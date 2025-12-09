ETV Bharat / state

రూ.2 వేలకు ఐఫోన్, రూ.6 వేలకే పందెం కోడి - నమ్మారంటే నిండా ముంచేస్తారు

సోషల్​ మీడియాలో చిత్ర విచిత్ర ప్రకటనలు ఇస్తున్న మోసగాళ్లు - యాడ్స్​ చూసి నిజమేనని నమ్మి డబ్బులు పంపి మోసపోతున్న జనాలు - రూ.లక్షల్లో డబ్బులు కొట్టేస్తున్న సైబర్ నేరగాళ్లు

Advertisements in Social Media
Advertisements in Social Media (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 9, 2025 at 1:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Fraud Advertisements in Social Media : డిజిటల్‌ విప్లవం వచ్చిన అనంతరం సైబర్‌ నేరాలకు అసలు అడ్డూఅదుపు అనేదే లేకుండా పోతోంది. సైబర్‌ క్రైమ్ పోలీస్​ స్టేషన్​లలో నమోదవుతున్న కేసులను చూస్తే పరిస్థితి అర్థం అవుతుంది. హైదరాబాద్​ నగరానికి చెందిన ఓ విద్యార్థి సోషల్​ మీడియాలో కేవలం రూ.2 వేలకే ఐఫోన్‌ అనే ప్రకటన చూశాడు. నిజమేనని నమ్మి తన ఖాతాలో ఉన్న రూ.2 వేలను సదరు ఖాతాకు పంపించేశాడు. ఆ తర్వాత ఏవో కారణాలు చెప్పి అతడి అకౌంట్​లోని రూ.2 లక్షల 50 వేలను సైబర్‌ నేరస్థులు కొట్టేశారు. కాలేజీలో ఫీజు కట్టమని తన తండ్రి పంపించిన డబ్బు పోయిందంటూ బాధతో వాపోయాడు ఆ విద్యార్థి. ఇలాంటి ఉదంతాలు ఈ మధ్య కాలంలో ఎన్నో చోటు చేసుకుంటున్నాయి.

  • హైదరాబాద్​కు చెందిన ఓ వ్యక్తి అమ్మకానికి సంక్రాంతి పందెం కోళ్లు అనే ప్రకటనను సోషల్​ మీడియాలో చూసి అందులో ఉన్న మొబైల్​ నంబరును సంప్రదించాడు. అవతలి వ్యక్తి కోడి ధర రూ.12 వేలు చెబితే చివరగా రూ.6 వేలకు బేరమాడాడు. అవతలి వ్యక్తి ఇప్పుడు మీకు అమ్ముతున్న కోడిని డ్రైఫ్రూట్‌లు పెట్టి మరీ పెంచామని రకరకాలుగా అబద్ధాలు చెప్పాడు. కోడిని ట్రాన్స్‌పోర్ట్‌లో పంపించడానికి, ఏవో కారణాలు చెప్పి ఏకంగా రూ.1.54 లక్షలు కొట్టేశాడు.
  • హైదరాబాద్ మహానగరంలో మనకు దొరకని పండు అంటూ లేదు. ఓ వ్యక్తి ఆన్‌లైన్‌లో అవకాడో పండు గురించి వెతికగా ఒక నంబర్‌ దొరికింది. వెంటనే చూసి దానికి కాల్‌ చేశాడు. రూ.500కు ఆ అవకాడోను బుక్‌ చేశాడు. 24 గంటల్లో బుక్​ చేసిన దానిని డెలివరీ ఇస్తామని అవతలి వ్యక్తి చెప్పాడు. ఆ తర్వాత ఒక మొబైల్​కు ఓ కాల్‌ వచ్చింది. అవకాడో పంపిన కారు మధ్యలో ప్రమాదానికి గురైందని, డ్రైవర్‌కు తీవ్రగాయాలయ్యాయని, ప్రస్తుతం కొంత డబ్బు సర్దితే పండ్లు డెలివరీ ఇస్తున్నప్పుడు మొత్తాన్ని కలిపి ఇస్తామని నమ్మించారు. అలా రూ.2 లక్షలు వసూలు చేశారు.
  • వాహనం అమ్మకానికి ఉందని సామాజిక మాధ్యమంలో ప్రకటన చూశాడు ఓ వ్యక్తి. వెంటనే ఆ యజమానికి ఫోన్‌ చేశాడు. తర్వాత బాధితుడికి మరో వ్యక్తి ఫోన్‌ చేసి డబ్బులు పంపాలని కోరగా బాధితుడు ఆలోచించకుండా పంపాడు. వాహనం రాకపోవడంతో బాధితుడు వాహన యజమానికి ఫోన్‌ చేయగా మీరు డబ్బులు పంపించకుండా వాహనం ఎలా ఇస్తామని అడగడంతో బాధితుడు ఒక్కసారిగా కంగుతిన్నాడు. ఏం జరిగిందంటే తన ఫోన్‌ హ్యాక్‌ చేసి సైబర్ నేరగాళ్లు సుమారు రూ.1.50 లక్షలు కొట్టేశారని గుర్తించాడు.

కొత్తగా ఏపీకే ఫైల్స్​తో మోసం : ఈ మధ్యకాలంలో సైబర్​ నేరగాళ్లు రకరకాలుగా పావులు కదుపుతున్నారు. వారు సామాన్యుల నుంచి ప్రజా ప్రతినిధుల వరకు ఎవరినీ వదలకుండా దాడి చేస్తున్నారు. అందరి ఫోన్లను అవలీలగా హ్యాక్ చేస్తున్నారు. ఇటీవల ప్రజల్లో సైబర్ నేరాల పట్ల అవగాహన పెరిగి, ఓటీపీలు చెప్పకుండా జాగ్రత్త పడుతుండటంతో ఇప్పుడు డైరెక్ట్​గా మొబైల్​ ఫోన్లనే హ్యాక్​ చేస్తున్నారు. ఏపీకే ఫైల్స్​ పేరుతో రకరకాల లింక్స్​ పంపుతున్నారు. వాటిలో కొన్ని ఆర్​టీవో చలాన్​, పీఎమ్​ కిసాన్​ వంటి పేర్లతో ఉంటున్నాయి. అది కాస్తా తెలియకుండా ఓపెన్ చేస్తే మొబెల్​ ఫోన్​ హ్యాక్​ అవుతుంది. ఆ వెంటనే బ్యాంకు ఖాతాలోని నగదు కొట్టేస్తున్నారు.

పాత రూ. 2 నోటుకు రూ.32 లక్షలు - లింక్​ ఓపెన్​ చేశారో బుక్​ అయిపోనట్లే!

వాట్సప్‌లో ఏపీకే ఫైల్స్‌ - అందినకాడికి డబ్బులు దోచేస్తున్న సైబర్ నేరగాళ్లు

TAGGED:

SOCIAL MEDIA ADVERTISEMENTS
సోషల్​ మీాడియాలో ప్రకటనలు
FRAUD IN SOCIAL MEDIA
CYBERCRIMES IN SOCIAL MEDIA
FRAUD ADDS IN SOCIAL MEDIA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.