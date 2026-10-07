వ్యూహం మార్చిన సైబర్ కేటుగాళ్లు - అద్దె ఖాతాల సేకరణకు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వల
సైబర్ కేటుగాళ్లు రోజురోజుకూ పంథా మారుస్తున్నారు. 4 శాతం కమీషన్ ఆశ చూపి అద్దె ఖాతాల సేకరణకు సైబర్ మోసగాళ్లు సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఎర వేస్తున్నారు. సూత్రధారులు చైనా, కంబోడియా నుంచి చక్రం తిప్పుతున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 10:21 AM IST
Cyber Criminals Targeting Rental Accounts : సైబర్ కేటుగాళ్లు రోజురోజుకూ పంథా మారుస్తున్నారు. మోసాల్లో కొల్లగొట్టిన సొమ్ము బదిలీ చేసేందుకు అద్దె ఖాతాలు ఉపయోగిస్తున్నారు. ఈ అంకౌట్లను తెరిచేందుకు ఖాతాదారులు, ఏజెంట్లకు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వల వేస్తున్నారు. ఇంతకుముందు వరకు మధ్యవర్తుల ద్వారా అమాయకులతో ఖాతాలు తెరిపించి, వారికి కొంత మొత్తం కమీషన్ ఇచ్చేవారు. కానీ ఇప్పుడు వాట్సప్, టెలిగ్రామ్లలో గ్రూప్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఈ వ్యవహారానికి సంబంధించిన కీలక వ్యక్తులు చైనా, కంబోడియాలో నుంచి చక్రం తిప్పుతారు. బ్యాంకు అకౌంట్లను సేకరించేందుకుగానూ టెలిగ్రామ్ ద్వారా కథ నడుపుతున్నారు. దీని ద్వారానే ఏజెంట్లను సైతం సైబర్ మోసగాళ్లు ఎంపిక చేస్తారు. వారికి కొన్ని ప్రాంతాలను అప్పగిస్తారు. అకౌంట్లను ఇచ్చేందుకు ముందుకు వచ్చే వారి వివరాలూ కీలక వ్యక్తులే ఏజెంట్లకు ఇస్తారు.
ఏపీకే ఫైల్ పంపే ముందు: ఏజెంట్లు తమ ఖాతాలను అద్దెకు ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్న వారి నుంచి బ్యాంకింగ్ లాగిన్ ఐడీ, పాస్వర్డ్ తీసుకుంటారు. వారు ఖాతాదారుడి మొబైల్ ఫోన్కు ఏపీకే ఫైల్ను పంపే ముందు, అకౌంట్కు సంబంధించిన వివరాలన్నింటిని నిశితంగా పరిశీలించి ఆమోదం తెలుపుతారు. ఖాతాదారుడు ఈ ఫైల్ను ఇన్స్టాల్ చేసిన వెంటనే, వారి ఖాతాకు సంబంధించిన అన్ని ఎస్ఎంఎస్ సందేశాలు ఆటోమేటిక్గా ఏజెంట్కు వెళ్తాయి. ఆ తర్వాత, ఏజెంట్లు ఖాతాదారుడిని ఎంపిక చేసుకున్న హోటల్కు పిలిపించి, ఏజెంట్లు తమ ఆధీనంలోనే ఉంచుకుంటారు. అతని మొబైల్ ఫోన్ను స్వాధీనం చేసుకుంటారు.
4 శాతం కమీషన్ ఆశ చూపి ఎర: ఆ తర్వాత ఆ ఖాతాను చట్టవిరుద్ధ లావాదేవీల కోసం ఉపయోగిస్తారు. సైబర్ మోసాల్లో కొట్టేసిన సొమ్మును చిన్న చిన్న మొత్తాల్లో అనేక ఇతర ఖాతాలకు బదిలీ చేస్తారు. చివరికు ఈ నిధులన్నింటినీ క్రిప్టోకరెన్సీ రూపంలో ఇతర దేశాలకు చేరుతుంది. పోలీసులు ఆ ఖాతాను స్తంభింపజేసే వరకు మోసగాళ్లు ఆ అకౌంట్ను ఉపయోగిస్తారు. అలాగే ఈ ఖాతా ద్వారా చేసిన లావాదేవీల్లో 4 శాతం కమీషన్ను ఖాతాను అద్దెకు ఇచ్చిన వ్యక్తికి ఇచ్చి పంపించేస్తారు.
డిజిటల్ అరెస్టు మోసం: గత నెల 29న దిల్లీ స్పెషల్ సెల్ పోలీసులు సైబర్ మోసానికి పాల్పడుతున్న నలుగురిని రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్నారు. వీరి నుంచి స్వాధీనం చేసుకున్న బ్యాంకు అకౌంట్కు విజయవాడలో 'డిజిటల్ అరెస్ట్' మోసం కేసులో బాధితుడి నుంచి రూ.1.80 కోట్ల బదిలీ అయింది. ఈ కేసులో అరెస్ట్ అయిన నిందితుడిని రెహ్మాన్గా గుర్తించారు. పశ్చిమ బెంగాల్కు చెందిన అతను, ఒక టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో చేరి, కమీషన్కు ఆశపడి తన ఖాతా అద్దెకు ఇచ్చాడు. చివరికి జైలు పాలయ్యాడు.
రెండో స్థానంలో ఏపీ: అద్దె ఖాతాల హాట్స్పాట్లలో దేశంలోనే ఏపీ రెండో స్థానంలో నిలిచింది. ఫిర్యాదులు, పోయిన సొమ్ము విషయంలో మహారాష్ట్ర తర్వాతి స్థానంలో ఏపీ ఉంది. ఈ ఏడాది ఆగస్టు వరకు మొత్తం ఏపీ నుంచి 195 ఫిర్యాదులు వచ్చాయి. రూ.2.23 కోట్ల సొమ్ము పోయింది.
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