'మీ బంధువు లోన్​ తీసుకుని కట్టట్లేదు - మీరైనా కడతారా - అకౌంట్ సీజ్‌ చేయమంటారా?' - ఈ కాల్స్​ నమ్మొద్దు!

లోన్ ​యాప్‌ బకాయిలంటూ నయా మోసాలు - నకిలీ కాల్‌సెంటర్ల నుంచి సైబర్ మాయగాళ్ల బెదిరింపులు - నకిలీ బెదిరింపు ఫోన్‌ కాల్స్‌తో హడలెత్తుతున్న సామాన్య ప్రజలు - స్పందించొద్దంటున్న పోలీసులు

Cyber Crimes in Telangana
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 8, 2026 at 9:38 AM IST

Cybercriminals Frauds in Telangana : 'మీ బంధువు ఫలానా వ్యక్తి మా వద్ద లోన్​ తీసుకొని వాయిదాలు సరిగా చెల్లించట్లేదు. అతడి సెల్‌ఫోన్‌లో నీ ఫోన్, బ్యాంకు ఖాతా నంబర్లు మాకు లభించాయి. గడువులోపు తీసుకున్న లోన్​తో పాటు వడ్డీ డబ్బు కట్టకుంటే మీ బ్యాంక్​ ఖాతాను సీజ్‌ చేస్తాం. ఏవైనా తేడాలొస్తే దానిలో ఉన్న డబ్బంతా జమచేసుకుంటాం' అంటూ ఇటీవల ఒక ప్రైవేటు ఉద్యోగం చేస్తున్న వ్యక్తికి ఫోన్‌ కాల్‌ వచ్చింది. ఇదంతా నిజమని భయపడిన ఆ వ్యక్తి తన బ్యాంకు ఖాతాలోని డబ్బంతా విత్‌డ్రా చేసుకున్నాడు.

నకిలీ బెదిరింపు కాల్స్​తో జనాల్లో ఆందోళనలు : మరో చిరు వ్యాపారి రూ.20 వేలు చెల్లించి ఈ ఆందోళన నుంచి బయటపడ్డాడు. హైదరాబాద్​ నగరంలో వరుసగా వస్తున్న ఈ తరహా నకిలీ బెదిరింపు ఫోన్‌ కాల్స్‌తో సామాన్య ప్రజలు హడలెత్తుతున్నారు. కాగా లోన్​ ​యాప్‌ల నుంచి అప్పులు తీసుకున్నారని, సకాలంలో చెల్లించాలంటూ వచ్చే గుర్తు తెలియని ఫోన్‌ కాల్స్‌పై అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు సూచించారు. నకిలీ కాల్‌సెంటర్స్‌ నుంచి వచ్చే బెదిరింపు కాల్స్‌కు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ స్పందించొద్దని తెలిపారు.

ఫోన్‌ నంబర్లు సేకరించి దొంగాట : సైబర్‌ నేరస్థులు కొంత కమీషన్‌ ఇస్తామని ఆశచూపి బ్యాంకులు, పలు యాప్‌ల నిర్వాహకుల నుంచి లోన్లు తీసుకున్న వారి వివరాలను దర్జాగా సేకరిస్తున్నారు. వాటి ఆధారంగా లోన్​యాప్‌ల్లో అప్పు తీసుకున్న యువతే లక్ష్యంగా మోసాలకు పాల్పడి రెచ్చిపోతున్నారు. వారి స్నేహితులు, బంధువులకు ఫోన్‌ చేసి మీ మిత్రుడు తీసుకున్న అప్పు చెల్లించాలంటూ అతడిపై ఒత్తిడి తేవాలని సూచిస్తున్నారు. తమ మాట వినకుంటే అతడికి బదులుగా మీ బ్యాంకు ఖాతాలను సీజ్‌ చేస్తామని, దారికి రాకుంటే అందులోని నగదు తాము ట్రాన్స్​ఫర్ చేసుకుంటామని హెచ్చరిస్తున్నారు.

క్రికెట్ బెట్టింగ్​లతో లోన్​యాప్​ల వైపు : ఇదంతా సైబర్‌ నేరగాళ్ల మోసమని తెలియక కొందరు అమాయకంగా భయపడి లోన్ చెల్లిస్తున్నారు. అనంతరం వాస్తవాలు గ్రహించి పోలీసులను ఆశ్రయించి ఫిర్యాదు చేస్తున్నారు. ఐపీఎల్‌ సీజన్‌ ప్రారంభమైన నేపథ్యంలో క్రికెట్‌ బెట్టింగ్‌ల జోరుతో విద్యార్థులు, యువత పందేలు కాసేందుకు లోన్​ యాప్‌లను ఆశ్రయించడం పెచ్చుమీరుతోంది. 50 నుంచి 100 శాతం వడ్డీలకు తీసుకొని సకాలంలో చెల్లించలేక ఏం చేయాలో తెలియక అయోమయంలో ఫోన్లు స్విచ్ఛాఫ్‌ చేస్తున్నారు. వారి సెల్‌ఫోన్లలోని స్నేహితులు, బంధువులకు కాల్‌సెంటర్‌ నుంచి ఫోన్‌ చేస్తున్నామంటూ సైబర్ మాయగాళ్లు అవలీలగా బురిడీ కొట్టిస్తున్నారు.

రూ.లక్ష తీసుకుంటే మాయగాళ్లు రూ.15 లక్షలు చేశారు : వ్యక్తిగత అవసరాలు, బెట్టింగ్‌ల కోసం రూ.లక్ష లోన్​ తీసుకున్న సాఫ్ట్​వేర్ ఉద్యోగి దాన్ని తీర్చేందుకు మరో 4 యాప్‌ల నుంచి ఏకంగా రూ.4.50 లక్షలు అప్పు చేశాడు. అసలు, వడ్డీ కలిపి రూ.15 లక్షలు చెల్లించాలంటూ ఫోన్‌కాల్స్‌లో టెలీ కాలర్స్‌ తీవ్రమైన అసభ్య పదజాలంతో దూషించటంతో ఫోన్‌ స్విచ్ఛాఫ్‌ చేసి ఇల్లు వదిలేసి వెళ్లిపోయాడు. అతడి తల్లిదండ్రుల ఫిర్యాదుతో పోలీసులు అదృశ్యం కేసుగా నమోదు చేశారు. దర్యాప్తులో అవన్నీ నకిలీ ఫోన్​ కాల్స్‌గా తేలింది. హైదరాబాద్​ నగరాన్ని ప్రధాన కేంద్రంగా చేసుకొని నకిలీ కాల్‌సెంటర్లు ఏర్పాటు చేసినట్టు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. ఇంటర్, డిగ్రీ చదివిన యువతకు నెలకు రూ.10 నుంచి రూ.15 వేల వరకు జీతం ఇస్తామని టెలీకాలర్స్‌గా నియమించుకుంటున్నారు. వారికి నిత్యం 20 నుంచి 30 మందికి ఫోన్‌కాల్స్‌ చేసి రూ.లక్షకు పైగా డబ్బు రాబట్టేలా టార్గెట్ విధించినట్టు ఓ పోలీసు ఉన్నతాధికారి తెలిపారు. ఇటీవల అందిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా నిందితుల కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.

