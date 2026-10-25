మనీలాండరింగ్ పేరు చెప్పి - విశ్రాంత ఉద్యోగిని నుంచి రూ.1.17 కోట్లు కొల్లగొట్టి
Cybercrime Target Retired Employee : డిజిటల్ అరెస్ట్ పేరుతో సైబర్ నేరగాళ్లు హైదరాబాద్కు చెందిన ఓ విశ్రాంత ఉద్యోగినిని మోసం చేసి రూ.1.17 కోట్లు దోచుకున్నారు.
Published : October 25, 2026 at 12:04 PM IST
Cyber Fraud in the name of 'Digital Arrest' : సాంకేతికత పెరిగే కొద్దీ సైబర్ నేరగాళ్ల దాడులు కూడా విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నాయి. సామాన్యుల నుంచి ఉన్నత చదువులు చదివిన వారి వరకు అందరినీ తమ బుట్టలో వేసుకుంటున్న కేటుగాళ్లు, తాజాగా హైదరాబాద్లో ఓ రిటైర్డ్ ఉద్యోగినిని లక్ష్యంగా చేసుకుని భారీ మోసానికి పాల్పడ్డారు. డిజిటల్ అరెస్ట్ పేరుతో బాధితురాలిని మానసికంగా భయపెట్టి, దాదాపు రూ.1.17 కోట్లు కొల్లగొట్టారని హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులకు బాధితురాలు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
వాట్సప్ వీడియో కాల్స్ చేసి పోలీసులమంటూ పరిచయం
హైదరాబాద్కు చెందిన ఓ రిటైర్డ్ మహిళా ఉద్యోగినిని లక్ష్యంగా చేసుకున్న సైబర్ ముఠా వ్యూహాత్మకంగా పావులు కదిపింది. మొదట ఆమెకు వాట్సప్ ద్వారా వీడియో కాల్స్ చేసిన నిందితులు, తాము నాసిక్ పోలీసులుగా పరిచయం చేసుకున్నారు. ఆ తర్వాత అసలు నాటకానికి తెరలేపారు. బాధితురాలి ఆధార్ కార్డ్ వివరాలను ఉపయోగించి ఎవరో గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు అక్రమంగా ఒక బ్యాంకు ఖాతాను తెరిచారని, ఆ ఖాతా ద్వారా ఏకంగా రూ.2 కోట్ల మనీలాండరింగ్ జరిగిందని నమ్మబలికారు.
నకిలీ లెటర్లతో అరెస్ట్ వారెంట్లు
అంతేకాకుండా ఈ కుంభకోణం ఉగ్రవాదులకు నిధులు చేరవేసే తీవ్రమైన కేసుతో ముడిపడి ఉందని, ఇందులో ఆమె కూడా ఇరుక్కున్నారంటూ తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. బాధితురాలిని పూర్తిగా మానసిక భయాందోళనకు గురి చేసేందుకు ఆ కేటుగాళ్లు నేషనల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్, సుప్రీంకోర్టు, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అధికారులమంటూ నకిలీ లెటర్లు, అరెస్ట్ వారెంట్లు, ప్రభుత్వ ముద్రలతో కూడిన నకిలీ పత్రాలను సృష్టించి వాట్సప్నకు పంపారు.
ఈ పరిణామాలు చూసి హడలిపోయిన ఆ వృద్ధురాలు ఏం చేయాలో తెలియక కంగారుపడ్డారు. ఈ విషయాన్ని బయట ఎవరికైనా చెబితే కుటుంబసభ్యులందరినీ అరెస్ట్ చేస్తామని, తీవ్రమైన పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని తీవ్రంగా బెదిరించారని పోలీసుల ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు.
మీ ఖాతాలోని నగదు బదిలీ చేస్తే చెక్ చేస్తాం
బాధితురాలిని తమ ఆధీనంలోకి తీసుకున్న ఆ ముఠా, ఆమె వద్ద ఉన్న సొమ్ము వివరాలు సేకరించారని పోలీసులకు తెలియజేశారు. మీ ఖాతాల్లో ఉన్న సొమ్ము అక్రమమైనదా లేక చట్టబద్ధమైనదా తేల్చేందుకు డబ్బుల వెరిఫికేషన్ చేయాల్సి ఉంటుందని నమ్మించారు. తాము చెప్పిన ఖాతాలకు నగదు బదిలీ చేస్తే, ప్రక్రియ పూర్తయిన మూడు రోజుల్లో ఆ మొత్తాన్ని తిరిగి మీ ఖాతాకే జమ చేస్తామని సైబర్ కేటుగాళ్లు నమ్మబలికారు. వారి మాటలను నమ్మిన బాధితురాలు ఆందోళనలో పడి, తన వద్ద ఉన్న మార్గాలన్నీ వెతుక్కున్నారు.
తన పేరిట ఉన్న ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లను మధ్యలోనే రిడీమ్ చేశారు. అంతేకాకుండా ముత్తూట్ ఫైనాన్స్లో తన బంగారాన్ని తాకట్టు పెట్టి మరీ రుణం తీసుకున్నారు. బాధితురాలు వివిధ మార్గాల ద్వారా సమకూర్చిన డబ్బును ఆరు విడతల్లో సైబర్ నేరగాళ్లు సూచించిన బ్యాంకు ఖాతాలకు ఆన్లైన్ ద్వారా బదిలీ చేశారని పోలీసులు గుర్తించారు. యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా రూ.60 లక్షలు, కెనరా బ్యాంకు రూ.34,70,000, ఎస్బీఐ రూ.22,50,000 ఇలా మొత్తం రూ.1,17,20,000 డబ్బును బదిలీ చేసింది.
ఆలస్యంగా గుర్తించిన వృద్ధురాలు
సైబర్ కేటుగాళ్లకు డబ్బు మొత్తం బదిలీ చేసిన తర్వాత నుంచి స్పందన కరువవడంతో పాటు వారి ఫోన్లు పని చేయకపోవడంతో తాను మోసపోయినట్లుగా ఆ వృద్ధురాలు ఆలస్యంగా గుర్తించారు. తీవ్ర మనోవేదనకు గురైన ఆమె వెంటనే తేరుకుని నేషనల్ సైబర్ క్రైమ్ పోర్టల్లో ఫిర్యాదు చేశారు. బాధితురాలి ఫిర్యాదు మేరకు హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు వివిధ సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు. డబ్బు బదిలీ అయిన బ్యాంకు ఖాతాల వివరాలను పోలీసులు పరిశీలిస్తున్నారు. నిందితులు ఎక్కడ నుంచి ఈ కాల్స్ చేశారు? వారి వెనక ఏవైనా అంతర్జాతీయ ముఠాలు ఉన్నాయా? అనే కోణంలో విచారణ వేగవంతం చేసి, బాధితురాలి సొమ్మును రికవరీ చేసేందుకు దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు.
సైబర్ మోసానికి గురైతే ఇలా ఫిర్యాదు చేయాలి
సీబీఐ, పోలీసులు, ఎన్ఐఏ, సుప్రీంకోర్టు అధికారులు ఎప్పుడూ ఆన్లైన్, వాట్సప్ వీడియో కాల్స్ ద్వారా విచారణ జరపరు. అలాగే ఎవరినీ డిజిటల్ అరెస్ట్ చేయరని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. ఆన్లైన్ వీడియో కాల్స్లో బెదిరించి ఎవరికైనా డబ్బులు బదిలీ చేయాలని చెబితే అది వంద శాతం మోసమేనని గమనించాలని విజ్జప్తి చేస్తున్నారు. సైబర్ మోసానికి గురైతే ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే 1930 నెంబర్కు కాల్ చేయాలి లేదా www.cybercrime.gov.in వెబ్సైట్లో ఫిర్యాదు నమోదు చేయాలని పోలీసులు కోరుతున్నారు.
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