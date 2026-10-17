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ఆన్​లైన్ ట్రేడింగ్ పేరిట​ ఐటీ ఉద్యోగికి ఎర - నకిలీ యాప్​తో రూ.98 లక్షలు మాయం

ఫేస్​బుక్​లో పరిచయమైన మహిళ మాటలు నమ్మిన ఐటీ ఉద్యోగి ఫేక్ ట్రేడింగ్ యాప్​లో పెట్టుబడి పెట్టి రూ.98 లక్షలు నష్టపోయాడు. మరో కేటుగాడు ఆన్​లైన్​లో కుక్కపిల్లను అమ్ముతానని నమ్మించి ఓ వ్యక్తితో రూ.4.50లక్షలు కాజేశాడు.

Fraud via a fake trading app
నకిలీ ట్రేడింగ్​ యాప్​తో మోసం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 17, 2026 at 2:16 PM IST

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IT Employee Defrauded With Fake Trading App : సోషల్ మీడియాలో వచ్చే ప్రకటనలు చూసి స్పందించవద్దని పోలీసులు ఎంతగా చెబుతున్నా జనాల్లో అవగాహన పెరగడం లేదు. అత్యాశ, అవగాహన లోపం సైబర్ నేరస్తులకు వరంగా మారాయి. ఇలాగే సోషల్​ మీడియాలో యాడ్ చూసి ఓ వ్యక్తి రూ.98 లక్షలు నష్టపోయాడు.

నార్సింగిలోని మంచిరేవులలో నివసిస్తూ సాఫ్ట్​వేర్ ఉద్యోగిగా పనిచేస్తున్న అశోక్​కుమార్​కు ఈ ఏడాది ఆగస్టు 20న ఫేస్‌బుక్ ద్వారా స్మితా శెట్టి అనే వ్యక్తి పరిచయమైంది. సదరు మహిళ ఆన్‌లైన్ ట్రేడింగ్ ద్వారా మంచి లాభాలు పొందొచ్చని చెప్పడంతో అశోక్​కుమార్ నమ్మాడు. ఆమె సూచన మేరకు ఓ ట్రేడింగ్ యాప్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసి మొదట రూ.1.90 లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టాడు.

తనకు వచ్చే రోజువారీ లాభాల నుంచి రూ.21,375 విత్​డ్రా చేసుకోవచ్చని అశోక్​కు సదరు మహిళ భరోసానిచ్చింది. దీంతో బాధితుడు క్రమంగా​ మొత్తం రూ.98,30,525 పెట్టుబడి పెట్టాడు. తన డిజిటల్ ఖాతాలో ఉన్న అసలు పెట్టుబడి, లాభాలు మొత్తం రూ.1,25,80,375 పోగయినట్లు యాప్​లో చూపించింది. కానీ వాటిని విత్​డ్రా చేసుకోవాలంటే పన్నులు చెల్లించాలని డిమాండ్​ చేయడంతో మోసపోయానని గ్రహించి, పోలీసులను ఆశ్రయించాడు.

కుక్కపిల్ల డెలివరీ నెపంతో రూ.4.50 లక్షలు కాజేత

మరో ఘటనలో గత మార్చిలో ఖానాపూర్‌కు చెందిన దేబ్‌నాథ్ అనే వ్యక్తి ఆన్‌లైన్‌లో అలాబై ఫామ్స్ పేరుతో పప్పీలు అమ్మకానికి ఉంచినట్లు చూశాడు. ఓ కుక్కపిల్లను కొనేందుకు అందులో ఉన్న ఫోన్ నంబర్‌ను సంప్రదించగా అతడికి మరో వాట్సాప్ నంబర్‌ ఇచ్చారు. ఆ నంబర్​ వ్యక్తి తన పేరు అజయ్​గా దేబ్​నాథ్​తో పరిచయం చేసుకున్నాడు. ఓ పప్పీ ఫొటోను పంపి రూ.4.50 లక్షలు చెల్లిస్తే కుక్కపిల్లను ఇంటికే పంపిస్తానని నమ్మబలికాడు.

దీన్ని నిజమని నమ్మిన బాధితుడు అవతలి వ్యక్తి సూచించిన బ్యాంకు ఖాతాలకు నగదు పంపాడు. రోజులు గడుస్తున్నా పప్పీని డెలివరీ చేయకపోగా, వ్యక్తి ఫోన్​ చేసినా స్పందించకపోవడంతో బాధితుడు శుక్రవారం సైబరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేశాడు.

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నకిలీ ట్రేడ్ యాప్​తో మోసం
FRAUD WITH FAKE TRADING APP

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