ఫెస్టివల్ ఆఫర్ల పేరిట సైబర్ కేటుగాళ్ల పంజా - రూ. 2,000 ఉచిత బహుమతి మెసేజ్లతో జాగ్రత్త
Cyber Links Of Diwali: దీపావళి పండగను ఆసరాగా చేసుకుని స్కామర్లు కొత్త తరహా మోసాలకు తెరలేపుతున్నారు. మొబైల్ నెట్వర్క్ల పేరుతో ప్రతిఒక్కరికీ రూ.2 వేలు ఉచితంగా అందిస్తున్నట్లు ఫేక్ మెసేజ్లు ప్రచారం చేస్తున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 10:35 AM IST
సైబర్ నేరగాళ్లు పండుగ సీజన్ ఉత్సాహాన్ని అవకాశంగా తీసుకుని మోసపూరిత కార్యకలాపాలకు పాల్పడుతున్నారు. సోషల్ మీడియాలో ప్రచారంలో ఉన్న ఒక నకిలీ ప్రచారం ప్రకారం, ప్రముఖ టెలికాం సంస్థ 'ఎయిర్టెల్' దీపావళి కానుకగా ప్రతి ఒక్కరికీ రూ. 2,000 ఉచితంగా అందిస్తోంది. అంటూ వచ్చే ఇలాంటి అనుమానాస్పద లింక్లపై క్లిక్ చేయడం వల్ల బ్యాంకు ఖాతాల నుంచి డబ్బు ఖాళీ అయ్యే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
సైబర్ నేరగాళ్లు కేవలం సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని మాత్రమే కాదు, మనుషుల మానసిక ప్రవర్తనను కూడా లూటీ చేయడానికి వాడుకుంటారు. పండుగ సమయంలో సాధారణంగానే కంపెనీలు రకరకాల డిస్కౌంట్లు, కానుకలు ఇస్తుంటాయి. దీనిని నిజమని నమ్మించడానికి మోసగాళ్లు 'పరిమిత కాల ఆఫర్' లేదా 'ప్రతి ఒక్కరికీ ఉచితం' అనే క్యాప్షన్లను జోడిస్తారు. "త్వరపడండి సమయం లేదు" అని చెప్పడం ద్వారా బాధితుడు ఆలోచించే లోపే ఆత్రుతతో లింక్పై క్లిక్ చేసేలా ప్రేరేపిస్తారు.
సాధారణంగా ప్రజలు నిత్యం వాడే ఎయిర్టెల్, జియో, లేదా అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్ వంటి పెద్ద సంస్థలను ఎక్కువగా నమ్ముతారు. నేరగాళ్లు ఈ బ్రాండ్ల లోగోలను, రంగులను అలాగే దించుతూ నకిలీ వెబ్సైట్లు సృష్టిస్తారు. దీనివల్ల సామాన్య వినియోగదారుడు అసలైన సైట్కు, నకిలీ సైట్కు మధ్య తేడాను గుర్తించలేకపోతాడు. ఒకసారి వినియోగదారుడు ఆ నకిలీ లింక్ను క్లిక్ చేయగానే, అది వ్యక్తిగత వివరాలను సేకరించే ఉచ్చులోకి లాగుతుంది. ఆఫర్ డబ్బులు మీ ఖాతాలోకి రావాలంటే మీ బ్యాంక్ వివరాలు, యూజర్ ఐడీ లేదా ఓటీపీ నమోదు చేయాలని అడుగుతుంది. వినియోగదారుడు ఆ వివరాలు ఇచ్చిన మరుక్షణమే వారి బ్యాంక్ అకౌంట్ హ్యాకర్ల ఆధీనంలోకి వెళ్లిపోతుంది.
దీపావళి పేరుతో సైబర్ వల: పండుగ సీజన్లో ప్రజలు తరచుగా ఆఫర్లు, లక్కీ డ్రాల వైపు ఆకర్షితులవుతారని గ్రహించిన మోసగాళ్లు, ఒక కొత్త స్కామ్ను ప్రారంభించారు. వాట్సాప్, ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్, టెలిగ్రామ్ వంటి ప్లాట్ఫారమ్లలో ముఖ్యంగా గ్రూప్ చాట్లలో ఒక లింక్ వేగంగా వ్యాపిస్తోంది. సైబర్ నేరగాళ్లు ఈ లింక్లను, "ఎయిర్టెల్ పండుగ ఆఫర్: ప్రతి ఒక్కరూ రూ. 2,000 పొందడానికి అర్హులు" వంటి ఆకర్షణీయమైన సందేశాలతో పంచుకుంటున్నారు. ఈ ఆఫర్ నిజమని నమ్మి లింక్ను తెరిచి తర్వాత తమ వ్యక్తిగత సమాచారం లేదా బ్యాంకింగ్ వివరాలను నమోదు చేసిన వెంటనే వారి ఖాతాల నుంచి డబ్బు తక్షణమే కొల్లగొట్టబడటాన్ని గమనిస్తున్నారు.
తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు:
లింక్లపై క్లిక్ చేయవద్దు: ఉచిత బహుమతులు, ఉచిత రీఛార్జ్లు లేదా క్యాష్బ్యాక్ ఆఫర్లను వాగ్దానం చేసే లింక్లపై, ముఖ్యంగా తెలియని నంబర్ల నుంచి వచ్చిన వాటిపై ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ క్లిక్ చేయవద్దు.
అధికారికంగా ధృవీకరించుకోండి: మీకు ఏదైనా ఆఫర్ వస్తే, అది నిజమైనదో కాదో కంపెనీ అధికారిక యాప్ లేదా వెబ్సైట్ ద్వారా మాత్రమే తనిఖీ చేసుకోండి.
ఫార్వార్డ్ చేయవద్దు: అటువంటి అనుమానాస్పద లేదా నకిలీ సందేశాలను వాస్తవాలను ధృవీకరించుకోకుండా ఇతరులకు లేదా వాట్సాప్ గ్రూపులకు ఫార్వార్డ్ చేయవద్దు.
మీరు అనుకోకుండా అటువంటి సైబర్ స్కామ్కు గురైతే, వెంటనే 1930కి కాల్ చేసి రిపోర్ట్ చేయండి. మీరు నేషనల్ సైబర్ క్రైమ్ రిపోర్టింగ్ పోర్టల్ (cybercrime.gov.in) ద్వారా ఆన్లైన్లో కూడా ఫిర్యాదు చేయవచ్చు.
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