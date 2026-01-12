ETV Bharat / state

ఆశపెడుతున్నారు, ఆపై ఖాతా ఖాళీ చేస్తున్నారు - 2025లో రూ.251 కోట్లు స్వాహా

నకిలీ సోషల్​ మీడియా ఖాతాలను సృష్టించి బురిడీ కొట్టిస్తున్న కేటుగాళ్లు - గతేడాది హైదరాబాద్​లోని 2286 కేసుల్లో రూ.251 కోట్లు నష్టపోయిన బాధితులు - ట్రేడింగ్‌లో కోల్పోయిన వాళ్లే అధికం

CYBER CRIME IN HYDERABAD
CYBER CRIME FRAUD WITH SOCIAL MEDIA (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 12, 2026 at 10:12 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Cyber crime With Fake Social Media Accounts : దొరికిన ప్రతి అవకాశాన్ని సొమ్ము చేసుకునేందుకు ప్రయత్నించే సైబర్‌ మాయగాళ్లు ప్రభుత్వ, ఈ-కామర్స్‌ వెబ్‌సైట్లు, సోషల్​ మీడియాల ఖాతాల నకిలీలను సృష్టించి తేలికగా బురిడీ కొట్టిస్తున్నారు. గతేడాది హైదారాబాద్ నగర పోలీసులు 2600 నకిలీ వెబ్‌సైట్లను గుర్తించారు. వీటిలో 10 తొలగించారు. మరో 390 నకిలీ సైట్లను తీసివేయాలంటూ గూగుల్‌ సంస్థకు నేరుగా లేఖ రాశారు.

వివిధ బ్యాంకుల కస్టమర్‌ కేర్‌ సెంటర్ల నుంచి ఫోన్‌ చేస్తున్నామని బాధితులను నమ్మించి నకిలీ వెబ్‌సైట్ల లింక్‌లను పంపి ఖాతాదారుల సమాచారం చోరీ చేస్తున్నారు. ఆధార్, పాన్‌కార్డు, బ్యాకింగ్, కిసాన్‌ యోజన, విహారయాత్రలు, పుణ్యక్షేత్రాలు, ఈ-చలాన్, స్టాక్‌మార్కెట్‌ ట్రేడింగ్‌ సేవల కోసం సంప్రదించే పౌరులు ఎక్కువగా ఈ మాయగాళ్ల బారినపడుతున్నారు. ఎలక్ట్రిక్‌ స్కూటర్లు, కార్ల డీలర్‌షిప్‌ తక్కువలోనే ఇస్తామంటూ నకిలీ వెబ్‌సైట్లతో ముగ్గురి నుంచి ఏకంగా రూ.3.5కోట్లు కొట్టేశారు. తాజాగా రంగారెడ్డి జిల్లాలోని భారత్ ఫ్యూచర్‌ సిటీలో ఉద్యోగ అవకాశాలంటూ నిరుద్యోగులకు కేటుగాళ్లు నకిలీ వెబ్‌సైట్ పోర్టల్‌ల్లతో గాలం విసురుతున్నట్టు పోలీసులు గుర్తించారు.

ఎక్కువగా మోసపోయిందెవరో తెలుసా : గతేడాది హైదరాబాద్​ నగర సైబర్‌ క్రైమ్‌లో నమోదైన 2286 కేసుల్లో బాధితులు ఏకంగా రూ.251 కోట్లు నష్టపోయారు. వీటిలో అధిశాతం ట్రేడింగ్‌ (430 మంది) రూ.134కోట్లు, పెట్టుబడుల మోసాల్లో (740 మంది) రూ.45 కోట్లు, నకిలీ కస్టమర్‌ కేర్‌ సెంటర్‌ బారిన 49 మంది రూ.కోటి వరకు పోగొట్టుకున్నారు. వీరంతా ఇంటర్నెట్, సామాజిక మాధ్యమాలు, వాట్సాప్‌ నెంబర్లకు వచ్చిన లింక్‌లను క్లిక్‌ చేసి మోసపోయిన వారేనని పోలీసులు విశ్లేషించిన అనంతరం స్పష్టం చేశారు.

  • హబ్సిగూడకు చెందిన వయోధికుడు సోషల్ మీడియాలో డి-మార్ట్‌ ప్రకటన చూశారు. రూ.298కే పచారీ సరుకులు అనగానే తన వివరాలను మొత్తం జతచేశాడు. వెంటనే గుర్తు తెలియని వ్యక్తి వాట్సప్‌ ద్వారా కాల్‌చేసి అతని నమ్మించి ఏపీకే ఫైల్‌ డౌన్‌లోడ్‌ చేయించాడు. డి-మార్ట్‌ పేరుతో ఉన్న వెబ్‌సైట్‌ ద్వారా లావాదేవీలు నిర్వహిస్తున్నట్టు నమ్మించి మెల్లగా రూ.లక్ష కాజేశాడు.
  • జూబ్లీహిల్స్‌లోని వ్యక్తి ఫోన్‌ నెంబర్‌కు ట్రాఫిక్ ఈ-చలాన్​ లింక్‌ వచ్చింది. రూ.500 జరిమానా చెల్లించాలని నకిలీ వెబ్‌సైట్‌తో కూడిన లింక్‌ ఇచ్చారు. దాని ద్వారా అతడి ఫోన్‌ను హ్యాక్‌ చేసిన మాయగాళ్లు బాధితుడి క్రెడిట్‌కార్డు ఉపయోగించి విదేశాల్లో సుమారు రూ.6 లక్షలు లావాదేవీలను విచ్చలవిడిగా నిర్వహించారు.
  • తాజాగా కాచిగూడకు చెందిన వ్యక్తి క్రూజ్‌ షిప్‌లో విహారం కోసం ఇంటర్నెట్​లో వెతికి అక్కడ కనిపించిన వెబ్‌సైట్‌ ద్వారా కొన్ని వివరాలను సేకరించారు. నలుగురు ప్రయాణం చేసేందుకయ్యే ఖర్చుల వివరాలు తెలుసుకొని అట్నుంచి సూచించిన విధంగా ఏక మొత్తంగా రూ.2.42 లక్షలను చెల్లించాడు.

ఎలా బయటపడాలంటే : అసలు, నకిలీ గుర్తించేందుకు వీల్లేకుండా ఒకే విధంగా ఉండటంతో బాధితులు తేలికగా మోసపోతున్నారని నగర సీపీ వీసీ సజ్జనార్‌ తెలిపారు. ఇంటర్నెట్​లో సమాచారం కోసం వెతికేటప్పుడు మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. షార్టెన్డెలింక్‌లు, అర్జంట్‌ త్రెట్స్‌లింక్‌ల ద్వారా ఎట్టిపరిస్థితుల్లో నగదు లావాదేవీలు నిర్వహించవద్దని సూచించారు. అసలు వెబ్‌సైట్‌లో https:/ తరువాతే ఆయా సంస్థల వెబ్‌పోర్టల్‌ పేరుతో ప్రారంభం అవుతుందని తెలిపారు. అది లేకపోతే నకిలీదిగా భావించి జాగ్రత్తగా ఉండాలన్నారు.

ప్రభుత్వ వెబ్‌సైట్‌ చివర gov.in అని ఉంటుందని చెప్పారు. ఈ-చలాన్​ కోసం e-challan.parivahan.gov.in రాష్ట్ర తెలంగాణ ట్రాఫిక్‌ పోలీస్‌ వెబ్‌సైట్‌ చూడాలని సూచించారు. సైబర్​ నేరగాళ్ల చేతిలో మోసపోయిన వెంటనే సైబర్​ క్రైమ్​ పోలీసులకు సంబంధించిన 1930కి ఫోన్​ చేసి ఫిర్యాదు చేయాలి. ఇలా చేయడం వల్ల బాధితుల బ్యాంకుల ఖాతాలను స్తంభింపచేసి డబ్బలను నేరగాళ్లు కాజేయకుండా అరికట్టే అవకాశం ఉంది.

ప్రత్యేక యాప్​లతో గాలం వేస్తున్న సైబర్​ మోసగాళ్లు - ఆన్​లైన్ బెట్టింగ్​కు బలైపోతున్న యువత

సైబర్​ సెక్యూరిటీ రంగంలో ఎలాంటి ఉద్యోగ అవకాశాలుంటాయి?

TAGGED:

FRAUD WITH FAKE SOCIAL MEDIA
CYBER CRIME IN HYDERABAD
FAKE TRAFFIC E CHALLAN LINK
నకిలీ ఖాతాలతో సైబర్​ మోసం
CYBERCRIME WITH FAKE ACCOUNTS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.