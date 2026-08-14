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ప్రమాదంలో ఉన్నాం ఇప్పుడే డబ్బు పంపండి - ఆప్తుల ముఖాలతోనే మోసాలకు పాల్పడుతున్న నేరగాళ్లు

ఆప్తుల ముఖాలతో పలువురిని బురిడీ కొట్టిస్తున్ సైబర్‌ కేటుగాళ్లు - డీప్‌ ఫేక్‌ వీడియోలు సృష్టించి మరీ సొమ్ము కాజేత - ఈ తరహా మోసాలకు అడ్డుకట్ట వేసేందుకు పలు సూచనలిస్తున్న అధికారులు

Deepfake Frauds In Telangana
Deepfake Frauds In Telangana (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 14, 2026 at 6:15 PM IST

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Deepfake Frauds In Telangana : ఆప్తులు, కుటుంబీకులు, స్నేహితుల ముఖాలతో సైబర్‌ కేటుగాళ్లు పలువురిని బురిడీ కొట్టించి డబ్బులు కొల్లగొడుతున్నారు. డీప్‌ ఫేక్‌ వీడియోలు సృష్టించి మరీ సొమ్ములు కొట్టేస్తున్నారు. నేరగాళ్లు తయారు చేసిన వీడియోలు లోతుగా పరిశీలిస్తే తప్ప అవి నకిలీవని తెలవడం లేదు. అచ్చు గుద్దినట్టు మనుషులను పోలిన నకిలీ వీడియోలు కలకలం సృష్టిస్తున్నాయి. ఈ తరహా మోసాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

ఏఐ ద్వారా సృష్టించి మోసం : డీప్‌ ఫేక్‌ మాయాజాలంలో సైబర్‌ నేరగాళ్లు మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. అచ్చం ఒక వ్యక్తిని పోలిన వీడియోను సృష్టించడాన్ని డీప్‌ఫేక్‌ గా వ్యవహరిస్తారు. ఫోటో, వీడియో, ఆడియో రూపాల్లో అసలు వ్యక్తి ముఖాన్ని ఏఐ ద్వారా సృష్టించి మోసం చేస్తూ నేరగాళ్లు లక్షల రూపాయలు కొల్లగొడుతున్నారు. సైబర్‌ నేరగాళ్లు బాధితులను ఆందోళనకు గురి చేసి డబ్బులు దండుకోవడానికి డీప్‌ ఫేక్‌ను వినియోగిస్తున్నారు. ఇటీవల ఐపీఎస్‌ సీజన్‌లో సైబర్‌ నేరస్తులు సామాజిక మాధ్యమాల్లో ష్యూర్‌ విన్‌ మెలకువల పేరిట ప్రముఖుల రూపంతో ఉన్న వీడియోలతో డీప్‌ ఫేక్‌ ద్వారా మోసాలకు పాల్పడ్డారు.

రోడ్డు ప్రమాదం జరిగిందని కాల్​ : సూర్యనారాయణ హైటెక్‌సిటీలో సాఫ్ట్‌వేర్‌ కార్యాలయంలో ఉద్యోగి అతను విధుల్లో ఉండగా వీడియో కాల్‌ వచ్చింది. అతను ఫోన్‌ లిఫ్ట్‌ చేసి మాట్లాడాడు. అవతలి వైపు నుంచి అతని తండ్రి తీవ్ర గాయాలతో మాట్లాడాడు. తనకు రోడ్డు ప్రమాదం జరిగిందని ఆసుపత్రికి వెళ్తున్నానని తాను సూచించిన ఫోన్‌ నెంబర్‌కు గూగుల్‌ పే ద్వారా రూ.50 వేలు పంపించాలని చెప్పి ఆయన ఫోన్‌ కట్‌ చేశాడు. ఏం చేయాలో అర్ధం కాక సూర్యనారాయణ రూ. 50 వేలు తండ్రి సూచించిన ఫోన్‌ నెంబర్‌కు గూగుల్‌ పే ద్వారా చెల్లించాడు. కొద్ది సేపటి తర్వాత తండ్రికి ఫోన్‌ చేసి ఏ ఆసుపత్రిలో ఉన్నారో అడగగా తాను ఇంట్లో ఉన్నానని తండ్రి సమాధానం ఇచ్చాడు. దీంతో బాధితుడు సైబర్‌ క్రైం పోలీసలను ఆశ్రయించాడు. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

ఫోన్‌ చేసి విషయం తెలుసుకుంటే మేలు : ఫేస్‌ బుక్‌, ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లోని హైదరాబాద్‌ పోలీసులు 427 ప్రొఫైళ్లలోని 1903 ప్రకటనలను తొలగింపజేశారు. గతంలో కేంద్ర మంత్రి నిర్మల సీతారామన్‌ డీప్‌ ఫేక్ వీడియోను క్లిక్‌ చేసిన వృద్ధురాలు రూ. 80 లక్షలు పోగొట్టుకుంది. ఈ తరహా కాల్స్‌ వచ్చిన సమయంలో కంగారు పడకుండా కొంచం ఆలోచించి అసలు మాట్లాడుతుంది ఎవరు వారికి లేదా ఆ పరిసరాల్లో ఉండే వారికి ఫోన్‌ చేసి విషయం తెలుసుకుంటే ఇటువంటి మోసాల బారిన పడకుండా ఉండొచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

"సంబంధిత వ్యక్తికి సంబంధించిన ప్రొఫైల్​ ఫోటో పెట్టి తనకు అత్యవసరంగా కొంత సొమ్ము పంపమని అడుగుతారు. తెలిసిన వ్యక్తులే కదా అని డబ్బు పంపితే మోసపోయినట్లే. మరికొంతమంది మోసగాళ్లు, సామాజిక మాధ్యమాల్లోని సంబంధిత వ్యక్తుల ఫొటోలను వినియోగించి ఏఐ సాయంతో యాక్సిడెంట్​కు సంబంధించిన వీడియోలను తయారుచేసి వారి కుటుంబ సభ్యులకు పంపుతున్నారు. ఇంకొందరు ఏఐ సాయంతో మన స్నేహితుల్లా ఫోన్​లో మాట్లాడి డబ్బులు డిమాండ్​ చేస్తున్నారు" - రెడ్డెన్న, విశ్రాంత అదనపు ఎస్పీ

డబ్బు అవసరమంటూ వచ్చే కాల్స్‌ను నమ్మవద్దు : కుటుంబసభ్యుల వాయిస్‌, వీడియోలతో డబ్బు అవసరమంటూ వచ్చే కాల్స్‌ను నమ్మవద్దని ఈ తరహా కాల్స్‌ కుటుంబసభ్యుల నెంబర్ల నుంచి వచ్చినా ఆందోళన చెందకుండా కాల్‌ కట్‌ చేసి మళ్లీ కుటుంబసభ్యలకు ఫోన్‌ చేసి నిర్ధారించుకోవాలని సైబర్‌ నిపుణులు చెబుతున్నారు.

"ఇన్​స్టాగ్రామ్​, ఫేస్​బుక్,​ వాట్స​ప్​​లలో ఇలాంటివి ఎక్కువగా జరుగుతాయి. దీనిని గుర్తించేందుకు కాల్​ చేస్తున్న వ్యక్తి అసలు నంబర్​కు ఫోన్​ చేసి మాట్లాడాలి. సమస్య నిజమా అబద్ధమా అని గ్రహించాలి. ఇలా చేయడంతో మోసాలను నిలువరించవచ్చు" - రెడ్డెన్న, విశ్రాంత అదనపు ఎస్పీ

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TAGGED:

CYBER FRAUDS TELANGANA
CYBER CRIMES TELANGANA
DEEPFAKE PHOTO FRAUDS ISSUE
డీప్​ ఫేక్​ ఫొటోల సమస్య
DEEPFAKE FRAUDS IN TELANGANA

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