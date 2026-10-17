ఆన్లైన్ ట్రేడింగ్ పేరిట ఐటీ ఉద్యోగికి ఎర - నకిలీ యాప్తో రూ.98 లక్షలు మాయం
ఫేస్బుక్లో పరిచయమైన మహిళ మాటలు నమ్మిన ఐటీ ఉద్యోగి ఫేక్ ట్రేడింగ్ యాప్లో పెట్టుబడి పెట్టి రూ.98 లక్షలు నష్టపోయాడు. మరో కేటుగాడు ఆన్లైన్లో కుక్కపిల్లను అమ్ముతానని నమ్మించి ఓ వ్యక్తితో రూ.4.50లక్షలు కాజేశాడు.
Published : October 17, 2026 at 2:16 PM IST
IT Employee Defrauded With Fake Trading App : సోషల్ మీడియాలో వచ్చే ప్రకటనలు చూసి స్పందించవద్దని పోలీసులు ఎంతగా చెబుతున్నా జనాల్లో అవగాహన పెరగడం లేదు. అత్యాశ, అవగాహన లోపం సైబర్ నేరస్తులకు వరంగా మారాయి. ఇలాగే సోషల్ మీడియాలో యాడ్ చూసి ఓ వ్యక్తి రూ.98 లక్షలు నష్టపోయాడు.
నార్సింగిలోని మంచిరేవులలో నివసిస్తూ సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగిగా పనిచేస్తున్న అశోక్కుమార్కు ఈ ఏడాది ఆగస్టు 20న ఫేస్బుక్ ద్వారా స్మితా శెట్టి అనే వ్యక్తి పరిచయమైంది. సదరు మహిళ ఆన్లైన్ ట్రేడింగ్ ద్వారా మంచి లాభాలు పొందొచ్చని చెప్పడంతో అశోక్కుమార్ నమ్మాడు. ఆమె సూచన మేరకు ఓ ట్రేడింగ్ యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసి మొదట రూ.1.90 లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టాడు.
తనకు వచ్చే రోజువారీ లాభాల నుంచి రూ.21,375 విత్డ్రా చేసుకోవచ్చని అశోక్కు సదరు మహిళ భరోసానిచ్చింది. దీంతో బాధితుడు క్రమంగా మొత్తం రూ.98,30,525 పెట్టుబడి పెట్టాడు. తన డిజిటల్ ఖాతాలో ఉన్న అసలు పెట్టుబడి, లాభాలు మొత్తం రూ.1,25,80,375 పోగయినట్లు యాప్లో చూపించింది. కానీ వాటిని విత్డ్రా చేసుకోవాలంటే పన్నులు చెల్లించాలని డిమాండ్ చేయడంతో మోసపోయానని గ్రహించి, పోలీసులను ఆశ్రయించాడు.
కుక్కపిల్ల డెలివరీ నెపంతో రూ.4.50 లక్షలు కాజేత
మరో ఘటనలో గత మార్చిలో ఖానాపూర్కు చెందిన దేబ్నాథ్ అనే వ్యక్తి ఆన్లైన్లో అలాబై ఫామ్స్ పేరుతో పప్పీలు అమ్మకానికి ఉంచినట్లు చూశాడు. ఓ కుక్కపిల్లను కొనేందుకు అందులో ఉన్న ఫోన్ నంబర్ను సంప్రదించగా అతడికి మరో వాట్సాప్ నంబర్ ఇచ్చారు. ఆ నంబర్ వ్యక్తి తన పేరు అజయ్గా దేబ్నాథ్తో పరిచయం చేసుకున్నాడు. ఓ పప్పీ ఫొటోను పంపి రూ.4.50 లక్షలు చెల్లిస్తే కుక్కపిల్లను ఇంటికే పంపిస్తానని నమ్మబలికాడు.
దీన్ని నిజమని నమ్మిన బాధితుడు అవతలి వ్యక్తి సూచించిన బ్యాంకు ఖాతాలకు నగదు పంపాడు. రోజులు గడుస్తున్నా పప్పీని డెలివరీ చేయకపోగా, వ్యక్తి ఫోన్ చేసినా స్పందించకపోవడంతో బాధితుడు శుక్రవారం సైబరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశాడు.
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