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నేరాలకు అడ్డాలుగా సోషల్​ మీడియా వేదికలు! - పోలీసులకు సవాల్​గా మారుతోన్న సాక్ష్యాధారాల సేకరణ

నేరాలకు వేదికలుగా మారుతున్న సోషల్​ మీడియా ప్లాట్​ఫామ్స్​ - సర్వీస్ ప్రొవైడర్ల నుంచి సరిగ్గా అందని డేటా - కీలకమైన కేసుల్లో తప్పించుకుంటున్న నిందితులు - ఆధారాలు సేకరించడంలో పోలీసులకు సవాల్

Criminals Escaping Using Technology
Criminals Escaping Using Technology (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 14, 2026 at 3:01 PM IST

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Criminals Escaping Using Technology : సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులను లక్ష్యంగా చేసుకుని అశ్లీల పోస్టులు పెట్టడం, మహిళలను వేధించే వ్యక్తులు, పెట్టుబడి మోసాలు వంటివి సైబర్ నేరగాళ్లు చేసేవి సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫాం​లలో, యాప్‌లు నిలయాలుగా మారాయి. నేరస్థులు తమ ఆచూకీని తెలియకుండా సాంకేతికతను ఉపయోగించుకుని సులభంగా పట్టుబడకుండా తప్పించుకుంటున్నారు. కొన్ని యాప్‌లలో నియమిత నోడల్ అధికారులు లేరు. నిందితులు ఉపయోగించిన నకిలీ ఖాతాలు లేదా ఐపీ అడ్రస్‌ల వివరాలు కోరుతూ పంపిన ఈ-మెయిల్​కు అవి స్పందించడం లేదు.

మొక్కుబడి సమాాచారం మాత్రమే : పోలీసులు లీగల్ నోటీసులు జారీ చేసినప్పటికీ, కొన్ని యాప్‌లు కేవలం మొక్కుబడిగా సమాచారం మాత్రమే అందిస్తున్నాయి. సర్వీస్ ప్రొవైడర్ల నుంచి సకాలంలో డేటా అందకపోవడం వల్ల కీలకమైన కేసులలో నిందితులు తప్పించుకుంటున్నారని ఒక పోలీసు అధికారి ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. తెర వెనుక పనిచేస్తున్నసూత్రధారులను గుర్తించడం పోలీసులకు ఒక సంక్లిష్టమైన పనిగా మారింది. సాక్ష్యాలు సేకరించే ప్రతి దశలో ఎదురయ్యే అడ్డంకులు దర్యాప్తు అధికారులకు ఒక పెద్ద సవాలుగా నిలుస్తున్నాయి.

  • ఒక హత్య కేసులో ఇద్దరు అనుమానితులు పారిపోయి, ఫేస్‌బుక్ ద్వారా తమ కుటుంబాలతో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నారు. నెల రోజుల క్రితం ఐపీ అడ్రస్ కోరుతూ నిర్వాహకులకు ఈ-మెయిల్ పంపినప్పటికీ, ఎటువంటి స్పందన రాలేదని ఒక ఇన్‌స్పెక్టర్ వ్యక్తం చేశారు.
  • రూ.కోట్ల కాజేసిన ఒక పేరుమోసిన మోసగాడు, తాను ప్రతిరోజూ వేరొక ప్రదేశంలో ఉన్నట్లుగా నమ్మించి, దర్యాప్తు అధికారులను తప్పుదోవ పట్టించడానికి సాంకేతికతను ఉపయోగించాడు. అతను ఒక పాత ఫోన్‌లో నకిలీ ఆధార్ కార్డుతో కొనుగోలు చేసిన సిమ్ కార్డును ఉపయోగించడం వల్లే మేం అతడిని పట్టుకోగలిగామని ఓ డీసీపీ చెప్పారు. సర్వీస్ ప్రొవైడర్లు సహకరించి ఉంటే, మేం విలువైన సమయాన్ని ఆదా చేసుకోగలిగేవాళ్లమని ఆయన నిరాశ వ్యక్తం చేశారు.

ఎలా తప్పించుకోగలుగుతున్నారు : సైబర్ నేరగాళ్లు, మాదకద్రవ్యాల స్మగ్లర్లు తమ అక్రమ లావాదేవీలను సులభతరం చేయడానికి ఇన్‌స్టాగ్రామ్, స్నాప్‌చాట్, షేర్‌చాట్, ఫేస్‌బుక్ వంటి సోషల్ మీడియా ప్లాట్​ఫాంలలో దుర్వినియోగం చేస్తున్నారు. ఇటీవల బాధితులు రూ.లక్షలు కోల్పోయినట్లు ఫిర్యాదు చేసిన తర్వాత ప్లే స్టోర్‌లో లభించిన ఒక నకిలీ పెట్టుబడి యాప్ నిర్వాహకులపై సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.

వీపీఎన్​లతో దొరక్కుండా ప్రయత్నాలు : 'ఐబొమ్మ' కేసులో ప్రధాన నిందితుడిని గుర్తించడంలో దర్యాప్తు అధికారులు గణనీయమైన సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నారు. ఆ వ్యక్తి తాను ప్రతిరోజూ వేరొక దేశంలో ఉన్నట్లుగా నమ్మించి, అధికారులను తప్పుదోవ పట్టించడానికి వీపీఎన్​ (వర్చువల్ ప్రైవేట్ నెట్‌వర్క్)ను ఉపయోగించాడు. అదేవిధంగా షెల్ కంపెనీల ద్వారా రూ.3,000 కోట్లు కాజేసిన సుప్రసిద్ధ మోసగాళ్లు వీపీఎన్​లను ఉపయోగించి ఒక నెలపాటు పట్టుబడకుండా తప్పించుకోగలిగారు. యాప్​ చిరునామా, నోడల్ అధికారి విదేశాలలో ఉండటం వలన విదేశాల నుంచి సమాచారం అందడంలో ఆలస్యం జరిగింది. అయితే వివిధ సర్వీస్ ప్రొవైడర్లకు ఇటీవల జారీ చేసిన నోటీసులకు సానుకూల స్పందనలు వచ్చాయి. నిందితులు ఉపయోగించిన ఐపీ అడ్రస్‌లు, ఖాతాలకు సంబంధించిన అవసరమైన వివరాలను సకాలంలో అందజేస్తామని వారు అధికారులకు హామీ ఇచ్చినట్లు సమాచారం.

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TAGGED:

USING TECHNOLOGY TO EVADE CRIMES
టెక్నాలజీతోవాడుతున్నసైబర్ నేరగాళ్లు
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