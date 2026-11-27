సైబర్ నేరగాళ్ల కొత్త తరహా మోసం - ఆర్థిక సంస్థలనే లక్ష్యంగా చేసుకుని దాడులు
Cybercriminals Target of Financial Institutions : సైబర్ నేరాలపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తున్నప్పటికీ రొజురోజుకు కొత్త తరహా నేరాలు పుట్టుకొస్తున్నాయి. ఆయా సంస్థల సర్వ్ర్లలోకి చొరబడి తమ నియంత్రణలోకి తీసుకుంటున్నారు.
Published : November 27, 2026 at 5:19 PM IST
ఎపీకే ఫైల్స్ పంపడం ఖాతాల్లో సొమ్ము కాజేయడం. వాట్సప్ గ్రూప్ల్లో చేర్చి పెట్టుబడుల పేరిట మోసాలు చేసి ఉన్నదంతా ఊడ్చేయడం. డిజిటల్ అరెస్ట్ల పేరిట బెదిరింపులకు దిగి అమాయకులను నిలువు దోపిడీ చేయడం. ఇదీ ఇప్పటి వరకు సైబర్ నేరగాళ్లు చేసిన నేరాలు వృద్ధులు, విశ్రాంత ఉద్యోగులు, గృహిణిలు, గ్రామీణ ప్రాంతాలకు చెందిన నిరక్షరాస్యులనే టార్గెట్ చేస్తూ కేటుగాళ్లు మోసాలకు పాల్పడ్డారు.
ఈ చిల్లర దొంగతనాలు పెద్దగా గిట్టుబాటు కాకపోవడం, పైగా పోలీసుల నిఘా పెరగడంతో పాటు ప్రజల్లోనూ సైబర్ నేరాలపై అవగాహన రావడంతో వారి పాచికలు ఈ మధ్య కాలంలో పెద్దగా పారడం లేదు. దీంతో వాళ్లు కూడా రూట్ మార్చారు. కొడితే ఏనుగు కుంభస్థలమే కొట్టాలని నిర్ణయించుకున్నారు. అందుకే ఇప్పుడు వారి కళ్లు పెద్దపెద్ద వాటిపై పడింది.
రూట్ మార్చిన సైబర్ నేరగాళ్లు
అందుకే ఇప్పుడు రూట్ మార్చి ఏకంగా ఆర్థిక సంస్థలనే టార్గెట్ చేశారు. ఏఐ సాయంతో ఆయా సంస్థల నెట్వర్క్ల్లోకి చొరబడి కోట్ల రూపాయలు కొట్టేస్తున్నారు. హైదరాబాద్లో కేవలం 20 రోజుల రోజుల వ్యవధిలోనే వివిధ సంస్థల నుంచి రూ.18 కోట్లు కాజేశారు. దేశవ్యాప్తంగా ఇదే తరహాలో సుమారు రూ.300 కోట్లు దోచుకున్నారు.
ఇప్పుడు ఏకంగా ఆర్థిక సంస్థలకే వల
హైదరాబాద్కు చెందిన కీర్తన ఫిన్ సర్వ్ ఎన్బీఎఫ్సీ నుంచి కేవలం గంట వ్యవధిలోనే రూ.7 కోట్లు దోచేశారు. ఆర్టీజీఎస్, ఐఎంపీఎస్ ద్వారా 39 అనధికారిక లావాదేవీలు జరిపి తొలుత మ్యూల్ ఖాతాల్లోకి డబ్బు ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు. ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి తమ ఖాతాల్లోకి సొమ్ము మళ్లించుకున్నారు.
ఈనెల 1న స్పందన స్పూర్తి సంస్థ నుంచి రూ.7.8 కోట్లు, అక్టోబర్ 19న వివిఫై సంస్థ నుంచి రూ.3.34 కోట్లు స్వాహా చేశారు. కేవలం 20 రోజుల వ్యవధిలోనే ఈ మూడు సంస్థల నుంచి ఏకంగా రూ.18 కోట్లు దోచుకున్నారు. సాధారణ బ్యాంకులతో పోలిస్తే కొన్ని ఎన్బీఎఫ్సీల సైబర్ భద్రతా వ్యవస్థ బలహీనంగా ఉండటాన్ని నేరగాళ్లు అవకాశంగా మలుచుకున్నారు. తొలుత ఈ-మెయిల్స్ ద్వారా నెట్వర్క్లోకి చొరబడి, రిమోట్ యాక్సెస్ టూల్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నారు. ఆ తర్వాత బ్యాంకు లావాదేవీలు, సెక్యూరిటీ వ్యవస్థపై నిఘా పెడుతున్నారు.
సర్వర్లు నియంత్రణలోకి తీసుకున్న నేరగాళ్లు
ఆయా సంస్థల సర్వ్ర్లలోకి చొరబడి తమ నియంత్రణలోకి తీసుకుంటున్నారు. అసలు సర్వర్ నుంచే ఆదేశాలు వస్తున్నట్లు నమ్మించి, కోట్ల రూపాయలను మ్యూల్ ఖాతాలకు మళ్లిస్తున్నారు. అంతా అధికారిక లావాదేవీల మాదిరిగానే కనిపిస్తుండటంతో వీటిని గుర్తించడం కష్టంగా మారుతోంది. దేశవ్యాప్తంగా ఇదే తరహాలో తక్కువ సైబర్ భద్రత ఉన్న ఎన్బీఎఫ్సీల నుంచి సుమారు రూ.300 కోట్లు దోచుకున్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. దక్షిణాదిలోని ఓ ప్రముఖ విద్యాసంస్థ ఖాతా నుంచి రూ.130 కోట్లు కొల్లగొట్టేందుకు జరిగిన ప్రయత్నాన్ని అధికారులు చివరి నిమిషంలో గుర్తించి అడ్డుకోవడంతో పెను ముప్పు తప్పిందని అధికారులు తెలిపారు.
ఈ-మెయిల్స్ ఓపెన్ చేయవద్దని హెచ్చరిక
ఆర్థిక సంస్థలపై సైబర్ దాడులతో తెలంగాణ సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యోరో అప్రమత్తమైంది. ఆర్బీఐ, టెలికంశాఖతో కలిసి రుణ సంస్థలతో సమావేశమైంది. సైబర్ సెక్యూరిటీని మరింత పటిష్టం చేసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. గుర్తు తెలియని వ్యక్తుల నుంచి వచ్చే ఈ-మెయిల్స్ ఓపెన్ చేయవద్దని హెచ్చరించారు.
''ఏ ఫైలైనా, పీడీఎఫ్, ఈ-మెయిలైనా క్లిక్ చేసే ముందు మరోసారి అది సేఫా, కాదా అని ఓసారి చెక్ చేసుకోండి. తెలిసి తెలియక చాలా వాటిని చూసుకోము. ఇక నుంచి వాటన్నింటిలో కాస్త జాగ్రత్త అవసరం. మీ ఫోన్లో తప్పకుండా టు స్టేప్ వెరీఫికేషన్ని అన్నింటిలో ఆన్ చేసి ఉంచాలి'' - రూపేష్, సైబర్ నిపుణులు
సైబర్ మోసానికి గురైతే ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే 1930 నంబర్కు ఫిర్యాదు చేయాలని తెలంగాణ సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యోరో సూచించింది. ఏఐ సాయంతో నేరగాళ్లు కొత్త ఎత్తులు వేస్తున్న నేపథ్యంలో ఆర్థిక సంస్థలు మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని హెచ్చరించింది.
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