'తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పర్యాటక ప్రదేశాలు చూపిస్తే రూ.కోటి ఇస్తా' : సైబర్​ నేరగాళ్ల కొత్త పన్నాగం

విదేశీయుల ముసుగులో వల విసురుతున్న సైబర్‌నేరగాళ్లు - తెలుగు రాష్ట్రాలకు వస్తున్నామని బురిడీ - పర్యాటక ప్రాంతాలు చూపిస్తే భారీగా కమీషన్ ఇస్తామని ఎర - నమ్మి మాటకలిపితే ఏపీకే ఫైళ్లతో సొమ్మంతా స్వాహా

Cyber Fraud As Tourists in Hyderabad
Cyber Fraud As Tourists in Hyderabad (Getty images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 27, 2026 at 2:32 PM IST

Cyber Fraud As Tourists in Hyderabad : సైబర్‌ నేరగాళ్లు కొత్త ఎత్తులతో మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. విదేశాల్లో ఉంటామని, తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పర్యాటక ప్రాంతాల్లో తిప్పాలని ఆన్‌లైన్‌లో పరిచయమైన వారిని కోరుతున్నారు. కారు ఏర్పాటు చేసేందుకు అడ్వాన్సుగా డబ్బులు పంపుతామంటూ బ్యాంకు ఖాతా నెంబర్‌ ఇవ్వాలని కోరుతున్నారు. వారి మాటలు నమ్మి ఖాతా వివరాలు ఇస్తే మాటల్లో పెట్టి మాయ చేస్తున్నారు. అకౌంట్‌లో ఉన్నదంతా ఊడ్చుకెళ్తున్నారు. అసలేంటీ నేరాలు? నమ్మిన వారిని కేటుగాళ్లు ఎలా మోసం చేస్తున్నారు?

తొలిసారి వస్తున్నానని : హైదరాబాద్‌ బంజారాహిల్స్‌కు చెందిన ఉద్యోగికి ఫేస్‌బుక్‌లో ఓ వ్యక్తి పరిచయమయ్యాడు. తాను అమెరికాలో ఉంటానని, హైదరాబాద్‌ వచ్చేందుకు ప్రణాళిక సిద్దం చేసుకున్నట్టు వివరించాడు. తొలిసారి వస్తున్నానని, పర్యాటక ప్రాంతాలను చూపేందుకు సహకరిస్తే రూ.50 లక్షలు ఇస్తానని ఆశ చూపాడు. ఈ సంభాషణ జరిగిన కొన్నిరోజుల తర్వాత తాను హైదరాబాద్‌ వచ్చానని, విమానాశ్రయంలో కస్టమ్స్‌ అధికారులు ఆపి వేశారని తెలిపారు. జరిమానా చెల్లించేందుకు భారతీయ కరెన్సీ అవసరమంటూ రూ.2 లక్షలు యూపీఐ ఖాతాలో జమ చేయించుకున్నాడు. తర్వాత ఫోన్‌ కలవకపోవడంతో మోసపోయినట్టు గ్రహించిన బాధితుడు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు.

రూ.4 లక్షలు పంపుతానంటూ ఎర : నారాయణగూడకు చెందిన వ్యాపారికి టెలీగ్రామ్‌ యాప్‌లో మహిళ పరిచయమైంది. తాను యూకేలో ఉంటున్నానని, ఆంధ్రప్రదేశ్‌, తెలంగాణలోని దేవాలయాలు, పర్యాటక ప్రాంతాలు చూసేందుకు కారు ఏర్పాటు చేసేందుకు అడ్వాన్స్‌గా రూ.4 లక్షలు పంపుతానంటూ బ్యాంకు ఖాతా నెంబర్‌ తీసుకుంది. తాను పంపే యాప్‌ను డౌన్‌లోడ్‌ చూసుకోవాలని సూచించి, ఏపీకే ఫైల్‌ ద్వారా ఖాతా హ్యాక్‌ చేసి రూ.12 లక్షలు కొల్లగొట్టింది. విషయం తెలుసుకున్న వ్యాపారి లబోదిబోమంటూ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు.

ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్న ఘటనల్లో సైబర్‌ కేటుగాళ్లు సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఉత్సాహంగా ఉండే వారిని లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నారు. దేశ, విదేశాల్లో పర్యాటక ప్రాంతాలు, వంటలు వంటి వాటిపై రీల్స్‌ చేసే వారి వివరాలు ఆరా తీస్తున్నారు. ఫ్రెండ్‌ రిక్వెస్టు పంపుతూ సానుకూల స్పందన రాగానే ఛాటింగ్‌ మొదలుపెడుతున్నారు. విదేశాల్లో స్థిరపడిన భారతీయలమని పరిచయం చేసుకుంటున్నారు. పర్యాటక ప్రాంతాలు చూసేందుకు భారతదేశం వస్తున్నామంటూ నమ్మిస్తున్నారు.

కమీషన్‌ ఇస్తామని ఆశ చూపి : కొత్త ప్రదేశం కావడంతో నమ్మకమైన వారి సహాయం కావాలని అభ్యర్థిస్తున్నారు. పనులు మానుకుని సహాయం చేసేందుకు ముందుకు వస్తున్నందున భారీగా కమీషన్‌ ఇస్తామని ఆశ చూపుతున్నారు. అందుకు అవతలి వారు సరేనని చెప్పగానే, తాము పంపే యాప్‌ను డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకొని బ్యాంకు లావాదేవీలు చేయాలని సూచిస్తున్నారు. ఇక ఇక్కడ్నుంచే అసలు కథ మొదలవుతుంది. విదేశాల్లో ఉన్నామని చెప్పిన వారు, ఇవతలి వారి ఫోన్‌కు ఏపీకే ఫైల్‌ పంపిస్తారు. ఒక్కసారి ఆ యాప్‌ డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోగానే ఫోన్‌ హ్యాక్‌ చేసి ఖాతా ఖాళీ చేస్తారు. ఈ తరహాలో కేటుగాళ్లు రూ.లక్షల్లో దండుకుంటున్నారు.

"మేము అమెరికా, యూకేలో ఉంటున్నామని సైబర్​ నేరగాళ్లు అంటున్నారు. భారతదేశాన్ని సందర్శించేందుకు హైదరాబాద్​ వస్తున్నామని నమ్మిస్తున్నారు. మీరు మాకోసం ట్రావెలింగ్​, హోటల్స్​ బుక్​ చేస్తే రూ.కోటి ఇస్తాం అని చెబుతున్నారు. మా ఖర్చులు పోయినా మీకు చాలా మిగులుతుందని అంటున్నారు. తర్వాత ఇండియాలో ముంబయి ఎయిర్​పోర్టులో కస్టమ్స్​ అధికారులు మమ్మల్ని ఆపారని, ప్రస్తుతానికి మాకు డబ్బులు కావాలని కోరుతున్నారు. మీరు ఇప్పుడు ఇస్తే మీకు డాలర్స్​లో తర్వాత చెల్లిస్తాం అని చెబుతున్నారు. చివరికి సొమ్మును కాజేసి కనుమరుగవుతున్నారు" - రూపేశ్​, సైబర్‌ క్రైమ్​ నిపుణుడు

అలా చెబితే అస్సలు నమ్మొద్దు : ఆన్‌లైన్‌లో పరిచయమయ్యే వారి పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. విదేశాల్లో ఉంటున్నామని డబ్బులు ఆశ చూపి పర్యాటక ప్రాంతాలను చూసేందుకు వస్తున్నామంటూ ఎవరైనా చెబితే నమ్మవద్దని వెంటనే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.

"ఇలాంటి వారు ఎవరైనా మీ వద్దకు వచ్చి సేవలు కావాలి అని అడిగితే వారిని నమ్మకూడదు. వారికి అడ్వాన్స్​ పేమెంట్​ చేయకుండా జాగ్రత్త వహించాలి. గతంలో మ్యాట్రిమొనీ సైట్స్​, ఆన్​లైన్​ పరిచయాలతో ఇలాంటి మోసాలు చేసేవారు. వీటిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఆన్​లైన్​లో పరిచయమై మీకు ఆఫర్​ ఇచ్చి దీనిలో ఇన్వెస్ట్​ చేయమని చెప్పినా, ఇప్పుడు డబ్బులివ్వమని అడిగి తర్వాత ఇస్తామని చెప్పినా నమ్మొద్దు. అనుమానం వస్తే 1930కి కాల్​ చేయొచ్చు లేదా సైబర్ ​క్రైమ్​ అధికారిక వెబ్​సైట్​లో ఫిర్యాదు చేయవచ్చు" - రూపేశ్, సైబర్‌ క్రైమ్​ నిపుణుడు

'కరెంట్​బిల్​ కట్టాలా అయితే ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి' - ఈ మెసేజ్​పై క్లిక్​ చేస్తే అంతే సంగతులు

ఫోన్లు కొట్టేసి, యూపీఐ ద్వారా సైబర్​ మోసాలు - ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే మీ అకౌంట్​ సేఫ్​!

