గూగుల్​ ప్లే, ఆపిల్​ యాప్​ స్టోర్​ నుంచే డౌన్​లోడ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఏపీకే ఫైల్స్​ ద్వారా డౌన్​లోడ్​ చేయొద్దు.
  • ఫొన్​ సెక్యూరిటీని ఎప్పటికప్పుడు అప్​డేట్​ చేస్తుండాలి.
  • యాంటీవైరస్​, సెక్యూరిటీ యాప్స్​ను డౌన్​లోడ్​ చేసుకోవాలి.

''ఫోన్​కు వచ్చే అనుమానాస్పద లింకుల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వివాహ ఆహ్వానపత్రిక పేరుతో ఏపీకే ఫైల్​ డౌన్​లోడ్​ చేయించి ప్రమాదకరమైన మాల్​వేర్​తో ఫోన్​ హ్యాక్​ చేసి సమాచారం చోరీ చేస్తున్నారు. పెళ్లి శుభలేఖ, కొత్త సినిమా ఉచితంగా చూడవచ్చని అమాయకులకు ఆశచూపి మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. లింకుల వెనుక దాగిన ప్రమాదాన్ని గుర్తించండి. తెలియని నంబర్ల నుంచి వచ్చే సందేశాలు, లింక్​లకు స్పందించవచ్చు'' - అరవింద్​బాబు, డీసీపీ, హైదరాబాద్​ సైబర్​ క్రైమ్

ఆసక్తితో తెరిస్తే అంతే సంగతులు : కొత్త నంబర్లు, ఖాతాల నుంచి ఫేస్​బుక్​, ఇన్​స్టాగ్రామ్​, వాట్సప్​ తదితరాలకు ఆహ్వాన పత్రికలు, వీడియోలు, లింకులు, ఫైళ్లను సైబర్​ నేరస్థులు పంపిస్తారు. దీంతో మనమేం చేస్తాం ఎవరు పంపారనే ఆసక్తితో క్లిక్​ చేస్తే మన ప్రమేయం లేకుండా మొబైల్​లోకి ఏపీకే ఫైల్​ రూపంలో ఉండే యాప్​ డౌన్​లోడ్​ అవుతుంది. ఫోన్​ గ్యాలరీ, యాప్​లలోని డేటాతో సహా అన్ని రకాల అనుమతుల్ని ఈ మాల్​వేర్​ సొంతంగా దానంతట అదే తీసుకుంటుంది. ఇలా వెడ్డింగ్​ ఇన్విటేషన్​, వీడియోలు అని భావించి డౌన్​లోడ్​ చేస్తే ప్రమాదకర సాఫ్ట్​ వేర్​ యాప్​లు ఇన్​స్టాల్​ అయి ఫోన్​ హ్యాక్​ అవుతుంది. దీంతో నేరగాళ్లు పూర్తిగా ఫోన్​ను తమ అధీనంలోకి తీసుకుని బ్యాంక్​ ఖాతాల నుంచి డబ్బంతా కాజేస్తారు. ఫోన్​, కంప్యూటర్​లోని వ్యక్తిగత ఫొటోలు, వీడియోలు ఇతర సమాచారాన్ని సేకరించి బెదిరింపులు చేస్తారు. ఇలాంటి తరహా ఫిర్యాదులు సైబర్​ నేరగాళ్ల వెడ్డింగ్​ ఇన్విటేషన్​, వీడియోలు, లింకుల, ఫైళ్లు పంపుతూ మోసం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.

