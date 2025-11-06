ETV Bharat / state

'మీవాళ్లు ఆసుపత్రిలో ఉన్నారు - స్పందించకపోతే మీకే నష్టం'

సోషల్​ మీడియా వేదికను అదనుగా తీసుకుని మోసాలు చేస్తున్న సైబర్​ కేటుగాళ్లు - విదేశాల్లో ఉన్న పిల్లలు ప్రమాదంలో ఉన్నారంటూ నకిలీ ఫోన్​కాల్స్​ - నెల రోజుల్లోనే 20-25కు పైగా ఫిర్యాదులు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 6, 2025 at 2:09 PM IST

Choose ETV Bharat

Scammers Use Fake Emergencies to Steal Money : ఈ మధ్యకాలంలో సోషల్​ మీడియా ప్రభావం చిన్నాపెద్దా తేడా లేకుండా అందరిపై పడుతోంది. స్మార్ట్ ​ఫోన్​ పక్కన లేనిదే నిద్రపోని వారు, ఉదయం ఫోన్​తోనే నిద్రలేచే వారు మన మధ్యలో చాలా మంది ఉన్నారు. దీనినే ఆసరాగా తీసుకుంటున్న సైబర్​ నేరగాళ్లు వారిని నమ్మించి బుట్టలో వేయడానికి ఎన్నో ప్లాన్స్​ వేస్తున్నారు. గత కొన్నేళ్లుగా దేశంలో డిజిటల్ పేమెంట్స్​ భారీగా పెరిగిపోయాయి. అదే రేంజ్​లో సైబర్​ నేరాలు కూడా పెరుగుతున్నాయి.

సైబర్​ నేరగాళ్లు వేసిన వలలో చిక్కుకుని సామాన్యులు వారి కష్టార్జితం మొత్తాన్ని ధారపోస్తున్నారు. రూ.వేలు, రూ.లక్షలు ఇలా అందిన కాడికి అమాయకుల నుంచి సైబర్​ మోసగాళ్లు స్మార్ట్​గా దోచేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం కొత్త పద్ధతిలో మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. సోషల్​ మీడియాలో మీరు ఇచ్చే సందేశాన్ని బట్టి వారు మరింత సమాచారాన్ని సేకరించి, ప్లాన్​ ప్రకారం మోసాలు చేస్తున్నారు. అది ఎలానో ఇప్పుడు చూద్దాం.

డేటా సేకరించి ఫోన్ ​కాల్స్​ : 'మా అబ్బాయి అమెరికాలో ఎం ఎస్​ చేస్తున్నాడు. మా అమ్మాయి మిత్రులతో సింగపూర్​ టూర్​కు వెళ్లిందం'టూ కొందరు సోషల్​ మీడియాల్లో షేర్​ చేస్తుంటారు. వారు ఇదే అదనుగా పాస్​పోర్టు, ప్లైట్​ టిక్కెట్లు, ఆధార్​ కార్డుల సమాచారం సేకరించి మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. చాలా మంది ఉన్నత చదువులు, ఉద్యోగ అవకాశాలకు హైదరాబాద్​ నుంచి అమెరికా, ఇంగ్లాండ్, జపాన్​ తదితర దేశాలకు వెళ్తుంటారు. ఏజెంట్ల ద్వారా వీరి డేటా కొనుగోలు చేసి, ఈ తరహా మోసాలకు పాల్పడుతున్నట్లు పోలీసుల దర్యాప్తులో గుర్తించారు.

కొద్ది రోజులుగా విదేశాల్లో ఉన్న పిల్లలు ప్రమాదంలో చిక్కుకున్నారంటూ నకిలీ ఫోన్​కాల్స్​తో కన్నపేగును కలవరపాటుకు గురి చేస్తున్నాయి. ఇలాంటివి నెల రోజుల్లో హైదరాబాద్​లోని మూడు పోలీస్ కమిషనరేట్స్​ పరిధిలో 20-25కు పైగా ఫిర్యాదులు రావడం పరిస్థితి తీవ్రతకు అద్దం పడుతోంది. అలాంటి ఘటన ఇక్కడ జరిగింది.

  • హైదరాబాద్​లో వెంగళరావునగర్​కు చెందిన వృద్ధురాలికి ఓ అపరిచితుడి నుంచి వాట్సాప్​ కాల్​ వచ్చింది. ఆమె కుమారుడు లండన్​ ఎయిర్​పోర్ట్​లో ప్రమాదానికి గురయ్యాడని, ఐసీయూలో చేర్పించానని, చికిత్స కోసమంటూ డబ్బు కావాలంటే ఆమె రూ.35.23 లక్షలు పంపించారు. ఈ విషయం గురించి పెద్ద కుమారుడికి చెప్పడంతో అతడు మోసగాడిని సంప్రదించి సోదరుడి ఫొటోలు పంపాలని సూచించారు. ఇందుకు నిరాకరించిన మోసగాడు ఛాటింగ్​లోని వివరాలు తొలగించాడు.

ఎలా మోసగిస్తారంటే? : ఇటీవల పెరిగిన ఈ తరహా కేసులతో అప్రమత్తంగా ఉండాలని సైబర్ ​క్రైమ్​ ఎస్సై హిమారెడ్డి సూచించారు. విదేశాల్లో స్నేహితులు, బంధువులు, రక్త సంబంధీకులు ఆపదలో ఉన్నారంటూ ఫోన్​ చేసి బెదిరించటాన్ని ఫేక్​ యాక్సిడెంట్స్​, ఫ్యామిలీ డిస్ట్రెస్​ స్కామ్స్​ అంటారు. సైబర్​ మోసగాళ్లు బాధితులకు వాట్సప్​, అంతర్జాతీయ ఫోన్​ నంబర్​ ద్వారా కాల్​ చేయడం లేదా ఏదైనా సందేశం పంపడం చేస్తున్నారు. ఎవరైనా ఈ తరహా ఫోన్​ కాల్స్​ చేస్తే ఆందోళనకు గురై డబ్బులు పంపొద్దని తెలిపారు. ఒకవేళ ఏమైనా సందేహం ఉంటే నేరుగా వారిని సంప్రదించటం, స్నేహితులు, అధికారిక ఎంబసీ అధికారులతో ధ్రువీకరించుకోవాలని సూచించారు.

'అమ్మాయి అందంగా ఉంది - నాతో ఇష్టంగా మాట్లాడుతోంది' : పొరబడితే అంతే సంగతులు

కేవలం 20 నెలల్లోనే రూ.1000 కోట్లు కొట్టేశారు - ఎక్కడో కాదు మన తెలంగాణలోనే

