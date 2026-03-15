ETV Bharat / state

'కేవైసీ అప్‌డేట్ చేయకపోతే కనెక్షన్ కట్ - తక్షణమే బుక్ చేసుకుంటేనే సిలిండర్' : ఈ మెసేజ్​తో తస్మాత్ జాగ్రత్త

కేవైసీ అప్‌డేట్ చేయకపోతే గ్యాస్ కనెక్షన్ కట్ అని సందేశాలు - ఫోన్లకు నకిలీ వెబ్‌సైట్ లింకుల్ని పంపుతున్న కేటుగాళ్లు - సోషల్ మీడియాలో ఆకర్షణీయమైన ప్రకటనలు ఇస్తూ మోసాలు

author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 15, 2026 at 8:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Messages By Cybercriminals On LPG : ఇరాన్-ఇజ్రాయెల్ మధ్య కొనసాగుతున్న యుద్ధం నేపథ్యంలో దేశంలో వంట గ్యాస్ సరఫరాకు ఆటంకం ఏర్పడింది. దీన్ని సైబర్ కేటుగాళ్లు తమకు అనుకూలంగా మార్చుకుంటున్నారు. సిలిండర్ల బుకింగ్ పేరుతో కొత్త తరహా మోసాలకు తెరలేపారు. గ్యాస్ కొరత ఉందనే పుకార్లను నమ్మి, త్వరగా సిలిండర్ పొందాలని ప్రయత్నించే వారే వీరి ప్రధాన లక్ష్యం. వీరి అమాయకత్వాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని సైబర్ నేరగాళ్లు మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఇలాంటి కేటుగాళ్ల పట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.

అప్‌డేట్ చేయకపోతే కనెక్షన్ కట్ : అంతర్జాతీయ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో గ్యాస్ సరఫరా నిలిచిపోతుందని, తక్షణమే బుక్ చేసుకుంటేనే సిలిండర్ లభిస్తుందని నమ్మబలికే సందేశాలను వాట్సాప్, ఎస్​ఎంఎస్​ల ద్వారా సైబర్ నేరగాళ్లు పంపిస్తున్నారు. గ్యాస్ సబ్సిడీ ఆగిపోయిందని, మీ గ్యాస్ కనెక్షన్ కేవైసీ అప్‌డేట్ చేయకపోతే కట్ అవుతుందని అంటూ ప్రజలను భయాందోళనకు గురి చేస్తున్నారు. ఈ సందేశాలతో పాటు పంపే నకిలీ వెబ్‌సైట్ లింకుల్ని నేరగాళ్లు ప్రధాన ఆయుధాలుగా మార్చుకుంటారు. తక్షణమే సిలిండర్ డెలివరీ, అదనపు సిలిండర్లు లభ్యం అంటూ సోషల్ మీడియాలో ఆకర్షణీయమైన ప్రకటనలు ఇచ్చి అమాయకులను బురిడీ కొట్టిస్తున్నారు.

మీ ఫోన్‌ను హ్యాక్ చేసి : ఆన్‌లైన్‌లో ముందుగా డబ్బులు చెల్లిస్తేనే గ్యారెంటీగా గ్యాస్ సరఫరా చేస్తామని సైబర్ నేరగాళ్లు నమ్మబలుకుతారని హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ డీసీపీ అరవింద్ బాబు తెలిపారు. ఒకసారి డబ్బు పంపిన తర్వాత వారు ఫోన్ లిఫ్ట్‌ చేయబోరని హెచ్చరిస్తున్నారు. గ్యాస్ ఏజెన్సీ కస్టమర్ కేర్ నెంబర్ల కోసం గూగుల్‌లో వెతికినప్పుడు వచ్చే నకిలీ నెంబర్లకు కాల్ చేస్తే, వారు మీ ఫోన్‌ను హ్యాక్ చేసే 'రిమోట్ యాక్సెస్' యాప్‌లను ఇన్‌స్టాల్ చేయిస్తారన్నారు. సైబర్ నేరగాళ్ల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.

"కొత్త నంబర్ల నుంచి మీకు గ్యాస్​ బుక్​ చేస్తాం, తక్కువ ధరతో, తక్కువ సమయంలో గ్యాస్​ డెలివరీ అవుతుందని మెసేజ్ వస్తే వాటిలోని లింక్​లను తెరవొద్దు. క్లిక్​ చేస్తే ఏపీకే ఫైల్​ మీ ఫోన్​లో ఇన్​స్టాల్​ అవుతుంది. రెగ్యులర్ డీలర్​ నుంచి మాత్రమే గ్యాస్​ తీసుకోవాలి. అనుమానం వస్తే గ్యాస్​ ఏజెన్సీలను, పోలీసులను సంప్రదించవచ్చు. ప్రస్తుత పరిస్థితులను నేరగాళ్లు వినియోగించుకునే అవకాశాలున్నాయి." - అరవింద్ బాబు, హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ డీసీపీ

అధికారిక ప్రకటనలను గమనించాలి : సిలిండర్ బుకింగ్ లేదా ఆన్‌లైన్ చెల్లింపుల కోసం గ్యాస్ కంపెనీల అధికారిక వెబ్‌సైట్లను లేదా అధీకృత ఏజెన్సీలను మాత్రమే సంప్రదించాలని పోలీసులు కోరుతున్నారు. ఆకర్షణీయమైన ఆఫర్ల పేరుతో వచ్చే ఫోన్ కాల్స్ నమ్మి మీ బ్యాంక్ ఖాతా వివరాలు, ఓటీపీ, యూపీఐ పిన్ వంటివి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ పంచుకోకూడదని సూచిస్తున్నారు. గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు పంపే అనుమానాస్పద లింకులను క్లిక్ చేయడం వల్ల మీ వ్యక్తిగత, ఆర్థిక సమాచారం నేరగాళ్ల చేతికి చిక్కుతుందని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు. యుద్ధం వల్ల గ్యాస్ కొరత ఏర్పడిందనే పుకార్లను నమ్మే ముందు అధికారిక ప్రకటనలను గమనించాలని పోలీసులు చెబుతున్నారు

"మనకు వచ్చిన ప్రతి సమస్యను నేరగాళ్లు అవకాశంగా మలచుకుంటారు. వరదల సమయంలో వాతావరణం తెలుసుకొమ్మని, ట్రాఫిక్​ సమాచారం అంటూ అనేక మోసాలు చేశారు. ప్రస్తుత పరిణామాలనూ వారికి అనుకూలంగా మలచుకుంటారు. కొత్త నంబర్ల నుంచి ఇలాంటి సందేశాలు వస్తే వాటి జోలికి వెళ్లొద్దు. లేదా సరిచూసుకున్నాకే కొత్తవాటిని నమ్మండి." - అరవింద్ బాబు, హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ డీసీపీ

సైబర్ క్రైమ్ హెల్ప్‌లైన్ : ఎవరైనా సైబర్ మోసానికి గురైతే ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా తక్షణమే జాతీయ సైబర్ క్రైమ్ హెల్ప్‌లైన్ నెంబర్ 1930కి లేదా cybercrime.gov.in వెబ్‌సైట్‌లో ఫిర్యాదు చేయాలని పోలీసులు విజ్జప్తి చేస్తున్నారు. సైబర్ నేరాల్లో వెంటనే ఫిర్యాదు చేస్తే మీ డబ్బును రికవర్ చేసే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు.

TAGGED:

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.