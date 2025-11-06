'మీవాళ్లు ఆసుపత్రిలో ఉన్నారు - స్పందించకపోతే మీకే నష్టం'
సోషల్ మీడియా వేదికను అదనుగా తీసుకుని మోసాలు చేస్తున్న సైబర్ కేటుగాళ్లు - విదేశాల్లో ఉన్న పిల్లలు ప్రమాదంలో ఉన్నారంటూ నకిలీ ఫోన్కాల్స్ - నెల రోజుల్లోనే 20-25కు పైగా ఫిర్యాదులు
Published : November 6, 2025 at 2:09 PM IST
Scammers Use Fake Emergencies to Steal Money : ఈ మధ్యకాలంలో సోషల్ మీడియా ప్రభావం చిన్నాపెద్దా తేడా లేకుండా అందరిపై పడుతోంది. స్మార్ట్ ఫోన్ పక్కన లేనిదే నిద్రపోని వారు, ఉదయం ఫోన్తోనే నిద్రలేచే వారు మన మధ్యలో చాలా మంది ఉన్నారు. దీనినే ఆసరాగా తీసుకుంటున్న సైబర్ నేరగాళ్లు వారిని నమ్మించి బుట్టలో వేయడానికి ఎన్నో ప్లాన్స్ వేస్తున్నారు. గత కొన్నేళ్లుగా దేశంలో డిజిటల్ పేమెంట్స్ భారీగా పెరిగిపోయాయి. అదే రేంజ్లో సైబర్ నేరాలు కూడా పెరుగుతున్నాయి.
సైబర్ నేరగాళ్లు వేసిన వలలో చిక్కుకుని సామాన్యులు వారి కష్టార్జితం మొత్తాన్ని ధారపోస్తున్నారు. రూ.వేలు, రూ.లక్షలు ఇలా అందిన కాడికి అమాయకుల నుంచి సైబర్ మోసగాళ్లు స్మార్ట్గా దోచేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం కొత్త పద్ధతిలో మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. సోషల్ మీడియాలో మీరు ఇచ్చే సందేశాన్ని బట్టి వారు మరింత సమాచారాన్ని సేకరించి, ప్లాన్ ప్రకారం మోసాలు చేస్తున్నారు. అది ఎలానో ఇప్పుడు చూద్దాం.
డేటా సేకరించి ఫోన్ కాల్స్ : 'మా అబ్బాయి అమెరికాలో ఎం ఎస్ చేస్తున్నాడు. మా అమ్మాయి మిత్రులతో సింగపూర్ టూర్కు వెళ్లిందం'టూ కొందరు సోషల్ మీడియాల్లో షేర్ చేస్తుంటారు. వారు ఇదే అదనుగా పాస్పోర్టు, ప్లైట్ టిక్కెట్లు, ఆధార్ కార్డుల సమాచారం సేకరించి మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. చాలా మంది ఉన్నత చదువులు, ఉద్యోగ అవకాశాలకు హైదరాబాద్ నుంచి అమెరికా, ఇంగ్లాండ్, జపాన్ తదితర దేశాలకు వెళ్తుంటారు. ఏజెంట్ల ద్వారా వీరి డేటా కొనుగోలు చేసి, ఈ తరహా మోసాలకు పాల్పడుతున్నట్లు పోలీసుల దర్యాప్తులో గుర్తించారు.
కొద్ది రోజులుగా విదేశాల్లో ఉన్న పిల్లలు ప్రమాదంలో చిక్కుకున్నారంటూ నకిలీ ఫోన్కాల్స్తో కన్నపేగును కలవరపాటుకు గురి చేస్తున్నాయి. ఇలాంటివి నెల రోజుల్లో హైదరాబాద్లోని మూడు పోలీస్ కమిషనరేట్స్ పరిధిలో 20-25కు పైగా ఫిర్యాదులు రావడం పరిస్థితి తీవ్రతకు అద్దం పడుతోంది. అలాంటి ఘటన ఇక్కడ జరిగింది.
- హైదరాబాద్లో వెంగళరావునగర్కు చెందిన వృద్ధురాలికి ఓ అపరిచితుడి నుంచి వాట్సాప్ కాల్ వచ్చింది. ఆమె కుమారుడు లండన్ ఎయిర్పోర్ట్లో ప్రమాదానికి గురయ్యాడని, ఐసీయూలో చేర్పించానని, చికిత్స కోసమంటూ డబ్బు కావాలంటే ఆమె రూ.35.23 లక్షలు పంపించారు. ఈ విషయం గురించి పెద్ద కుమారుడికి చెప్పడంతో అతడు మోసగాడిని సంప్రదించి సోదరుడి ఫొటోలు పంపాలని సూచించారు. ఇందుకు నిరాకరించిన మోసగాడు ఛాటింగ్లోని వివరాలు తొలగించాడు.
ఎలా మోసగిస్తారంటే? : ఇటీవల పెరిగిన ఈ తరహా కేసులతో అప్రమత్తంగా ఉండాలని సైబర్ క్రైమ్ ఎస్సై హిమారెడ్డి సూచించారు. విదేశాల్లో స్నేహితులు, బంధువులు, రక్త సంబంధీకులు ఆపదలో ఉన్నారంటూ ఫోన్ చేసి బెదిరించటాన్ని ఫేక్ యాక్సిడెంట్స్, ఫ్యామిలీ డిస్ట్రెస్ స్కామ్స్ అంటారు. సైబర్ మోసగాళ్లు బాధితులకు వాట్సప్, అంతర్జాతీయ ఫోన్ నంబర్ ద్వారా కాల్ చేయడం లేదా ఏదైనా సందేశం పంపడం చేస్తున్నారు. ఎవరైనా ఈ తరహా ఫోన్ కాల్స్ చేస్తే ఆందోళనకు గురై డబ్బులు పంపొద్దని తెలిపారు. ఒకవేళ ఏమైనా సందేహం ఉంటే నేరుగా వారిని సంప్రదించటం, స్నేహితులు, అధికారిక ఎంబసీ అధికారులతో ధ్రువీకరించుకోవాలని సూచించారు.
