'వీడియో కాల్లోనే అరెస్టు చేస్తున్నాం' - వ్యాపారి నుంచి రూ.1.83 కోట్లు కొట్టేసిన సైబర్ నేరగాళ్లు
అంతకంతకూ పెరుగుతున్న సైబర్ 'డిజిటల్ అరెస్టు'లు - వ్యాపారి నుంచి రూ.1.83 కోట్లు కాజేసిన వైనం - మహిళల అక్రమ రవాణా కేసు పేరిట నాలుగు రోజులు వేధింపులు
Published : December 7, 2025 at 6:44 PM IST
Hyderabad Trader Digital Arrest : సైబర్ నేరగాళ్ల ఆగడాలు రోజురోజుకూ పెచ్చుమీరుతున్నారు. రోజుకో వేషం పూటకో మోసం అన్న చందంగా ప్రజల సొమ్మును కాజేస్తున్నారు. సైబర్ మోసాలపట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ప్రజలకు పోలీసులు అవగాహన కల్పిస్తున్నప్పటికీ ఏదో చోట ఇలాంటి మోసాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. తాజాగా సైబర్ మోసగాళ్లు డిజిటల్ అరెస్టు పేరుతో ఓ వ్యాపారిని మోసగించి రూ.1.87 కోట్లు కాజేసిన ఘటన హైదరాబాద్ నగరంలో చోటుచేసుకుంది. ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
డిజిటల్ అరెస్టు పేరుతో : డిజిటల్ అరెస్టు పేరుతో హైదరాబాద్కు చెందిన ఓ వ్యాపారిని, ఆయన భార్యను భయబ్రాంతులకు గురిచేసిన సైబర్ నేరగాళ్లు రూ.1.83 కోట్లు కాజేశారు. ఇప్పటివరకూ నిందితులు ఈడీ, సీబీఐ తదితర దర్యాప్తు సంస్థల పేర్లు వాడగా ఈసారి ఏకంగా జాతీయ సైబర్ క్రైమ్ కో-ఆర్డినేషన్ సెంటర్ (ఐ4సీ) పేరును వాడటం గమనార్హం. అంతర్జాతీయ మహిళల అక్రమ రవాణా(హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్) కేసులో నిందితుడిగా ఉన్నారని, వీడియో కాల్లోనే అరెస్టు చేస్తున్నట్లు దంపతుల్ని నేరగాళ్లు బెదిరించారు.
బాధితుల ఫిర్యాదుతో సైబరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేశారు. రంగారెడ్డి జిల్లాలోని మోకిలకు చెందిన వ్యాపారి(60)కి నవంబరు 27వ తేదీన బెంగళూరులోని ఐ4సీ నుంచి మాట్లాడుతున్నామంటూ కాల్ వచ్చింది. బెంగళూరు నగరానికి చెందిన మహిళను వేధించిన కేసులో వ్యాపారి అనుమానితుడిగా ఉన్నారని, ఆ కేసు గురించి మాట్లాడాలంటూ తిరుమల రామారావు అనే పేరుతో ఓ వ్యక్తి లైన్లోకి వచ్చాడు. కేసుతో తనకెలాంటి సంబంధం లేదని, ఎవర్నీ వేధించలేదని బాధితుడు చెప్పినప్పటికీ పట్టించుకోలేదు.
అతడి ఆధార్ నంబరు తీసుకున్నారు. పోలీస్ కంట్రోల్ రూం ఇన్ఛార్జి శివప్రసాద్ పేరుతో ఒకరు లైన్లోకి వచ్చి కేసు మాఫీ చేసి, పోలీస్ క్లియరెన్స్ సర్టిఫికెట్ పోస్టులో పంపిస్తానని వివరించాడు. ఆ తర్వాత మరొకరు ఫోన్ లైన్లోకి వచ్చారు. అంతర్జాతీయ మహిళా అక్రమ రవాణా కేసులో వ్యాపారి అనుమానితుడిగా ఉన్నారని ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడు సదాఖత్ ఖాన్ అరెస్టయ్యాడని చెప్పాడు.
సందీప్రావు పేరుతో మరో వ్యక్తి లైన్లోకి వచ్చి : వ్యాపారి, ఆయన భార్య ఇద్దరూ ఒకే దగ్గరుండి వీడియో కాల్ చేయాలని సైబర్ మోసగాడు సూచించాడు. వ్యాపారి బ్యాంకు అకౌంట్ల వివరాలు సేకరించారు. కొంతసేపటి తర్వాత సీబీఐ అధికారి దయానాయక్ పేరుతో వీడియో కాల్లోకి మరో నిందితుడు వచ్చాడు. వ్యాపారిని, ఆయన భార్యను అరెస్టు చేసి, 90 రోజుల(మూడు నెలలు) కస్టడీకి తీసుకుంటామంటూ భయబ్రాంతులకు గురిచేశాడు. తమను అరెస్టు చేయొద్దంటూ భార్యాభర్తలిద్దరూ వారిని వేడుకున్నారు. దీంతో తాత్కాలికంగా డిజిటల్ అరెస్టు చేస్తున్నట్లుగా ప్రకటించాడు.
సీబీఐ, ఈడీ అధికారులు వచ్చి అరెస్టు చేస్తారని : తాను చెప్పినట్లు చేయకపోతే సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలతో ఆదాయపు పన్ను, సీబీఐ, ఈడీ అధికారులు వచ్చి అరెస్టు చేస్తారని భయపెట్టాడు. తాము చెప్పిన బ్యాంకు ఖాతాల్లో డబ్బు పంపించినట్లయితే దర్యాప్తు ముగిసిన అనంతరం డబ్బు రీఫండ్ అవుతుందన్నాడు. ఇలా నవంబరు 28వ తేదీ నుంచి డిసెంబరు 1వ తేదీ వరకూ ఆ వ్యాపారి నుంచి రూ.1.82 కోట్లను నేరగాళ్లు తమ ఖాతాలకు బదిలీ చేయించుకున్నారు. డిసెంబరు 1వ తేదీన మరోసారి ఫోన్ చేసి భూములు, బంగారు ఆభరణాల గురించి తనిఖీలు చేయాల్సి ఉందని వ్యాపారి ఇంటికి తమ అధికారుల బృందం వస్తుందని చెప్పారు. దీని గురించి బాధితులు తనకు తెలిసినవారిని ఆరా తీయగా అంతా బూటకమని తేలడంతో పోలీసులను వ్యాపారి ఆశ్రయించారు.
డిజిటల్ అరెస్ట్ మోసాలపై సీబీఐ దర్యాప్తునకు సుప్రీంకోర్టు ఆదేశం