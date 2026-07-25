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ఆన్‌లైన్​ గేమ్‌లు ఆడేవారి బ్యాంకు అకౌంట్స్​ క్లోజ్! - సైబర్‌ నేరగాళ్ల కొత్త ఎత్తులే కారణం

మ్యూల్‌ ఖాతాల స్థానే సైబర్‌ నేరగాళ్ల కొత్త ఎత్తులు - గేమింగ్‌ సంస్థలతో ఒప్పందాలు చేసుకుంటున్న నేరగాళ్లు - లేదంటే అలాంటి కంపెనీల స్థాపన - దోచుకున్న డబ్బు లాభాల పేరుతో మళ్లింపు

Online Games
Online Games (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 25, 2026 at 3:44 PM IST

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Cybercriminals New Tricks : మీరు ఆన్‌లైన్లో గేమ్‌ ఆడుతున్నారా? మీ బ్యాంకు అకౌంట్​ఏ క్షణం అయినా నిలిచిపోయే ప్రమాదం ఉందని నిపుణలు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఎందుకంటే సైబర్‌ నేరగాళ్లు దోచుకున్న నగదును తెలివిగా ఇలాంటి అకౌంట్​లోకి మళ్లిస్తున్నారు. పోలీసుల దర్యాప్తులో ఇలా జమ అయిన నగదు సైబర్‌ నేరానికి సంబంధించినదని తేలుతుండటంతో ఆ అకౌంట్​లను స్తంభింపజేస్తున్నారు.

మ్యూల్‌ అకౌంట్​లను కాపాడుకునేందుకు సైబర్‌ నేరగాళ్లు వేస్తున్న ఈ కొత్త ఎత్తుకు గేమింగ్‌ ఆడుతున్న వారు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారు. ఈ మధ్యకాలంలో ఇలాంటి వందల అకౌంట్​లు గుర్తించిన పోలీసులు వీటిపై చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా జాతీయ సైబర్‌ క్రైం రిపోర్టింగ్‌ పోర్టల్‌కు రాశారు.

సైబర్‌ నేరగాళ్ల కొత్త మార్గం : తెలంగాణలో సైబర్‌ నేరగాళ్లు సగటున రోజుకు రూ.4 కోట్ల వరకూ కొల్లగొడుతున్న సంగతి తెలిసిందే. మాయమాటలతో బోల్తా కొట్టించి బాధితుల బ్యాంకు అకౌంట్​లోని నగదు మాయం చేస్తుంటారు. మ్యూల్‌ అకౌంట్​లను ఆ డబ్బును మళ్లిస్తుంటారు. దేశవ్యాప్తంగా రెండు సంవత్సరాల కాలంలో పోలీసులు సుమారు 25 లక్షల మ్యూల్‌ అకౌంట్​లను స్తంభింపజేశారు. గత సంవత్సరం తెలంగాణలో 4,775 గుర్తించారు. ఈ సంవత్సరం ఫిబ్రవరిలో తెలంగాణ సైబర్‌ సెక్యూరిటీ బ్యూరో అధికారులు ప్రత్యేక డ్రైవ్‌ నిర్వహించి తెలంగాణలో 1,888 మ్యూల్‌ అకౌంట్​లు స్తంభింపజేశారు. భవిష్యత్తులో అసలు ఇలాంటి అకౌంట్​లే దొరికే అవకాశం లేదన్న ఉద్దేశంతో సైబర్‌ నేరగాళ్లు నూతన మార్గం కనిపెట్టారు.

నేరగాళ్లు కొట్టేసిన నగదు : పలు రాష్ట్రాలు ఆన్‌లైన్‌ గేమింగ్‌ను నిషేధించారు. కానీ ఆన్‌లైన్‌ గేమింగ్‌కు పూర్తిగా అడ్డుకట్ట పడలేదు. అందుకే ఇతర దేశాల్లో ఉన్న సైబర్‌ నేరగాళ్లు ఇలాంటి గేమింగ్‌ కంపెనీలను నెలకొల్పడమో, ఇప్పటికే ఉన్న వాటితో ఒప్పందం కుదుర్చుకోవడమో చేస్తున్నారు. ఆన్‌లైన్‌ గేమ్‌ ఆడుతున్న వారికి లాభం వచ్చినప్పుడు సైబర్‌ నేరగాళ్లు తాము దోచుకున్న నగదును వారి అకౌంట్​లో జమ చేస్తున్నారు. గేమ్‌ ఆడేవారికి ఇది వారు ఆట ఆడినందుకు వచ్చిన లాభంగానే కనిపిస్తుంది. అంటే గేమింగ్‌ సంస్థ ఇవ్వాల్సిన లాభాన్ని సైబర్‌ నేరగాళ్లు ఇస్తున్నారు.

గేమింగ్‌ సంస్థలతో వారు ఇలాంటి ఒప్పందం చేసుకుంటున్నారు. ఈ విషయం ఆన్‌లైన్‌ గేమ్‌ ఆడుతున్న వారికి తెలియదు. ఈ మధ్యకాలంలో సైబర్‌ సెక్యూరిటీ బ్యూరో అధికారులు దర్యాప్తులో భాగంగా నేరగాళ్లు కొట్టేసిన నగదు తాలూకూ అకౌంట్​లను పరిశీలిస్తున్నప్పుడు ఇలాంటి వ్యవహారం బయటపడింది. సైబర్‌ నేరాలతో తమకు సంబంధం లేదని, ఆన్‌లైన్‌ ఆటలు ఆడినందుకు వచ్చిన లాభం తమ అకౌంట్​లో పడిందని వారు అంటున్నారు. దీనిపై లోతుగా దర్యాప్తు జరిపినప్పుడు అసలు విషయం బయటపడింది. తెలిసినా, తెలియక పోయినా సైబర్‌నేరం తాలూకూ నగదు ఖాతాలో జమ అయిందంటే ఆ అకౌంట్​ను స్తంభింపజేసే అధికారం పోలీసులకు ఉంటుంది.

అకౌంట్​ స్తంభించిపోయే ప్రమాదం : ఈ ఏడాది ఇప్పటికే ఇలాంటి అకౌంట్​లను కొన్ని వందలు గుర్తించామని పోలీసు అధికారులు తెలిపారు. ఈ అకౌంట్​లను స్తంభింపజేయాలని జాతీయ సైబర్‌ క్రైం రిపోర్టింగ్‌ పోర్టల్‌కు సిఫార్సు చేశారు. ఆన్‌లైన్‌ ఆటలు ఆడితే బ్యాంకు అకౌంట్​ స్తంభించిపోయే ప్రమాదం ఉందని పోలీసులు వెల్లడించారు.

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